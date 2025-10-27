ABBANK đạt 128% kế hoạch lợi nhuận năm 2025, được chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ
Kết thúc quý III/2025, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 2.300 tỷ đồng, hoàn thành 128% kế hoạch năm. Đồng thời, NHNN chấp thuận cho ABBANK tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.600 tỷ đồng, đánh dấu bước tiến trong chiến lược củng cố năng lực tài chính và phát triển bền vững.
Cụ thể, tính đến hết ngày 30/9/2025, hiệu quả hoạt động của ABBANK tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực so với đầu năm và cùng kỳ năm 2024. Tổng thu nhập hoạt động đạt 5.274 tỷ đồng. Các chỉ số hiệu quả đều được cải thiện so với cùng kỳ: tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 16,5%, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm còn 33% - đến từ việc thu nhập hoạt động tăng đồng thời kiểm soát tốt chi phí.
Về quy mô hoạt động, kết thúc quý 3/2025, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2024 và hoàn thành 124% kế hoạch 2025. Tài sản của ABBANK cuối quý 3/2025 đạt 204.475 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024; Dư nợ tín dụng đạt 116.381 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và hoàn thành 91% kế hoạch.
Mảng ngân hàng số tiếp tục là động lực tăng trưởng của ABBANK, mang đến trải nghiệm tài chính hiện đại, thuận tiện và an toàn. Nền tảng số thế hệ mới ra mắt năm 2025 giúp thu hút khách hàng mới; giao dịch online của khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ 2024.
Thông qua các chính sách điều hành linh hoạt, bám sát diễn biến của thị trường, kết thúc quý 3/2025 chất lượng tài sản của ABBANK tiếp tục có sự cải thiện rõ nét. Nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ ở mức 1,7%, duy trì dưới mức 3% theo hướng dẫn tại Thông tư số 31/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Các chỉ số về chất lượng vốn, thể hiện khung vốn cho công tác kinh doanh, tạo đà phát triển cho Ngân hàng.
Với cam kết xây dựng một Ngân hàng uy tín, hoạt động hiệu quả và bền vững, đồng hành cùng sự phát triển của khách hàng và cộng đồng, ngày 22/10/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành công văn số 9241/NHNN-QLGS chấp thuận ABBANK tăng vốn điều lệ tăng 35%. Trong đó, hơn 3.100 tỷ đồng phát hành cho cổ đông hiện hữu và hơn 500 tỷ đồng theo chương trình ESOP. Sau tăng vốn, vốn điều lệ ABBANK dự kiến đạt gần 14.000 tỷ đồng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Ông Phạm Duy Hiếu – Tổng Giám đốc ABBANK chia sẻ: "Việc được NHNN chấp thuận tăng vốn giúp Ngân hàng củng cố năng lực tài chính, mở rộng hoạt động và phát triển sản phẩm – dịch vụ tiện ích, tiếp tục đồng hành cùng khách hàng và cổ đông."
Công ty CP Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) tiếp tục duy trì mức xếp hạng tín nhiệm A- và triển vọng Ổn định (Stable) cho ABBANK. VIS Rating ghi nhận Ngân hàng cải thiện quản trị rủi ro, xử lý nợ xấu và duy trì thanh khoản ổn định, củng cố niềm tin thị trường và nhà đầu tư. Tổ chức này đánh giá ABBANK nâng hạng tín nhiệm tiếp tục phát huy hiệu quả quản trị và phát triển mảng kinh doanh cốt lõi.
ABBANK
Nông sản xanh, sạch 'lên ngôi' tại Hội chợ Mùa Thu 2025: Lý do người mua ưu tiên chọn muaBảo vệ người tiêu dùng - 12 giờ trước
GĐXH - Tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá cả, mà còn đặt niềm tin vào những sản phẩm chất lượng, quy trình sản xuất và trách nhiệm với môi trường. Điều này cho thấy xu hướng tiêu dùng bền vững đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 27/10/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 27/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Biến đôi tay khéo léo thành 'vốn liếng': Quà tặng handmade thành nghề hot của nhiều sinh viênXu hướng - 12 giờ trước
GiadinhNet - Thị trường quà tặng càng nhộn nhịp, đồ handmade càng được săn lùng. Những món quà mang dấu ấn cá nhân, được làm từ đôi tay và sự kiên nhẫn, đang “gây sốt” trong giới trẻ. Với sinh viên, đó vừa là niềm vui sáng tạo, vừa là “cần câu cơm” dễ thương giữa thời bão giá.
Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồngGiá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Ngân hàng duy nhất có mức lãi lên tới 6,8%/năm kỳ hạn 18 tháng với điều kiện gửi tiết kiệm tối thiểu 100 triệu đồng tại quầy giao dịch.
Thị trường bán lẻ rộ trào lưu dùng loa thông báo chuyển khoản: Vì sao ai cũng muốn sở hữu?Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước
GiadinhNet - Loa thông báo chuyển khoản là giải pháp công nghệ thông minh đang thay đổi thói quen kinh doanh của nhiều tiểu thương Việt, giúp giao dịch nhanh chóng, minh bạch và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Trải nghiệm SUV hạng B giá 602 triệu đồng của Suzuki đến Việt Nam rộng như Toyota Corolla Cross, thiết kế sang trọng, khiến dân tình xôn xaoGiá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - SUV hạng B điện đầu tiên mang tên e Vitara của Suzuki bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam khiến dân tình xôn xao nhưng đáng tiếc xe mới ở dạng trưng bày cho khách tham khảo, hãng chưa có kế hoạch phân phối.
Hà Nội: Khó tin trước giá bán biệt thự tại 3 phường mới Cầu Giấy, Nghĩa Đô và Yên HòaGiá cả thị trường - 15 giờ trước
GĐXH - Thị trường biệt thự, liền kề tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy cũ khiến không ít người mua nhà cảm thấy bất ngờ.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 27/10 – 2/11/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá bạc hôm nay ngày 27/10: Thị trường trong nước đầu tuần giảm sâu như thế nào?Giá cả thị trường - 16 giờ trước
GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận giá bạc hôm nay (27/10) tiếp tục chuỗi phiên giảm sâu, nối dài xu hướng từ tuần trước.
Giá vàng hôm nay 27/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảm còn bao nhiêu?Giá cả thị trường - 16 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn thương hiệu đều giảm.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 27/10 – 2/11/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuầnSản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.