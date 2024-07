Ahn Jae Hyun sững sờ nhận kết quả kiểm tra sức khỏe sau 5 năm ly hôn Goo Hye Sun: "Chắc tôi không sống lâu được"

Trưa 6/7, tờ Newsen đưa tin nam diễn viên Ahn Jae Hyun vừa xuất hiện trong chương trình I Live Alone với tư cách khách mời và chia sẻ về tình hình sức khỏe của bản thân ở thời điểm hiện tại. Trước ống kính máy quay, nghệ sĩ họ Ahn bước đi không vững, đổ mồ hôi đầm đìa và thở hổn hển ngay cả khi xách ít đồ.



Mỹ nam Vì Sao Đưa Anh Tới cho biết gần đây anh nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường: "Tôi không được khỏe. Tôi thường thấy buồn ngủ và vô cùng mệt mỏi. Tôi không biết tại sao mình lại đổ mồ hôi nhiều đến như vậy".

Ahn Jae Hyun đi chệnh choạng, thở hổn hển dù không xách vật nặng

Ahn Jae Hyun vội tới bệnh viện thăm khám vì cảm thấy lo lắng bất an. Tại đây, nam diễn viên sinh năm 1987 được kiểm tra mạch đập sau khi điền xong bảng câu hỏi khám sức khỏe tổng quát. Với vẻ mặt đầy lo lắng, bác sĩ thông báo với Ahn Jae Hyun rằng: "Mạch đập của anh yếu lắm".

Sau đó, mỹ nam Vì Sao Đưa Anh Tới được kiểm tra chuyên sâu. Khi nhận kết quả, anh không khỏi sững sờ, còn thốt lên rằng: "Của tôi thật sao? Kết quả kiểm tra quá tệ! Tôi nghĩ chắc mình không thể sống lâu được".

Thậm chí, kết quả kiểm tra bàn tay của nam diễn viên họ Ahn còn không thể hiển thị được trên màn hình. Giải thích về điều này, bác sĩ cho biết: "Do tay Ahn Jae Hyun lạnh ngắt nên máy móc không thể đo đạc được".

Bác sĩ không giấu nổi vẻ lo lắng khi kiểm tra mạch đập của Ahn Jae Hyun

Bàn tay nam diễn viên lạnh ngắt tới mức máy móc của bệnh viện không thể hiển thị được kết quả đo

Ahn Jae Hyun bàng hoàng khi được phía bệnh viện thông báo kết quả kiểm tra sức khỏe

Đến nay, kết quả kiểm tra chi tiết của nghệ sĩ 8X vẫn chưa được tiết lộ. Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Ahn Jae Hyun, đồng thời hy vọng nam diễn viên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để phục hồi thể trạng.

Người hâm mộ hy vọng nam diễn viên sớm phục hồi sức khỏe

Trước đó, trong tập phát sóng của chương trình I Live Alone hồi tháng 4, Ahn Jae Hyun tiết lộ rằng anh mắc chứng nghiện rượu, chán ăn và gặp vấn đề tâm lý sau vụ ly hôn Goo Hye Sun cách đây 5 năm. Khoảng 4-5 năm trở lại đây, sức khỏe Ahn Jae Hyun suy giảm nghiêm trọng, phải sống phụ thuộc vào thực phẩm chức năng. Mỗi tháng anh chi 500 ngàn won (9,2 triệu đồng) để mua các loại vitamin và thực phẩm chức năng về uống.

Bác sĩ từng khuyên Ahn Jae Hyun nên sử dụng thêm nhiều thực phẩm bổ dưỡng có nguồn gốc tự nhiên nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào thực phẩm chức năng. Vậy nên, trong mỗi bữa sáng, nam tài tử hiện bổ sung thêm cà chua bi, quả việt quất vào khẩu phần ăn bên cạnh cà phê đá và sữa hạnh nhân. Nghệ sĩ 8X còn gây chú ý khi tiết lộ việc chỉ ăn 1 bữa chính mỗi ngày ngoài bữa sáng.



Trong chương trình I Live Alone hồi tháng 4, Ahn Jae Hyun gây lo lắng với hình ảnh nghiện rượu bia

Ahn Jae Hyun sinh năm 1987, là diễn viên kiêm người mẫu hoạt động tại Hàn Quốc. Anh được nhiều khán giả châu Á biết đến qua các tác phẩm như Vì Sao Đưa Anh Tới, You're All Surrounded, Cinderella with Four Knights...

Vào tháng 5/2016, Ahn Jae Hyun kết hôn với minh tinh Goo Hye Sun chỉ sau 2 tháng công khai hẹn hò. Tới tháng 8/2019, Goo Hye Sun bất ngờ tuyên bố ly dị trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Nữ diễn viên đình đám tố Ahn Jae Hyun vô tâm, ngoại tình với bạn diễn, thông đồng với công ty quản lý để chèn ép cô. Ahn Jae Hyun đáp trả bằng cách tung bằng chứng tố Goo Hye Sun nói dối, vu khống mình. 2 nghệ sĩ tranh cãi, đấu tố qua lại trong suốt thời gian dài và mất khoảng 1 năm mới đạt được thỏa thuận ly hôn.

Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun ly hôn trong ồn ào, khiến báo chí tốn nhiều giấy mực 1 thời

Dương Nam