Con trai Cường Đô la: 2 tuổi thích theo chị đi học, càng lớn càng đáng yêu

Cường Đô la trên trang cá nhân đã khoe ảnh con trai Sutin với dòng viết: "Anh đưa chị 3 đi học mà ảnh lên đồ như là ảnh đi học luôn á . Giờ thấy chị 3 đi học là thích đi theo lắm, ít bữa tới lượt anh đi học không biết thế nào đây".

Hòa cùng không khí chào đón năm học mới, con trai cả - bé Subeo và con gái thứ - bé Suchin đã đến trường học. Còn lại con trai út - bé Sutin ở nhà vì theo Cường Đô la tiết lộ cách đây không lâu cậu bé không muốn đến trường.

Con trai Cường Đô la có vẻ ngoài đáng yêu, dễ thương.

Trước đó, Cường Đô la đã cùng Đàm Thu Trang đồng hành với con gái khi bé Suchin quay lại trường học. Cô bé được học tập trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, văn minh và cơ sở vật chất hiện đại có học phí cao.

Trong cách nuôi dạy con, cả Cường Đô la lẫn Đàm Thu Trang không tiếc các bé điều gì. Trong một lần livestream vào tháng 3/2024, ngoài tâm sự về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, họ cũng tiết lộ ít nhiều về việc nuôi dạy con.

Cường Đô la luôn dành thời gian chơi cùng các con.

Cụ thể, Đàm Thu Trang bày tỏ nuôi dạy con là nương theo con. Cường Đô La bổ sung: "Trước khi các bạn muốn có một phương pháp nào đó trong việc nuôi dạy con thì điều đầu tiên nên làm là hãy làm bạn với con. Khi thực sự trở thành một người bạn của con mình thì có thể dạy con một cách rất dễ dàng".

Về hôn nhân của Cường Đô la và Đàm Thu Trang, nam doanh nhân 8X và người đẹp xứ Lạng có 7 năm hạnh phúc bên nhau. Kể từ sau khi kết hôn, Đàm Thu Trang được chồng rất chiều chuộng và yêu thương. Để có được tình cảm từ Cường Đô la, Đàm Thu Trang trước đó đã luôn sát cánh bên anh trong mọi khó khăn.

Gia đình Cường Đô la.

Cường Đô la từ khi kết hôn cùng Đàm Thu Trang khiến anh từ một doanh nhân nổi tiếng đào hoa trở thành người chồng, người cha tốt của gia đình. Cộng động mạng đều nhận xét, Cường Đô la có sự thay đổi tích cực nên nhận được nhiều yêu mến từ khán giả.

Ảnh: FBNV