Tùng Dương xúc động khi MV 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' đạt 2 triệu views

Tùng Dương hiện tại đang là một trong những nghệ sĩ đóng góp rất nhiều cho những chương trình chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ngoài ra, anh còn làm riêng một MV để thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của mình. Đó là MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai". Chỉ sau chưa đầy 6 ngày, MV về lòng yêu quê hương đất nước của 2 nghệ sĩ đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt và có sức lan tỏa lớn. Hiện tại, "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" đã đạt 2 triệu views.

Ngoài ra, MV này còn đạt những thành tích như: top1 trending trên nhiều nền tảng âm nhạc lẫn mạng xã hội. Cụ thể đã có 7 triệu lượt nghe và sử dụng âm thanh trên các nền tảng mạng và nhạc số.

MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" của ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đạt 2 triệu views. Ảnh: NVCC

Trước thành tích tốt của MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai", trả lời Gia đình&Xã hội, Tùng Dương hạnh phúc nói: "Tôi rất vinh dự, tự hào khi MV về tình yêu đất nước của mình và Chung được khán giả đón nhận. Ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" đã lan tỏa thông điệp yêu nước đến khắp mọi người. Đặc biệt, trong những ngày tháng lịch sử của đất nước thì những thành tích này càng khiến tôi thêm vinh dự và hạnh phúc.

Nếu "Tái sinh" là ca khúc về tình yêu có sức hút và tạo viral trên mạng xã hội là niềm vui thì việc MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" viral với tôi lại là một điều cực kỳ ý nghĩa. Đó là giọng hát của tôi, tình yêu quê hương đất nước của tôi được vang lên và truyền đến khắp đồng bào. Và hạnh phúc nhất là sự yêu thương, ủng hộ của khán giả hòa chung với tình yêu nước ấy đã trở thành động lực cho tôi yêu thêm công việc của mình hơn. Tôi hiểu được rằng việc làm của tôi ý nghĩa hơn bao giờ hết".

Không chỉ góp giọng hát của mình cho sản phẩm âm nhạc hay các chương trình chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ca sĩ Tùng Dương còn là một trong số ít nghệ sĩ được mời tham gia Hội nghị KOL (Key Opinion Leader - người có sức ảnh hưởng) lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Tùng Dương ý thức và hiểu về sứ mệnh của mình với cộng đồng. Ảnh: NVCC

Trả lời về việc được chọn là một trong những nghệ sĩ tham gia lần đầu tiên của Hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" (KOL summit 2025), Tùng Dương cho biết anh cảm thấy tự hào và cũng ý thức hơn về trọng trách của mình. "Tôi hiểu được rằng đây là một sứ mệnh của bản thân, là ca sĩ thì sẽ mang giọng hát của mình đến với khán giả và ý thức hơn về giá trị của mình với khán giả. Chúng tôi - những người nổi tiếng phải đem đến cho khán giả những giá trị chuẩn nhất. Cá nhân mỗi nghệ sĩ đều phải xây dựng cho mình chiến lược KOLs có thông điệp rõ ràng đúng định hướng", Tùng Dương nói.

Ca sĩ Tùng Dương hát live một đoạn trong ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai". Clip: Đỗ Quyên