Mỹ Anh bất ngờ khuyên Trúc Lam bỏ con

Trong trích đoạn giới thiệu tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân (Việt Hoa) tư vấn cho chị khách hàng mua trang sức rất nhiệt tình và tâm huyết mong chị khách sẽ "chốt đơn". Kim Ngân cho rằng bộ sưu tập trang sức là ước mơ của mọi phụ nữ.

Sau khi nghe lời tư vấn thuyết phục của Kim Ngân, chị khách quyết định mua cả bộ sưu tập mới dù giá thành khá cao khiến Kim Ngân ngỡ ngàng. Thế nhưng chị khách lại nói thẻ thanh toán chưa đủ tiền, hẹn hôm khác qua.



Kim Ngân giới thiệu bộ sưu tập trang sức với khách hàng.

Ở một diễn biến khác, Đăng (Doãn Quốc Đam) và Mỹ Anh (Phương Oanh) tranh luận về công việc, sau đó là bất đồng quan điểm về việc chuyển trường cho con. Dường như việc cố gắng bằng mọi cách để con vào học ở trường mới chỉ là nguyện vọng của Mỹ Anh còn Đăng thì không.

Nên việc vất vả chạy theo chăm sóc thành viên hội đồng quản trị của trường cũng chỉ một mình Mỹ Anh dốc sức. "Con mình học ở đâu cũng được, chưa chắc cái trường ấy đã là trường tốt nhất. Em cố quá để làm gì nhỉ?" - Đăng nói với vợ.

Đăng cũng cho rằng trường tốt hay không còn phụ thuộc vào khả năng của con, anh nhận định vợ đang tự làm khó mình. Trong khi Mỹ Anh động viên chồng đã mua được căn hộ đắt giá thì cũng cố gắng thêm để cho con vào được trường như mong muốn.

Đăng và Mỹ Anh bất đồng quan điểm trong việc chọn trường cho con.

Trong khi đó, Trúc Lam (Quỳnh Kool) vẫn tiếp tục ủ rũ sau khi biết tin có bầu và không muốn ở nhà vì nhìn thấy chồng là chỉ muốn cãi nhau. "Em cũng hết cách rồi đấy, anh ấy vẫn chưa muốn sinh con. Em bất lực rồi, chẳng muốn sinh đẻ gì nữa" - Trúc Lam than thở với Mỹ Anh.

"Nếu mà em đã thấy thế, thì bỏ đi. Một người muốn một người không thì sinh ra thế nào?" - Mỹ Anh nói. Trúc Lam tỏ ra vô cùng bất ngờ trước lời khuyên.

Mỹ Anh bất ngờ đưa ra lời khuyên khiến Trúc Lam ngỡ ngàng.

Tập 6 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 20/8 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

