Ai từng ăn lòng se điếu kiểu này đều nhớ mãi: Cách chọn chuẩn và 3 công thức chế biến ngon mê ly

Lòng se điếu - món ăn dân dã nghe tên đã thấy tò mò, từ lâu đã là đặc sản "nằm lòng" của giới sành ăn. Đây không chỉ là món nhậu bén mồi, mà còn là nguyên liệu “đổi vị” hoàn hảo trong bữa cơm nhà, khiến người ăn gắp không dừng đũa. Nhưng không phải ai cũng biết cách chọn lòng se điếu ngon, càng không phải ai cũng biết ba món “chuẩn đầu bếp quán nhậu” từ loại lòng độc đáo này.

Nếu bạn từng thắc mắc "lòng se điếu là gì, nấu thế nào cho ngon mà không tanh?", thì bài viết này sẽ là cuốn cẩm nang đầy đủ, dễ hiểu và cực kỳ hữu dụng.

Lòng se điếu là gì mà ai cũng tìm ăn?

Lòng se điếu thực chất là phần ruột non của heo (hoặc bò), được “se” lại thành từng đoạn tròn, dài, có hình dáng giống như ống điếu thuốc lào - vì vậy mới có cái tên dân dã này. So với lòng non thông thường, lòng se điếu có phần thành dày hơn, độ đàn hồi và giòn cao hơn, khi chế biến giữ được vị béo, ngậy mà không bị dai.

Người sành ăn thường chuộng lòng se điếu vì nó là phần "đặc biệt" - ngon, hiếm và cũng đắt đỏ. Quan trọng hơn, nếu biết sơ chế đúng cách, lòng se điếu cực kỳ hợp khẩu vị Việt: Mềm, giòn, béo nhẹ, mùi vị thơm ngon và đặc biệt là “ăn đến đâu, đã miệng đến đó”.

Cách chọn lòng se điếu ngon: Chuẩn chợ - chuẩn bếp - không tanh

Chọn đúng lòng là bước đầu tiên quyết định món ăn có “ra chất” hay không. Đừng mua theo cảm tính, hãy để ý 4 yếu tố dưới đây:

Màu sắc: Lòng se điếu ngon có màu trắng hồng tự nhiên, không bị tái xanh hoặc sạm đen. Tránh chọn lòng có màu nhợt nhạt, vàng úa - dấu hiệu của hàng để lâu.

Độ đàn hồi: Dùng ngón tay bóp nhẹ - nếu lòng đàn hồi tốt, không nhũn, không vỡ là hàng tươi. Lòng ngon sẽ có độ giòn tự nhiên, không mềm nhũn hay bở.

Mùi: Lòng ngon có mùi đặc trưng của nội tạng nhưng không hôi. Nếu có mùi khai hoặc tanh gắt - tránh xa ngay.

Đường kính đều, không dập nát: Lòng se điếu chuẩn sẽ cuộn đều, có độ dày vừa phải và không bị rách.

Mẹo nhỏ: Hỏi người bán xem lòng đã được rút sạch chất nhầy chưa. Nếu chưa, nên chọn nơi uy tín để tránh mua phải loại chưa làm kỹ.

Cách sơ chế lòng se điếu để không tanh, giòn ngon như ngoài hàng

Lòng lợn nói chung và lòng se điếu nói riêng luôn khiến người nội trợ đau đầu vì mùi tanh nếu không sơ chế đúng. Dưới đây là mẹo "chuẩn đầu bếp":

- Ngâm muối và chanh (hoặc giấm): Ngâm lòng trong hỗn hợp nước muối loãng và chanh tươi cắt lát (hoặc giấm gạo) khoảng 10 phút. Sau đó bóp kỹ rồi xả lại bằng nước sạch.

- Lộn trái rửa muối gừng: Nếu có thời gian, hãy lộn trái lòng (khéo léo, tránh rách) và bóp muối + gừng tươi giã nhỏ. Rửa kỹ đến khi hết nhớt và mùi.

- Trần sơ nước sôi: Chuẩn bị nồi nước sôi có chút rượu trắng và gừng, trần lòng 30 giây rồi vớt ra - cách này giúp khử mùi và giữ độ giòn.

3 món ngon từ lòng se điếu - càng ăn càng ghiền

1. Lòng se điếu nướng ngũ vị - món nhậu không thể thiếu

Nguyên liệu: Lòng se điếu đã sơ chế (500g), gừng, sả, tỏi, hành khô băm, ngũ vị hương, nước mắm ngon, tiêu, mật ong, dầu hào, chút dầu ăn.

Cách làm:

Ướp lòng với các gia vị kể trên khoảng 30-45 phút cho thấm đều. Xiên que hoặc nướng vỉ trên than hoa (hoặc lò nướng) đến khi cháy xém nhẹ, tỏa mùi thơm ngậy. Món này ăn kèm rau răm, dưa chuột, chấm muối tiêu chanh là “bá cháy”.

Mẹo nhỏ: Khi nướng, có thể phết thêm chút mỡ hành để lòng mềm và thơm hơn.

2. Lòng se điếu xào dưa chua - món cơm nhà quốc dân

Nguyên liệu: Lòng se điếu (300g), dưa cải chua vắt ráo (200g), cà chua, hành lá, tỏi, tiêu, nước mắm.

Cách làm:

Lòng luộc chín tới rồi cắt khúc, để ráo. Phi thơm tỏi, cho cà chua và dưa vào xào trước, nêm vừa. Thêm lòng vào đảo nhanh tay, nêm nước mắm và tiêu cho dậy mùi.

Thành phẩm: Lòng giòn, dưa mềm, vị chua ngọt hài hòa rất đưa cơm.

3. Lòng se điếu luộc chấm mắm tôm - đơn giản mà gây nghiện

Nguyên liệu: Lòng se điếu tươi ngon, rượu trắng, gừng, mắm tôm, chanh, đường, ớt, dầu ăn nóng.

Cách làm:

Luộc lòng với rượu và gừng khoảng 5-7 phút. Vớt ra ngâm nước đá để lòng giòn.

Pha mắm tôm với chanh, đường, ớt và một chút dầu sôi để tạo vị thơm.

Cắt lòng miếng vừa ăn, xếp đĩa, chấm kèm mắm tôm pha là “hết nước chấm”.

Biến tấu: Có thể ăn kèm bún, rau sống, thêm đĩa đậu rán là thành set bữa trưa “chuẩn dân chơi phố cổ”.

Lòng se điếu không phải là món ăn cầu kỳ, nhưng lại khiến người ta nhớ mãi nhờ cái chất mộc mạc, đậm đà và “càng nhai càng mê”. Trong tiết trời mát mẻ, tụ họp gia đình hay bạn bè mà có đĩa lòng nướng cháy cạnh hay chén mắm tôm chấm lòng giòn rụm thì đúng là "món ngon đánh thức ký ức".

Chúc bạn thực hiện các món ngon từ lòng se điếu thành công!