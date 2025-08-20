Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi

Đạo diễn Đặng Thái Huyền đã có cuộc chia sẻ với báo chí về những câu chuyện hậu trường xung quanh phim điện ảnh cách mạng "Mưa đỏ". Trong những chia sẻ của chị, khán giả hiểu thêm về nhiều lát cắt, những câu chuyện ý nghĩa đằng sau mỗi hình ảnh trong phim.

Phim "Mưa đỏ" là những lát cắt nhỏ của tiểu thuyết cùng tên

Thưa đạo diễn Đặng Thái Huyền, khán giả băn khoăn phim đã bám sát theo kịch bản được lấy từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai chưa?

- Nếu đọc toàn bộ tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai thì tính bi tráng rất nhiều. Tôi đọc mà cảm giác tim mình thắt lại. Nếu để làm đúng như kịch bản của nhà văn Chu Lai viết thì vướng phải 2 vấn đề.

Thứ nhất: Chúng ta nên nhìn thẳng và thật rằng kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết.

Thứ hai: Rất nhiều tình tiết trong "Mưa đỏ" nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được. Trong 2 tiếng của một bộ phim điện ảnh mà có nhiều tình tiết vượt ngưỡng cảm xúc như vậy thì cả tim lẫn não người xem sẽ rất mệt mỏi. Khi làm phim "Mưa đỏ", tôi đọc kịch bản rất kỹ. Tôi ngồi trong phòng tối nhắm mắt lại và xem những tình tiết của phim sẽ trôi qua như thế nào. Sau đó, tôi bắt đầu điều chỉnh. Khi tôi dựng phim, dù đã tiết chế mạch phim bớt khốc liệt rồi nhưng khi ngồi dựng tôi vẫn cảm thấy "ép tim". Nói chung, phim về chiến tranh hãy cứ để mọi người cảm nhận. Nếu chúng ta làm quá các tình tiết thì tinh thần phim sẽ hơi bi lụy.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền và các diễn viên trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: NSX phim cung cấp

Vậy thì "Mưa đỏ" làm được bao nhiêu % từ nguyên tác?

- Phim "Mưa đỏ" không làm để miêu tả một phần của chiến tranh mà chúng tôi triển khai ở những lát cắt nhỏ. Chúng tôi xâu chuỗi các lát cắt đó lại với nhau làm sao cho hợp lý và logic nhất về cuộc chiến 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị.

Trong phim này có 2 hình ảnh đắt là chiếc khăn rằn và cơn mưa, đạo diễn có thể chia sẻ về ý nghĩa của 2 hình ảnh này?

- Chi tiết chiếc khăn rằn chính là biểu tượng của tình yêu thương, là động lực để tiếp sức mạnh cho người chiến sĩ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để trở về với những người thân yêu. Còn về hình ảnh cơn mưa, tôi làm hình ảnh cơn mưa là lúc chiến khăn nhuốm máu của người chiến sĩ rơi xuống nhưng cứu rỗi, xóa hết những người hận thù, gột rửa tất cả những đau thương, báo hiệu cho một sự tươi mới sau cơn mưa. Đó là hình ảnh tươi sáng hơn, cuộc sống sẽ tiếp tục.

Không có điều gì hối tiếc khi làm phim "Mưa đỏ"

Hướng tới kỉ niệm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khi làm phim "Mưa đỏ", đạo diễn có áp lực chạy deadline cho kịp đại lễ không?

- "Mưa đỏ" là một bộ phim được làm hậu kỳ ngay tại trường quay. Việc này tốn sức của tôi đến mức tôi không có thời gian nghỉ ngơi. Khi đi quay về là tôi lập tức vào phòng dựng để xem lại toàn bộ cảnh quay của hôm đó. Nếu có cảnh nào chưa ưng ý thì ngay lập tức hôm sau, tôi sẽ cho quay lại để bổ sung. Khi quay phim "Mưa đỏ", tôi không cho phép mình thỏa hiệp, không cho phép mình dừng lại. Không có chuyện khi về phòng dựng rồi mới bảo "thôi chết thiếu cảnh này, cảnh kia", không có điều đó.

Chúng tôi dựng sơ ngay ở hiện trường và sau đó về phòng dựng làm hậu kỳ để chuốt lại. Chính vì sự tỉ mỉ như vậy nên tôi khẳng định rằng nếu "Mưa đỏ" có vấn đề gì thì đó là lỗi của đạo diễn, không đổ lỗi được cho ai. Quy trình làm việc như vậy nên tôi không cảm thấy hối tiếc điều gì trong việc thực hiện phim "Mưa đỏ".

Đạo diễn Đặng Thái Huyền trong phòng dựng phim "Mưa đỏ". Ảnh: NSX phim cung cấp

Trong phim, ngoài những hình ảnh khốc liệt của chiến tranh thì khán giả còn thấy góc nhìn nhân văn về tình mẫu tử, chị có chia sẻ thêm về điều này không?

- Nếu khán giả để ý kỹ thì sẽ thấy trong phim "Mưa đỏ" có hình ảnh em bé và phụ nữ. Trong cách làm phim của tôi, dù chiến tranh có khốc liệt như thế nào, tôi vẫn luôn muốn có những khoảng lắng như vậy. Kể cả chọn ca khúc chủ đề của phim "Mưa đỏ", tôi vẫn chọn ca khúc viết về người mẹ mang tên "Nỗi đau giữa hòa bình" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Dù lúc trước có ca khúc viral hơn nhưng tôi vẫn chọn "Nỗi đau giữa hòa bình". Tôi chỉ muốn truyền tải thông điệp, nỗi đau nhất của chiến tranh là người mẹ và những đứa trẻ. Người lính hy sinh là xong, xanh cỏ đỏ ngực là xong nhưng người mẹ không thể nguôi ngoai nỗi đau khi mất con.

Có những người mẹ đến lúc chết vẫn không thể quên được đứa con của mình, khi còn sống vẫn ngồi ở cửa ngóng trông con. Chúng tôi đã từng quay những hình ảnh như thế, câu chuyện có thật và không hề dàn dựng. Cho đến lúc người mẹ mất đi, cụ vẫn hỏi các con là "cái thằng út nó về chưa?". Qua câu chuyện đó để các bạn thấy được, người mẹ nào cũng không tin con mình hy sinh, họ không chấp nhận sự thật như vậy. Và nỗi đau đó, sự mong ngóng đó cứ canh cánh với các bà mẹ cho đến tận phút lìa đời.

Một phân cảnh khốc liệt trong phim "Mưa đỏ" khi người chiến sĩ phải chứng kiến cái chết của đồng đội ngay trước mắt mình.

Là đạo diễn của phim, chị ám ảnh nhân vật nào nhất?

- Trong tiểu đội 1, nhân vật người lính nào tôi cũng dụng công để tạo nên hình ảnh đẹp và ấn tượng nhất. Nhưng với tôi nhân vật Sen khiến tôi ám ảnh nhất. Đây là nhân vật cực kỳ khó diễn và tôi không thể mời một diễn viên tay ngang được. Và Sen cuối cùng được trao cho diễn viên Hoàng Long. Bạn ấy có kỹ thuật diễn rất tốt nếu không nói quá là khủng khiếp.

Nhân vật Sen trong phim có sự can trường của người lính đặc công nhưng cũng không thể chịu nổi sự khốc liệt của chiến tranh. Sen hóa điên không phải vì sức ép của bom đạn đâu mà chính là cái chết của những đồng đội. Nhưng Sen vẫn tỉnh vì anh ta nhận ra rằng người lính sẽ phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Sen là biểu tượng đau đớn và tận cùng nhất của chiến tranh nhưng cuối cùng người lính đã thức tỉnh trong Sen để Sen vẫn can trường chiến đấu không bỏ rơi đồng đội. Và diễn viên Hoàng Long đã làm rất tốt vai diễn với những trường đoạn cảm xúc lẫn tâm lý phức tạp như vậy.

Phim "Mưa đỏ" được xây dựng hiện trường rất sát với nguyên tác nhờ sự giúp đỡ của người dân địa phương.

Khi làm phim "Mưa đỏ", đạo diễn Đặng Thái Huyền có những sự hỗ trợ nào từ đồng nghiệp và người dân?

- Chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của các cố vấn điện ảnh, người dân địa phương Quảng Trị và những tỉnh lân cận. Tôi xin nói đây không phải bộ phim riêng của Đặng Thái Huyền, không phải của riêng Điện ảnh Quân đội Nhân dân mà của tất cả mọi người cùng chúng tay giúp sức. Đây là việc phải làm để tri ân và để cho các thế hệ sau thấy được cha ông ta đã hy sinh xương máu như thế nào để có được hòa bình như ngày hôm nay.

Trong phim "Mưa đỏ" có rất nhiều nghệ sĩ gạo cội tên tuổi đã tham gia như NSND Thanh Vân, NSND Quốc Trung, NSND Lý Thái Dũng,… Mọi người đều cho rằng đây không phải phim của riêng tôi mà là phim của tất cả. Các nghệ sĩ gạo cội cùng chúng tôi chung sức, chung lòng để có được những thước phim hay nhất. NSND Thanh Vân còn đóng một vai nhỏ và chỉ đạo quần chúng như một phó đạo diễn. Vậy nên tôi cũng nhắc lại "Mưa đỏ" không phải dự án của Đặng Thái Huyền mà là dự án của cả tập thể.

Xin cảm ơn đạo diễn Đặng Thái Huyền!

Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ về cảm xúc khi nói về sự tàn khốc của chiến tranh trong phim "Mưa đỏ". Clip: Đỗ Quyên

Xúc động khi xem trailer chính thức tái hiện 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị trong phim 'Mưa đỏ' GĐXH - Phim điện ảnh "Mưa đỏ" ra mắt trailer chính thức, lần đầu giới thiệu những gương mặt của hội nghị Paris 1972 - trận chiến không tiếng súng quan trọng của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ngoài ra, trailer còn xuất hiện thêm những khoảnh khắc bi tráng của các chiến sĩ quên mình để chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.







