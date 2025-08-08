Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la làm 'nhân viên' cho công ty của bố

Cường Đô la để lộ tên trường con trai Subeo sắp du học, khán giả tò mò học phí GĐXH - Không chỉ Hồ Ngọc Hà để lộ thông tin Subeo sắp du học ở New Zealand mà Cường Đô la còn vô tình hé mở tên trường.

Cường Đô la chia sẻ hình ảnh con trai thực tập ở công ty và viết: "Mình và anh hai (Subeo) thống nhất là 2 tuần cuối mùa hè trước khi vào học lại. Anh hai sẽ dành 2 tuần đó để thực tập và tìm hiểu môi trường làm việc từ các vị trí công việc trong tập đoàn. Từ kinh doanh, chăm sóc khách hàng, giao nhà và kể cả là phục vụ, nhận order tại các nhà hàng. Con đã làm thật tốt và ba rất tự hào về con, Henry yêu của ba".

Cường Đô la khoe hình ảnh con trai làm thực tập sinh ở công ty của mình.

Dòng viết của anh nhận được quan tâm của người hâm mộ. Subeo mới 15 tuổi và bắt đầu bước vào cấp học THPT nhưng Cường Đô la đã muốn định hướng con đi theo truyền thống kinh doanh của gia đình.

Được biết, thời gian tới Subeo sẽ đi du học ở New Zealand. Trước đó, Kim Lý - bố dượng của Subeo đã đưa cậu bé sang xem trường. Nhiều khán giả cũng tò mò về ngôi trường mà Subeo sắp theo học. Cường Đô la đã hé mở trên trang cá nhân: "Toppic hôm nay xoay quanh ngôi trường Auckland Grammar".

Subeo luôn được Cường Đô la yêu thương và đồng hành.

Được biết, Auckland Grammar là ngôi trường dành riêng cho nam sinh với lịch sử hơn 100 năm hình thành và phát triển. Đây là nơi đào tạo ra hàng loạt cá nhân thành công ở nhiều lĩnh vực, nổi bật trong hệ thống giáo dục bậc trung học quốc tế.

Từ thông tin của các diễn đàn du học uy tín, mức học phí tại trường Auckland Grammar khá cao. Theo đó, mức học phí 1 năm tại trường dao động từ 22.500 - 25.000 đô New Zealand (khoảng 349 - 388 triệu đồng). Ngoài ra còn có các khoản chi phí khác như nội trú, quản lý, đồng phục và ngoại khoá, tổng số tiền cho 1 năm từ 20.000 đô New Zealand trở lên (hơn 310 triệu đồng). Chi phí cho 1 năm học tại nước ngoài của Subeo rơi vào con số 650 - 700 triệu đồng.

Gia đình hạnh phúc với con chung - con riêng của Cường Đô la.

Từ lúc sinh ra, Subeo đã là một rich kid thứ thiệt của làng giải trí Việt. Có mẹ là ca sĩ nổi tiếng và bố là doanh nhân nên cậu bé đã "ngậm thìa vàng" từ lúc lọt lòng. Cậu bé không chỉ học ở ngôi trường tốt mà còn được chăm sóc nuôi dưỡng đầy đủ. Cậu có bảo mẫu riêng và sống trong biệt thự cực sang chảnh. Thêm vào đó, Subeo từ lúc nhỏ đã được theo bố mẹ đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Trong những năm qua, cậu cũng check-in ở nhiều khách sạn hạng sang có mức giá "cực chát" tại Việt Nam.

Ảnh: FBNV