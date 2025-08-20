Mới nhất
Cá chết hàng loạt, chủ tịch xã Thứ bị 'vượt mặt'

Thứ tư, 15:00 20/08/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", công an xã vào cuộc vụ cá chết hàng loạt, Phó Chủ tịch xã Xuân lộ rõ tham vọng quyền lực.

Tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên" được phát sóng vào tối nay (20/8) với nhiều tình tiết mới, hấp dẫn. Trong tập phim, sau khi dẫn nhà báo Điền đi khảo sát, tham quan một vòng xã Tiên Phong, Phó chủ tịch xã Xuân mời khách dùng bữa trưa tại quán Hồng Tơ. Cùng tham gia tiếp khách còn có ông Bằng.

Bữa ăn thịnh soạn không chỉ thể hiện lòng hiếu khách, mà còn là dịp để ông Xuân chia sẻ muốn nhà báo Điền sẽ viết một bài báo tích cực về xã Tiên Phong. Đồng thời lan tỏa hình ảnh một người lãnh đạo nhiều năng lượng như ông.

Nhà báo Điền cũng bày tỏ thiện chí khi đưa ra nhận xét: "Tôi thấy ở Phó chủ tịch Xuân là người nhiều năng lượng, có năng lực và cực kỳ nhiệt huyết. Nếu chỉ viết bài cho riêng xã thì phí lắm. Nhất là trong thời điểm này, chúng ta cần lan toả nhiều tấm gương như thế. Việc này để tôi lo".

Có anh, nơi ấy bình yên - Tập 4: Cá chết hàng loạt, xã Tiên Phong đối mặt khủng hoảng - Ảnh 1.

Phó chủ tịch xã Xuân muốn báo chí viết các bài tích cực về xã. Ảnh VTV

Trong lúc đang làm việc, Chủ tịch xã Thứ nhận tin báo khẩn cấp từ cấp dưới: "Cá trong các bè nuôi của người dân chết hàng loạt". Thông tin này khiến ông chủ tịch tỏ ra bất ngờ và muốn biết lý do vì sao cá lại chết hàng loạt.

Phó chủ tịch xã Xuân, Thiếu tá Huy và các cán bộ nhanh chóng ra hiện trường kiểm tra. Chủ bè cá thông tin mấy hôm trước chỉ chết vài con, nhưng bây giờ chết trắng cả lồng bè. Thiếu tá Huy đặt nghi vấn do ô nhiễm nguồn nước. Chủ bè cá cũng cho rằng nguyên nhân là do trại lợn gần đó đã xả thải trộm ra sông, khiến nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng.

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 14): Cá chết hàng loạt, xã Tiên Phong đối mặt khủng hoảng - Ảnh 2.

Chủ bè cá nghi ngờ cá chết hàng loạt do ô nhiễm từ trang trại lợn xả thải ra sông. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác, Tiến - cháu bà Nga tỏ vẻ không hài lòng và cho rằng ông Xuân đang cố "chiếm sóng truyền thông". Tiến cho rằng ông Phó chủ tịch xã Xuân đã vượt mặt Chủ tịch xã Thứ. Tiến nhận xét: "Bài báo viết về xã thì ít mà toàn viết về lão ta". 

Nghe vậy, bà Nga lập tức gọi điện cảnh báo chồng, lo ngại ông Xuân đang cố vượt mặt hai vợ chồng trong cuộc đua quyền lực ở địa phương. Bà Nga cho rằng ông Thứ tin người nên bây giờ mới bị qua mặt.

Có anh, nơi ấy bình yên - Tập 4: Cá chết hàng loạt, xã Tiên Phong đối mặt khủng hoảng - Ảnh 5.

Bà Nga - vợ Chủ tịch xã Thứ tỏ ra bất bình khi đọc bài báo khen ngợi Phó chủ tịch xã Xuân. Ảnh VTV

Tập 14 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 20/8 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Mỹ Anh tiếp tục "dằn mặt" nữ thư ký của chồngMỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng

GĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh một lần nữa khó chịu và chỉnh đốn nữ nhân viên mới của chồng.

Linh "Rô" thu tiền bảo kê mỏ đá, Cường bị Tiến dằn mặt vì tung tin đồnLinh 'Rô' thu tiền bảo kê mỏ đá, Cường bị Tiến dằn mặt vì tung tin đồn

GĐXH - Trong tập 12 "Có anh, nơi ấy bình yên", Linh 'Rô' chính thức thu tiền bảo kê mỏ đá từ Tiến, còn Cường bị cảnh cáo vì tung tin đồn về Chủ tịch xã Thứ.


T.Hằng (th)
