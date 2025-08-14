Mới nhất
Đổi vị cho bữa cơm gia đình với 2 món xào hao cơm cực nhanh

Thứ năm, 10:10 14/08/2025 | Ăn
Hai món xào thịt bằm này không chỉ dễ làm mà còn thơm ngon khó cưỡng, ăn kèm cơm trắng thì "hao cơm" phải biết. Nguyên liệu dễ tìm, chế biến nhanh, rất thích hợp cho bữa cơm gia đình.

Nếu bạn đang tìm một vài món xào vừa đơn giản, vừa ngon miệng lại dễ chế biến thì đậu tứ quý xào thịt bằm và cà tím xào lá quế chính là gợi ý hoàn hảo. Không chỉ giữ được hương vị tươi ngon của rau củ, hai món này còn hòa quyện vị béo thơm của thịt bằm cùng mùi thơm đặc trưng của tỏi, ớt và các loại gia vị. Dù bận rộn, bạn vẫn có thể hoàn thành nhanh chóng để cả nhà có một bữa cơm đầm ấm, đầy đủ dinh dưỡng.

1. Đậu tứ quý xào thịt bằm: Giòn ngọt, đậm đà

Nguyên liệu:

- Thịt heo bằm: 300g, đậu tứ quý: 150g, tỏi băm: 15g, ớt đỏ băm: 10g

- Gia vị: Rượu gạo 1 muỗng canh, nước tương: 2 muỗng canh, muối: 1/4 muỗng cà phê, đường: 1/2 muỗng cà phê, tiêu trắng, nước lọc vừa đủ.

Cách làm:

Đậu tứ quý cắt bỏ hai đầu, rửa sạch, luộc sơ với ít muối, vớt ra ngâm vào nước đá cho giòn, rồi cắt hạt lựu. Làm nóng chảo, cho dầu ăn, phi thơm thịt bằm đến khi đổi màu. Thêm tỏi, ớt vào đảo đều cho dậy mùi. Cho tất cả gia vị vào, đảo nhanh tay. Cuối cùng, cho đậu tứ quý vào xào đến khi ngấm gia vị, nêm lại cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Mẹo: Ngâm đậu vào nước đá sau khi luộc giúp giữ màu xanh đẹp mắt và độ giòn tự nhiên.

Đổi vị cho bữa cơm gia đình với 2 món xào hao cơm cực nhanh- Ảnh 1.

2. Cà tím xào lá quế: Thơm ngát, béo mềm

Nguyên liệu: Cà tím: 500g, thịt heo bằm: 100g, tỏi băm: 15g, ớt đỏ thái sợi vừa đủ

- Lá quế (hoặc húng quế): lượng tùy thích

- Gia vị: Nước tương 2 muỗng, rượu gạo: một ít, nước mắm: 2 muỗng canh, nước cốt chanh: 1 muỗng canh, đường 1 muỗng canh, nước lọc vừa đủ

Đổi vị cho bữa cơm gia đình với 2 món xào hao cơm cực nhanh - Ảnh 2.

Cách làm:

Cà tím rửa sạch, cắt miếng vừa ăn, chiên nhanh trong dầu nóng cho vàng nhẹ, vớt ra để ráo. Lá quế rửa sạch, thái sợi. Đun nóng dầu, cho thịt bằm vào đảo đến khi đổi màu, thêm tỏi phi thơm.

Cho nước tương vào đảo đều, sau đó thêm cà tím, ớt sợi, lá quế và các gia vị còn lại. Xào nhanh trên lửa lớn để giữ mùi thơm, tắt bếp khi cà vừa chín mềm.

Mẹo: Chiên nhanh cà tím trước khi xào giúp giữ được độ mềm mà không bị nhũn, đồng thời thấm vị hơn khi chế biến.

Chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã có ngay hai món xào "đưa cơm" vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng. Cả đậu tứ quý xào thịt bằm và cà tím xào lá quế đều có thể làm trước giờ ăn khoảng 20 phút, giúp giữ độ nóng và hương vị hấp dẫn nhất. Đây chắc chắn sẽ là những món tủ trong thực đơn gia đình bạn.

Chúc bạn thực hiện thành công!

