Loại quả người Trung Quốc cực ưa chuộng, uống đều đặn để phục hồi cơ thể trong ngày nóng

Tuy không thể chữa khỏi bệnh như thuốc, nhưng việc uống nước táo đều đặn chắc chắn có thể tạo ra sự khác biệt. Với những ai hay bị chướng bụng, đầy hơi sẽ cảm nhận rất rõ điểm này. Quan trọng nhất, nước táo là một cách đơn giản để thanh lọc cơ thể trong cái nóng oi ả của mùa hè, thay vì những đồ uống nhiều đường có thể gây hại cho sức khỏe như đồ uống có ga, trà sữa...