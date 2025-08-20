Con trai Cường Đô la: 2 tuổi thích theo chị đi học, càng lớn càng đáng yêu
GĐXH - Con trai Cường Đô la - bé Sutin tròn 2 tuổi nhưng vẫn được bố mẹ cho ở nhà cùng bảo mẫu. Tuy nhiên, sau khi anh chị đi học, cậu bé cũng đòi lên đồ để đi cùng.
Cường Đô la trên trang cá nhân đã khoe ảnh con trai Sutin với dòng viết: "Anh đưa chị 3 đi học mà ảnh lên đồ như là ảnh đi học luôn á . Giờ thấy chị 3 đi học là thích đi theo lắm, ít bữa tới lượt anh đi học không biết thế nào đây".
Hòa cùng không khí chào đón năm học mới, con trai cả - bé Subeo và con gái thứ - bé Suchin đã đến trường học. Còn lại con trai út - bé Sutin ở nhà vì theo Cường Đô la tiết lộ cách đây không lâu cậu bé không muốn đến trường.
Con trai Cường Đô la có vẻ ngoài đáng yêu, dễ thương.
Trước đó, Cường Đô la đã cùng Đàm Thu Trang đồng hành với con gái khi bé Suchin quay lại trường học. Cô bé được học tập trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, văn minh và cơ sở vật chất hiện đại có học phí cao.
Trong cách nuôi dạy con, cả Cường Đô la lẫn Đàm Thu Trang không tiếc các bé điều gì. Trong một lần livestream vào tháng 3/2024, ngoài tâm sự về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, họ cũng tiết lộ ít nhiều về việc nuôi dạy con.
Cụ thể, Đàm Thu Trang bày tỏ nuôi dạy con là nương theo con. Cường Đô La bổ sung: "Trước khi các bạn muốn có một phương pháp nào đó trong việc nuôi dạy con thì điều đầu tiên nên làm là hãy làm bạn với con. Khi thực sự trở thành một người bạn của con mình thì có thể dạy con một cách rất dễ dàng".
Về hôn nhân của Cường Đô la và Đàm Thu Trang, nam doanh nhân 8X và người đẹp xứ Lạng có 7 năm hạnh phúc bên nhau. Kể từ sau khi kết hôn, Đàm Thu Trang được chồng rất chiều chuộng và yêu thương. Để có được tình cảm từ Cường Đô la, Đàm Thu Trang trước đó đã luôn sát cánh bên anh trong mọi khó khăn.
Cường Đô la từ khi kết hôn cùng Đàm Thu Trang khiến anh từ một doanh nhân nổi tiếng đào hoa trở thành người chồng, người cha tốt của gia đình. Cộng động mạng đều nhận xét, Cường Đô la có sự thay đổi tích cực nên nhận được nhiều yêu mến từ khán giả.
Ảnh: FBNV
Cá chết hàng loạt, chủ tịch xã Thứ bị 'vượt mặt'Xem - nghe - đọc - 7 phút trước
GĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", công an xã vào cuộc vụ cá chết hàng loạt, Phó Chủ tịch xã Xuân lộ rõ tham vọng quyền lực.
Mỹ Anh bất ngờ khuyên Trúc Lam bỏ conXem - nghe - đọc - 33 phút trước
GĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam tiếp tục ủ rũ sau khi có bầu và bất ngờ trước lời khuyên của Mỹ Anh.
NSND Lê Khanh, Lan Hương và dàn diễn viên VFC hào hứng hợp luyện chuẩn bị A80Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, Thu Quỳnh, Thanh Sơn... có buổi hợp luyện tại SVĐ Mỹ Đình, nghiêm túc để chuẩn bị cho sự kiện A80.
Vóc dáng gây ngỡ ngàng cuối thai kỳ của H'Hen NiêGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - H'Hen Niê mới đây chia sẻ về tình trạng tháng cuối thai kỳ và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổiGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.
Tùng Dương xúc động khi MV 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' đạt 2 triệu viewsXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương thể hiện đã đạt 2 triệu views chỉ sau chưa đầy 6 ngày phát hành.
Danh ca nổi tiếng từng vỡ xương hàm vì tai nạn, U80 sống đơn độc chẳng chồng conCâu chuyện văn hóa - 8 giờ trước
Là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc bolero, nữ danh ca này gắn liền nhiều tác phẩm viết về mưa, hình ảnh giàu chất thơ trong âm nhạc Việt.
Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ LinhGiải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Bức ảnh hội ngộ của các diva Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh trong dịp sinh nhật Mỹ Linh khiến khán giả thích thú bởi tình bạn bền chặt của họ qua nhiều thập kỷ.
3 nàng hậu đình đám: Tiểu Vy, Thanh Thủy và Bảo Ngọc nói gì tại KOL Summit 2025?Giải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Một trong những sự kiện được chú ý nhất mới đây chính là Hội nghị KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc (KOL summit 2025). Tại đây, nhiều nội dung đáng chú ý, có ảnh hưởng đến công việc của KOL, người nổi tiếng đã được chia sẻ.
Mới hơn 1 tuổi, con gái Phương Oanh đã điệu đà khi 'pose' dáng cùng mẹGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Bé Jenny - con gái Phương Oanh mới đây đã xuất hiện cùng mẹ và khiến khán giả quan tâm bởi vẻ đáng yêu cùng phong cách điệu đà.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'Giải trí
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã viết ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" cho Hòa Minzy hát trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam". Đây cũng là ca khúc chính trong phim điện ảnh "Mưa đỏ".