Ăn 3 loại rau dại này vào mùa thu: Vừa ngon vừa bổ, bệnh tật tránh xa

Trong kho tàng ẩm thực dân gian, có những câu nói tưởng đơn giản nhưng lại đúc kết cả một triết lý dưỡng sinh. Một trong số đó là câu: “Mùa thu ăn ba loại cỏ, không phải tìm bác sĩ”. Ẩn sau lời dặn truyền đời này chính là bí quyết chăm sóc sức khỏe tự nhiên bằng những loại rau dại, cỏ mọc ven đường, bờ ruộng hay góc vườn nhà, vừa bình dị vừa giàu dinh dưỡng.

Mùa thu tiết trời hanh khô, dễ mắc bệnh về hô hấp, tiêu hóa và da lại là thời điểm những loại cỏ này đạt độ ngon nhất, tươi nhất, giúp thanh lọc cơ thể, tăng sức đề kháng. Vậy “ba loại cỏ” mà ông bà ta nhắc đến là gì, và chế biến thế nào để vừa ngon miệng vừa phát huy tối đa công dụng?

1. Rau sam: Rau dại thành “thần dược” giải độc

Rau sam vốn là loại cỏ mọc đầy ruộng vườn, thậm chí ven đường cũng thấy. Nhưng ít ai biết, trong y học cổ truyền, rau sam được ví như một vị thuốc nhờ tính hàn, vị chua, công dụng thanh nhiệt giải độc, mát gan, cầm tiêu chảy. Vào mùa thu, rau sam còn đặc biệt giòn, mọng nước, ăn vừa ngon vừa dễ chế biến.

Một trong những món khoái khẩu từ rau sam chính là rau sam trộn chua cay. Chỉ cần nhặt rửa sạch, chần qua nước sôi rồi trộn cùng tỏi băm, hành, nước mắm, giấm, dầu mè, một chút tương vừng… thế là có ngay đĩa rau sam vừa mát vừa kích thích vị giác. Ngoài ra, có thể nấu canh chua với cá, vừa dân dã vừa bổ dưỡng.

2. Bồ công anh: “Thần dược” thanh lọc cơ thể

Nếu rau sam nổi tiếng mát gan thì bồ công anh lại được ca ngợi nhờ công dụng tiêu viêm, lợi tiểu, thanh nhiệt. Đông y ghi nhận bồ công anh giúp giải độc, tiêu sưng, hỗ trợ da dẻ sáng mịn và tăng sức đề kháng.

Vào mùa thu, bồ công anh non xanh mướt, dễ ăn, dễ chế biến. Một gợi ý đơn giản mà ngon chính là trứng chiên bồ công anh. Rau bồ công anh thái nhỏ, trộn cùng trứng gà, nêm chút muối tiêu rồi chiên vàng. Miếng trứng vừa bùi vừa đậm hương đồng nội, lại bổ dưỡng. Ngoài ra, có thể phơi khô bồ công anh để hãm trà, vừa giúp cơ thể thải độc vừa ngừa mụn nhọt.

3. Ngọn mướp non: Thơm mát, thanh ngọt

Nếu rau sam và bồ công anh thiên về tính “thuốc” thì ngọn mướp non lại là món ăn mùa thu mang hương vị quê nhà. Ngọn mướp mềm, giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp mát gan, lợi tiểu, thông tiện. Dân gian thường dùng ngọn mướp xào tỏi, nấu canh cua, hoặc cầu kỳ hơn thì ngọn mướp xào thịt nạc.

Chỉ cần phi thơm hành tỏi, cho thịt nạc đã ướp vào đảo săn rồi thả ngọn mướp non vào xào nhanh tay. Vị ngọt mát của ngọn mướp quyện với vị béo của thịt khiến món ăn dân dã này đủ sức cạnh tranh với bất kỳ cao lương mỹ vị nào. Trên bàn cơm mùa thu, một đĩa ngọn mướp xào đã đủ làm bữa cơm trở nên đầm ấm và trọn vẹn hơn.

Câu nói “Mùa thu ăn ba loại cỏ, chẳng phải tìm bác sĩ” không chỉ là kinh nghiệm dân gian, mà còn là minh chứng cho trí tuệ ẩm thực truyền đời. Rau sam, bồ công anh và ngọn mướp non – những loại rau dại tưởng bình thường lại là kho báu sức khỏe mùa thu. Ăn đúng, ăn khéo, bạn không chỉ thưởng thức hương vị dân dã mà còn chủ động phòng bệnh, bồi bổ cơ thể. Thu sang, đừng quên “3 loại cỏ” này để sống khoẻ, sống an yên và… ít phải gặp bác sĩ hơn!