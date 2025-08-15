Mới nhất
Loại quả người Trung Quốc cực ưa chuộng, uống đều đặn để phục hồi cơ thể trong ngày nóng

Thứ sáu, 16:16 15/08/2025 | Ăn
GĐXH - Thời tiết trong những ngày mùa hè rất khắc nghiệt, cảm giác oi bức khiến mọi người cảm thấy bức bối, khó chịu. Cùng với sự mệt mỏi là các triệu chứng khô miệng, chán ăn, cơ thể uể oải. Với người Trung Quốc, sử dụng nước táo chính là bí quyết để phục hồi cơ thể trong ngày nóng.

Nước táo - Giúp bù nước, phục hồi cơ thể

Táo có vị ngọt, giòn tan khi ăn sống, nhưng lại rất dễ mềm khi nấu chín. Táo nấu chín giúp hấp thụ pectin dễ dàng hơn, đặc biệt tốt cho dạ dày. Nhiều người thường đồ ăn lạnh vào mùa hè, điều này dễ gây kích ứng dạ dày và lá lách. Nước táo là giải pháp hoàn hảo.

Vì sao người Trung Quốc chuộng uống nước táo trong ngày nóng? - Ảnh 1.

Hơn nữa, nước táo có vị ngọt tự nhiên mà nên không cần bổ sung đường. Chỉ cần một ly nước táo sẽ mang lại cảm giác sảng khoái, mát lạnh, lại giúp bù nước mất đi qua mồ hôi một cách nhẹ nhàng, khiến nó trở thành một lựa chọn thay thế tuyệt vời hơn nhiều so với các loại đồ uống quá ngọt.

Loại quả người Trung Quốc cực ưa chuộng, uống đều đặn để phục hồi cơ thể trong ngày nóng - Ảnh 2.

Tuy không thể chữa khỏi bệnh như thuốc, nhưng việc uống nước táo đều đặn chắc chắn có thể tạo ra sự khác biệt. Với những ai hay bị chướng bụng, đầy hơi sẽ cảm nhận rất rõ điểm này. Quan trọng nhất, nước táo là một cách đơn giản để thanh lọc cơ thể trong cái nóng oi ả của mùa hè, thay vì những đồ uống nhiều đường có thể gây hại cho sức khỏe như đồ uống có ga, trà sữa...

Gợi ý 3 công thức nước uống với táo dễ làm tại nhà

1. Trà táo thảo mộc

Vì sao người Trung Quốc chuộng uống nước táo trong ngày nóng? - Ảnh 6.

Cách chế biến Trà táo thảo mộc

  • Vì sao người Trung Quốc chuộng uống nước táo trong ngày nóng? - Ảnh 9.

    Táo mua về rửa sạch, cắt thành từng miếng rồi dùng máy ép trái cây để ép lấy nước. Hồi và quế rửa sạch, để ráo.

  • Vì sao người Trung Quốc chuộng uống nước táo trong ngày nóng? - Ảnh 10.

    Cho hồi và quế vào nồi rang khoảng 2 phút cho hồi quế dậy mùi thơm.

  • Vì sao người Trung Quốc chuộng uống nước táo trong ngày nóng? - Ảnh 11.

    Đổ 500ml nước ép táo vào nấu đến khi sôi thì cho vào 10 gram hồng trà, hạ lửa nhỏ đun tiếp 1 phút thì tắt bếp.

  • Vì sao người Trung Quốc chuộng uống nước táo trong ngày nóng? - Ảnh 12.

    Lược lại trà quay rây để bỏ phần xác trà và hồi quế. Sau đó rót trà ra ly, cho thêm vài lát táo để trang trí và thưởng thức.

2. Trà cam táo

Vì sao người Trung Quốc chuộng uống nước táo trong ngày nóng? - Ảnh 13.

Vì sao người Trung Quốc chuộng uống nước táo trong ngày nóng? - Ảnh 15.

Bạn nên chọn cam đúng mùa, thời điểm thu hoạch và những quả cam chín, có đốm vàng, không đồng màu (nếu cam chín đồng màu vàng ruộm có thể được dấm chín bằng thuốc), mỏng vỏ, quả cam to vừa, cầm chắc tay, khi bóp nhẹ vào vỏ quả cảm thấy có dầu tiết ra ngoài.

  • Vì sao người Trung Quốc chuộng uống nước táo trong ngày nóng? - Ảnh 16.

    Táo rửa sạch, cắt thành từng miếng. Cam rửa sạch, cắt thành lát.

  • Vì sao người Trung Quốc chuộng uống nước táo trong ngày nóng? - Ảnh 17.

    Tiếp theo, pha trà túi lọc cùng 100ml nước sôi nóng. Sau đó, lấy túi trà ra, để nguội.

  • Vì sao người Trung Quốc chuộng uống nước táo trong ngày nóng? - Ảnh 18.

    Hòa tan 2 muỗng cà phê đường vào nước trà, thêm táo, cam vào là có thể thưởng thức rồi! Trang trí thêm bạc hà và cho đá viên vào nếu thích.

3. Trà táo mật ong

Vì sao người Trung Quốc chuộng uống nước táo trong ngày nóng? - Ảnh 21.

Mật ong ngon là khi quấy thấy rất mềm, tay chạm vào không có cảm giác sàn sạn, nếm thì thấy tan rất nhanh, có vị ngọt đậm, mùi thơm đậm, ngọt nhưng không ngấy.

Cách chế biến Trà táo mật ong

  • Vì sao người Trung Quốc chuộng uống nước táo trong ngày nóng? - Ảnh 22.

    Lấy 1 trái táo rửa sạch, không cần gọt vỏ. Sau đó, thái hạt lựu. Trái còn lại cắt hạt lựu, cho vào ly.

  • Vì sao người Trung Quốc chuộng uống nước táo trong ngày nóng? - Ảnh 23.

    Cho mật ong vào tô rồi hòa 300ml nước và đánh đều, sau đó cho vào nồi đun sôi. Đun lửa vừa, liên tục trong khoảng 5 phút.

    Vì sao người Trung Quốc chuộng uống nước táo trong ngày nóng? - Ảnh 24.

    Sau đó, cho quế và nước vào đun sôi khoảng 10 phút, hạ lửa nhỏ và đun thêm 5 phút rồi tắt hẳn bếp.

  • Vì sao người Trung Quốc chuộng uống nước táo trong ngày nóng? - Ảnh 25.

    Chắt nước từ nồi vao tô lớn rồi cho 1 gói trà túi lọc (trà đen hoặc trà vị táo) vào, ngâm khoảng 5 phút. Cùng lúc đó vớt táo ra ly để sẵn.

  • Vì sao người Trung Quốc chuộng uống nước táo trong ngày nóng? - Ảnh 26.

    Rót trà ra, trang trí ở trên bằng các lát táo hoặc lá bạc hà. Bạn có thể ướp lạnh vài giờ rồi dùng hoặc thêm đá viên nếu thích dùng lạnh

    Công thức tham khảo từ các trang bachhoaxanh, monngon.

    Thực hư thông tin vừa ăn phở vừa uống trà gây ung thư: Ăn phở thế nào cho đúng cách?Thực hư thông tin vừa ăn phở vừa uống trà gây ung thư: Ăn phở thế nào cho đúng cách?

    GĐXH - Nhiều ý kiến cho rằng việc uống trà đá khi ăn phở có thể khiến mỡ vón cục, gây hại cho sức khỏe, vậy quan điểm này có cơ sở khoa học? Vậy cách ăn phở thế nào cho đúng 'chất' người Hà Nội xưa?

    Loại rau ít "ngậm" thuốc trừ sâu nhất chợ, đặc biệt tốt cho người bị đau dạ dày, có 4 cách chế biến thành món ngon đặc trưngLoại rau ít 'ngậm' thuốc trừ sâu nhất chợ, đặc biệt tốt cho người bị đau dạ dày, có 4 cách chế biến thành món ngon đặc trưng

    GĐXH - Loại rau dân dã này giúp thực hiện được nhiều món ngon, đưa miệng lại như bài thuốc hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho dạ dày.

Phương Nghi (t/h)
