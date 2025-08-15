Luộc lạc chỉ cho muối chưa đủ, làm cách này lạc sẽ ngọt mềm, không thâm đen

Lạc luộc là món ăn được rất nhiều người ưa thích. Không chỉ có vị ngon, dễ ăn, thích hợp để nhâm nhi, làm món nhậu, lạc còn cung cấp protein cùng với hàm lượng chất béo lành mạnh và các dưỡng chất quý. Các nghiên cứu cũng chứng minh lạc giàu chất đạm, chất béo và chất xơ cũng như cung cấp nguồn magie, folate, vitamin E, đồng, arginine...

So với các món như lạc rang cháy tỏi, lạc chiên mắm, lạc chiên bơ... thì lạc luộc được cho là lành mạnh nhất.

Lạc luộc là món ăn được nhiều người ưa thích. (Ảnh: Sohu)

Việc thường xuyên sử dụng lạc luộc sẽ giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ tiểu đường, ngăn ngừa ung thư, ngăn ngừa sỏi mật, tăng cường trí nhớ, giảm cholesterol trong cơ thể...

Lạc luộc là món ăn bình dân, tuy nhiên nhiều người ngại mua sẵn vì lo lắng về vệ sinh an toàn thực phẩm và ưu tiên mua lạc sống về tự chế biến tại nhà . Cách làm quen thuộc là luộc với một chút muối để tăng vị đậm đà cho lạc. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn thất vọng khi thấy thành phẩm bị khô, cứng, có màu thâm đen không bắt mắt.

Cách luộc lạc ngon, bở, không thâm đen

Các đầu bếp có kinh nghiệm đã chỉ ra rằng, thói quen chỉ cho muối là hoàn toàn sai lầm, vì áp suất thẩm thấu của muối thực sự làm lạc mất nước, khiến chúng khó mềm và bị thâm đen. Để lạc luộc vừa mềm, ngon vừa có màu sắc đẹp mắt như ngoài hàng , bạn chỉ cần có bí quyết. Sohu hướng dẫn mẹo luộc lạc ngon với các bước sau:

Bước 1: Rửa sạch bùn và cát.

Lạc mới mua từ chợ về, vẫn còn dính đất ẩm, nếu chỉ rửa sạch bằng nước sẽ khó sạch vì bùn đất và cát rất "cứng đầu". Phương pháp tốt nhất là đổ nước sạch vào, rắc đều hai thìa bột mì lên lạc, khuấy đều và ngâm trong 20 phút.

Rửa sạch cát là bước quan trọng để lạc sạch, có màu đẹp mắt. (Ảnh: Sohu)

Bột mì và nước hoạt động như một tấm lưới mịn, dễ dàng cuốn trôi bùn đất và cát xuống đáy chậu. Sau đó, bạn thay nước hai lần và chà xát mạnh bằng tay như giặt quần áo. Nước sẽ rửa trôi hết những vết bẩn còn sót lại, để lộ lớp vỏ đậu phộng giòn tan, màu vàng nhạt.

Bước 2: Ấn nhẹ củ lạc để dẫn đường cho hương vị

Đây là bước quan trọng trước khi nấu. Cầm lấy củ lạc, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp hai đầu, ấn nhẹ xuống cho tới khi nghe tiếng "tách" vang lên, một vết nứt nhỏ xuất hiện trên vỏ. Cách này giống như mở ra một con đường dẫn hương vị, giúp cho hương vị sẽ nhanh chóng thấm sâu vào lõi lạc mà không gặp trở ngại nào. Nếu vỏ không nứt, hương vị chỉ có thể bay ở ngoài vỏ chứ không thể vào được.

Bước 3: Thêm gia vị vào nồi

Lạc luộc có thể thêm các lá gia vị để gia tăng vị thơm. (Ảnh: Sohu)

Đổ lạc vào một nồi nước lớn, nước phải ngập hoàn toàn lạc. Lúc này, muốn lạc ngon hơn, bạn có thể các gia vị như hoa hồi, lá nguyệt quế, nếu thích cay có thể thêm ớt, tiêu (đây là công thức của người Trung Quốc, bạn có thể điều chỉnh theo sở thích, khẩu vị).

Gia vị là thứ không thể thiếu, với mỗi kg lạc cần 20 gram muối để tạo độ đậm đà (lượng muối cũng có thể điều chỉnh). Sau đó, bạn cho thêm một thìa nhỏ đường trắng, cách này giúp làm nổi bật vị mặn và tươi mát, giúp lạc luộc tròn vị và đậm đà hơn.

Bước 4: Luộc lạc

Đun sôi lạc trên lửa lớn, sau đó ngay lập tức chuyển sang lửa vừa nhỏ, đậy nắp và kiên nhẫn chờ 45 phút. Khi hết thời gian, đừng vội lấy ra ngay. Sau khi tắt bếp, hãy để lạc ngâm trong nước dùng ít nhất một giờ. Cách ngâm này chính là bí quyết tuyệt vời cho hương vị mềm mại, dẻo dai và đậm đà!

Sau khi lạc chín, không vội vớt ra mà nên để ngâm thêm. (Ảnh: Sohu)

Hạt lạc sau quá trình luộc sẽ thấm đẫm gia vị đậm đà, hạt lạc căng mọng. Khi nếm thử sẽ có vị mặn, đậm đà, điểm thêm chút hương vị của hồi, nguyệt quế...

Thành phẩm có vị đậm đà, hạt mềm căng. (Ảnh: Sohu)

Lưu ý : Dù là món ăn tốt cho sức khỏe nhưng lạc luộc cung cấp khá nhiều calo và hàm lượng chất béo cao nên vẫn tiềm ẩn những nguy cơ gây tăng cân nếu người ăn không kiểm soát được số lượng ăn vào. Nếu muốn giảm cân, bạn có thể ăn lạc luộc trước các bữa ăn để giảm tiêu thụ thực phẩm.