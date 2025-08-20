Mới nhất
Mỹ Anh bất ngờ khuyên Trúc Lam bỏ con

Thứ tư, 14:34 20/08/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam tiếp tục ủ rũ sau khi có bầu và bất ngờ trước lời khuyên của Mỹ Anh.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân (Việt Hoa) tư vấn cho chị khách hàng mua trang sức rất nhiệt tình và tâm huyết mong chị khách sẽ "chốt đơn". Kim Ngân cho rằng bộ sưu tập trang sức là ước mơ của mọi phụ nữ.

Sau khi nghe lời tư vấn thuyết phục của Kim Ngân, chị khách quyết định mua cả bộ sưu tập mới dù giá thành khá cao khiến Kim Ngân ngỡ ngàng. Thế nhưng chị khách lại nói thẻ thanh toán chưa đủ tiền, hẹn hôm khác qua. 

&quot;Gió ngang khoảng trời xanh&quot; tập 6: Lam bất ngờ khi Mỹ Anh khuyên bỏ con - Ảnh 1.

Kim Ngân giới thiệu bộ sưu tập trang sức với khách hàng.

Ở một diễn biến khác, Đăng (Doãn Quốc Đam) và Mỹ Anh (Phương Oanh) tranh luận về công việc, sau đó là bất đồng quan điểm về việc chuyển trường cho con. Dường như việc cố gắng bằng mọi cách để con vào học ở trường mới chỉ là nguyện vọng của Mỹ Anh còn Đăng thì không. 

Nên việc vất vả chạy theo chăm sóc thành viên hội đồng quản trị của trường cũng chỉ một mình Mỹ Anh dốc sức. "Con mình học ở đâu cũng được, chưa chắc cái trường ấy đã là trường tốt nhất. Em cố quá để làm gì nhỉ?" - Đăng nói với vợ.

Đăng cũng cho rằng trường tốt hay không còn phụ thuộc vào khả năng của con, anh nhận định vợ đang tự làm khó mình. Trong khi Mỹ Anh động viên chồng đã mua được căn hộ đắt giá thì cũng cố gắng thêm để cho con vào được trường như mong muốn.

&quot;Gió ngang khoảng trời xanh&quot; tập 6: Lam bất ngờ khi Mỹ Anh khuyên bỏ con - Ảnh 2.

Đăng và Mỹ Anh bất đồng quan điểm trong việc chọn trường cho con.

Trong khi đó, Trúc Lam (Quỳnh Kool) vẫn tiếp tục ủ rũ sau khi biết tin có bầu và không muốn ở nhà vì nhìn thấy chồng là chỉ muốn cãi nhau. "Em cũng hết cách rồi đấy, anh ấy vẫn chưa muốn sinh con. Em bất lực rồi, chẳng muốn sinh đẻ gì nữa" - Trúc Lam than thở với Mỹ Anh. 

"Nếu mà em đã thấy thế, thì bỏ đi. Một người muốn một người không thì sinh ra thế nào?" - Mỹ Anh nói. Trúc Lam tỏ ra vô cùng bất ngờ trước lời khuyên.

&quot;Gió ngang khoảng trời xanh&quot; tập 6: Lam bất ngờ khi Mỹ Anh khuyên bỏ con - Ảnh 3.

Mỹ Anh bất ngờ đưa ra lời khuyên khiến Trúc Lam ngỡ ngàng.

Tập 6 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 20/8 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Mỹ Anh tiếp tục "dằn mặt" nữ thư ký của chồngMỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng

GĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh một lần nữa khó chịu và chỉnh đốn nữ nhân viên mới của chồng.

Linh "Rô" thu tiền bảo kê mỏ đá, Cường bị Tiến dằn mặt vì tung tin đồnLinh 'Rô' thu tiền bảo kê mỏ đá, Cường bị Tiến dằn mặt vì tung tin đồn

GĐXH - Trong tập 12 "Có anh, nơi ấy bình yên", Linh 'Rô' chính thức thu tiền bảo kê mỏ đá từ Tiến, còn Cường bị cảnh cáo vì tung tin đồn về Chủ tịch xã Thứ.

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng

Linh 'Rô' thu tiền bảo kê mỏ đá, Cường bị Tiến dằn mặt vì tung tin đồn

Nữ trợ lý nhân lúc Đăng say xỉn để làm chuyện đáng trách

Cá chết hàng loạt, chủ tịch xã Thứ bị 'vượt mặt'

Xem - nghe - đọc - 7 phút trước

GĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", công an xã vào cuộc vụ cá chết hàng loạt, Phó Chủ tịch xã Xuân lộ rõ tham vọng quyền lực.

Tùng Dương xúc động khi MV 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' đạt 2 triệu views

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương thể hiện đã đạt 2 triệu views chỉ sau chưa đầy 6 ngày phát hành.

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh một lần nữa khó chịu và chỉnh đốn nữ nhân viên mới của chồng.

Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Bác Nguyễn Văn Hợi - Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo đã rất xúc động khi xem phim "Mưa đỏ"...

17 bức tranh sơn mài khổ lớn gây ấn tượng tại triển lãm 'Mùa xuân Độc lập'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 18/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm tranh sơn mài khổ lớn “Mùa xuân độc lập” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Sao Mai Nguyễn Thu Hằng biến hóa với tạo hình áo dài độc đáo trên sân khấu

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Sao Mai Nguyễn Thu Hằng đã đặc biệt lựa chọn hai thiết kế áo dài độc đáo để trình diễn. Trên sân khấu, nữ ca sĩ thăng hoa với những ca khúc đi vào lòng người.

Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày này, phố Hàng Mã rực rỡ trong sắc đỏ cờ hoa, trở thành địa điểm check-in thu hút đông đảo người dân và du khách.

Linh 'Rô' thu tiền bảo kê mỏ đá, Cường bị Tiến dằn mặt vì tung tin đồn

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 12 "Có anh, nơi ấy bình yên", Linh 'Rô' chính thức thu tiền bảo kê mỏ đá từ Tiến, còn Cường bị cảnh cáo vì tung tin đồn về Chủ tịch xã Thứ.

Nữ trợ lý nhân lúc Đăng say xỉn để làm chuyện đáng trách

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", nhân lúc Đăng say xỉn không biết gì, nữ thư ký tranh thủ thể hiện tình cảm với anh.

Tiến Luật, Song Luân, MONO giải cứu hơn 200 người trên tàu du lịch bị cháy

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 4 "Chiến sĩ quả cảm", các nghệ sĩ sĩ nhập vai tình huống giải cứu tàu du lịch trên sông với hơn 200 người đang mắc kẹt vì hỏa hoạn.

Hoà Minzy gây xúc động khi biểu diễn ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong concert quốc gia

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lần đầu tiên được Hoà Minzy biểu diễn trên sân khấu trực tiếp, đã mang đến không khí sâu lắng và xúc động cho hàng vạn khán giả trong chương trình "Tự hào là người Việt Nam".

Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' lại phải đính chính và xin lỗi thí sinh

Xem - nghe - đọc
Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9

Xem - nghe - đọc
Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng

Xem - nghe - đọc
Nữ trợ lý nhân lúc Đăng say xỉn để làm chuyện đáng trách

Xem - nghe - đọc

