Doãn Quốc Đam bị chê ngoại hình khi vào vai giám đốc trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Doãn Quốc Đam được đông đảo khán giả biết đến qua nhiều vai diễn ấn tượng trong phim truyền hình. Mặc dù xuất phát chỉ từ những vai phụ, Doãn Quốc Đam vẫn gây ấn tượng với khả năng diễn xuất đa dạng, qua nhiều thể loại vai diễn, từ chính diện đến phản diện, từ hài hước đến nội tâm phức tạp.

Sau thời gian dài gắn bó với những vai nhà nghèo, giang hồ hoặc gia cảnh bình thường, Doãn Quốc Đam đã làm mới mình với vai giám đốc trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Trong phim, Doãn Quốc Đam vào vai Đăng là chồng của Mỹ Anh (Phương Oanh đóng), giám đốc một công ty truyền thông - tổ chức sự kiện.

Đăng là người có tài, có chí tiến thủ nhưng cũng có cái tôi lớn, đôi lúc nóng nảy và cảm tính. Anh cảm thấy bị lép vế trước người vợ quá tài giỏi và khôn khéo, tạo nên những dồn nén trong hôn nhân.

Doãn Quốc Đam và dàn diễn viên trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh". Ảnh VTV

Trong "Gió ngang khoảng trời xanh", vợ chồng Đăng và Mỹ Anh có cuộc sống hạnh phúc viên mãn trong căn nhà nửa triệu USD và công ty riêng làm ăn phát đạt. Tuy nhiên, cũng có những bất ngờ xảy ra, cũng như làm cho cuộc sống hôn nhân thêm thử thách đó là sự quan tâm quá đà của nữ nhân viên tới Đăng. Điều này khiến Mỹ Anh nhận ra và tìm cách "dằn mặt" nữ nhân viên của chồng.

Đăng là người đứng đầu một công ty ăn nên làm ra, lúc nào cũng ăn mặc bảnh bao, ngồi trong văn phòng sang trọng, đi đâu cũng có thư ký ở bên... Khác với các vai diễn giang hồ, nông dân, xã hội đen trước đó, lần này nam diễn viên Doãn Quốc Đam vào vai "tổng tài" Đăng. Tuy nhiên, không ít khán giả lại đánh giá rằng với ngoại hình gầy, gương mặt góc cạnh, dàn da ngăm đen, Doãn Quốc Đam không nên là lựa chọn cho vai "tổng tài", nhất là khi vai diễn ấy thu hút sự chinh phục của nữ nhân viên và lấy được người vợ giàu có, xinh đẹp, giỏi giang.

Doãn Quốc Đam - Phương Oanh đóng vai cặp vợ chồng thành đạt trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Ảnh VTV

Qua 5 tập phim đã phát sóng, trên một số diễn đàn phim ảnh cũng xuất hiện những tranh cãi về nhân vật Đăng của Doãn Quốc Đam. Nam diễn viên vẫn giữ lối diễn xuất chân chất mộc mạc, cách ăn mặc có phần xuề xòa và bị đánh giá là không có ngoại hình đủ sức hấp dẫn các cô gái, phong cách thiếu sự sang trọng, thời thượng của một giám đốc.

Dù đóng vai vợ chồng, song cả Doãn Quốc Đam lẫn Phương Oanh chưa thể hiện được tình cảm. Ảnh VTV

Có khán giả nhận xét Doãn Quốc Đam nhìn giống nhân viên hơn là giám đốc đứng đầu công ty. Mặc dù được nữ nhân viên yêu thầm và tìm cơ hội để có được tình cảm của Đăng, song điều này lại chưa thuyết phục bởi ngoại hình và cách ăn nói của Đăng chưa thấy có gì nổi bật.

Ngoại hình và phong cách ăn mặc của Doãn Quốc Đam được nhiều khán giả nhận xét là chưa phù hợp với vai "tổng tài". Ảnh VTV

Bên cạnh đó, nhiều khán giả bình luận Doãn Quốc Đam và Phương Oanh thiếu sự tương tác ăn ý, vợ chồng nhưng không có sự thân mật, dù đóng cảnh tình cảm với lời thoại tình tứ cũng gượng gạo.

Dù Doãn Quốc Đam và Phương Oanh đã có 3 lần đóng cặp với nhau nhưng Gió ngang khoảng trời xanh là lần đầu tiên họ được vào vai vợ chồng một cách đúng nghĩa. Tại buổi họp báo ra mắt phim, khi được hỏi, giờ Phương Oanh đã có gia đình rồi, Doãn Quốc Đam có phải tiết chế khi diễn cảnh tình cảm với bạn diễn không? Anh cho biết: "Chúng tôi là những diễn viên chuyên nghiệp nên luôn biết cách phân định rõ giữa công việc với đời sống riêng. Nếu nếu cứ giữ khoảng cách như thế thì khi diễn, khán giả sẽ khó tin đó là cặp vợ chồng".

Còn diễn viên Phương Oanh chia sẻ rằng chồng cô cũng chủ động khuyên vợ phải diễn thật tình cảm với nam diễn viên để chinh phục khán giả.

Phim hiện mới phát sóng ở những tập đầu, khán giả hi vọng, cùng với diễn biến mới và sự quen vai, các diễn viên sẽ tương tác tốt hơn, đồng thời biết lắng nghe ý kiến nhận xét của khán giả để rút kinh nghiệm và tìm tòi sáng tạo thêm cho nhân vật của mình.