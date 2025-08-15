Loại quả người Trung Quốc cực ưa chuộng, uống đều đặn để phục hồi cơ thể trong ngày nóng
GĐXH - Thời tiết trong những ngày mùa hè rất khắc nghiệt, cảm giác oi bức khiến mọi người cảm thấy bức bối, khó chịu. Cùng với sự mệt mỏi là các triệu chứng khô miệng, chán ăn, cơ thể uể oải. Với người Trung Quốc, sử dụng nước táo chính là bí quyết để phục hồi cơ thể trong ngày nóng.
Nước táo - Giúp bù nước, phục hồi cơ thể
Táo có vị ngọt, giòn tan khi ăn sống, nhưng lại rất dễ mềm khi nấu chín. Táo nấu chín giúp hấp thụ pectin dễ dàng hơn, đặc biệt tốt cho dạ dày. Nhiều người thường đồ ăn lạnh vào mùa hè, điều này dễ gây kích ứng dạ dày và lá lách. Nước táo là giải pháp hoàn hảo.
Gợi ý 3 công thức nước uống với táo dễ làm tại nhà
1. Trà táo thảo mộc
Cách chế biến Trà táo thảo mộc
2. Trà cam táo
3. Trà táo mật ong
Cách chế biến Trà táo mật ong
Công thức tham khảo từ các trang bachhoaxanh, monngon.
