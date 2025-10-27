ABBANK đạt 128% kế hoạch lợi nhuận năm 2025, được chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ

Cụ thể, tính đến hết ngày 30/9/2025, hiệu quả hoạt động của ABBANK tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực so với đầu năm và cùng kỳ năm 2024. Tổng thu nhập hoạt động đạt 5.274 tỷ đồng. Các chỉ số hiệu quả đều được cải thiện so với cùng kỳ: tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 16,5%, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm còn 33% - đến từ việc thu nhập hoạt động tăng đồng thời kiểm soát tốt chi phí.

ABBANK ghi nhận tăng trưởng tích cực về các chỉ số hiệu quả hoạt động và nền tảng tài chính

Về quy mô hoạt động, kết thúc quý 3/2025, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2024 và hoàn thành 124% kế hoạch 2025. Tài sản của ABBANK cuối quý 3/2025 đạt 204.475 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024; Dư nợ tín dụng đạt 116.381 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và hoàn thành 91% kế hoạch.

Mảng ngân hàng số tiếp tục là động lực tăng trưởng của ABBANK, mang đến trải nghiệm tài chính hiện đại, thuận tiện và an toàn. Nền tảng số thế hệ mới ra mắt năm 2025 giúp thu hút khách hàng mới; giao dịch online của khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ 2024.

Thông qua các chính sách điều hành linh hoạt, bám sát diễn biến của thị trường, kết thúc quý 3/2025 chất lượng tài sản của ABBANK tiếp tục có sự cải thiện rõ nét. Nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ ở mức 1,7%, duy trì dưới mức 3% theo hướng dẫn tại Thông tư số 31/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Các chỉ số về chất lượng vốn, thể hiện khung vốn cho công tác kinh doanh, tạo đà phát triển cho Ngân hàng.

Với cam kết xây dựng một Ngân hàng uy tín, hoạt động hiệu quả và bền vững, đồng hành cùng sự phát triển của khách hàng và cộng đồng, ngày 22/10/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành công văn số 9241/NHNN-QLGS chấp thuận ABBANK tăng vốn điều lệ tăng 35%. Trong đó, hơn 3.100 tỷ đồng phát hành cho cổ đông hiện hữu và hơn 500 tỷ đồng theo chương trình ESOP. Sau tăng vốn, vốn điều lệ ABBANK dự kiến đạt gần 14.000 tỷ đồng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ông Phạm Duy Hiếu – Tổng Giám đốc ABBANK chia sẻ: "Việc được NHNN chấp thuận tăng vốn giúp Ngân hàng củng cố năng lực tài chính, mở rộng hoạt động và phát triển sản phẩm – dịch vụ tiện ích, tiếp tục đồng hành cùng khách hàng và cổ đông."

VIS Rating duy trì mức xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành A- và đánh giá triển vọng ở mức Ổn định (Stable) đối với ABBANK

Công ty CP Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) tiếp tục duy trì mức xếp hạng tín nhiệm A- và triển vọng Ổn định (Stable) cho ABBANK. VIS Rating ghi nhận Ngân hàng cải thiện quản trị rủi ro, xử lý nợ xấu và duy trì thanh khoản ổn định, củng cố niềm tin thị trường và nhà đầu tư. Tổ chức này đánh giá ABBANK nâng hạng tín nhiệm tiếp tục phát huy hiệu quả quản trị và phát triển mảng kinh doanh cốt lõi.

ABBANK