Món ngon ngày lạnh: Thêm vài quả 'đen sì' này vào món ăn càng thơm ngon, giúp dưỡng gan, tăng chiều cao
GĐXH – Không chỉ góp mặt trong nhiều món ăn quen thuộc, loại quả “đen sì” này còn nổi tiếng với công dụng dưỡng gan, tốt cho xương và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. Làm các món ngon ngày lạnh, bạn chỉ thêm vài quả vào càng tăng thêm độ thơm ngon.
Quả trám – món đặc sản dưỡng gan tự nhiên
Quả trám đen có giá rẻ, dễ mua ở chợ hoặc siêu thị. Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, trong y học cổ truyền, quả trám được xem là một vị thuốc thải độc gan tốt. Các dưỡng chất tự nhiên trong quả trám giúp tăng tốc quá trình chuyển hóa, giảm gánh nặng cho gan.
Không chỉ thế, trám còn giàu phenolic và vitamin C, chất chống oxy hóa cực mạnh. Chúng giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào gan lẫn da, tăng cường hệ miễn dịch và làm chậm quá trình lão hóa. Bởi vậy, trong thực đơn hàng ngày chỉ cần thêm vài quả trám đen là cách giúp làn da tươi trẻ, hạn chế nếp nhăn xuất hiện sớm.
Trám đen nổi bật hơn trám trắng ở hàm lượng canxi cao, dễ hấp thụ. Ăn trám thường xuyên giúp củng cố mật độ xương, phòng ngừa loãng xương ở người già và hỗ trợ phát triển xương dài ở trẻ tuổi lớn. Ngoài canxi, trám còn chứa sắt, kẽm là những khoáng chất quan trọng với cơ thể trong mùa lạnh khi sức đề kháng giảm sút.
Các axit béo không bão hòa có trong trám đen giúp giảm cholesterol xấu, giữ thành mạch khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Một số hoạt chất còn góp phần ổn định đường huyết, rất phù hợp bổ sung trong chế độ ăn của người có nguy cơ tiểu đường. Ngoài ra, trám còn có tác dụng an thần, giúp giấc ngủ ngon hơn.
Món ngon lạ miệng từ quả trám đen
Nguyên liệu làm món trám ngâm mắm tỏi ớt:
+ 1.5kg trám nếp đen
+ 1 lít nước mắm cốt ngon
+ 500ml nước
+ 300gr đường
+ Tỏi, ớt
Cách làm món trám ngâm mắm tỏi ớt:
Bước 1: Quả trám đen mua về đem rửa sạch vài lần nước, có thể ngâm nước muỗi loãng tầm 15 phút rồi xả lại cho sạch. Đun nước lên tầm 60-70 độ C thì cho trám vào đậy vung để ỏm. Không luộc trám với nước sôi sẽ làm cho quả trám bị sượng cứng, không được bở. Sau khoảng 15 – 20 phút, bạn kiểm tra thấy quả trám mềm, bóp bóc ra dễ dàng thì vớt quả trám ra để ráo.
Bước 2: Đun nước mắm, đường, nước cho sôi lên và hòa tan đường, để thật nguội.
Sau đó cho trám vào hũ đã được làm sạch, khô ráo rồi rót phần nước mắm này vào ngập phần quả trám. Tiếp đó, thêm phần tỏi, ớt vào.
Để cho trám được bóng đẹp, hấp dẫn hơn, mọi người có thể cho thêm 5-10ml dầu oliu lên bề mặt hũ rồi đậy kín, để ở nơi khô ráo. Để trong ngăn mát tủ lạnh, mọi người có thể bảo quản được vài tháng.
Món trám ngâm này ăn cùng với cơm nóng hoặc kho thịt đều rất ngon, ăn vào là nghiền.
Trám đen nhồi thịt
Vị béo thơm từ trám hòa với độ ngậy của thịt ba chỉ, đưa cơm tuyệt hảo trong những ngày lạnh.
Nguyên liệu làm trám nhồi thịt:
+ 0,5kg trám đem
+ Muối tinh, tiêu
+ 300gr thịt băm
+ Hành lá, tiêu, nấm hương, mộc nhĩ
Cách làm trám đen nhồi thịt:
Bước 1: Trám đen om bằng công thức 2 nước sôi/ 1 nước lạnh và cho trám vào om. Khi trám đủ độ mềm, vớt ra, bạn tách bỏ hạt và chỉ dùng phần thịt trám đen.
Bước 2: Phần nhân thịt để nhồi, bạn ngâm nấm hương, mộc nhĩ rồi làm sạch, băm nhỏ. Hành lá cũng đem rửa, băm nhỏ rồi trộn đều với thịt băm, thêm tiêu, mì chính, nước mắm cho thơm. Sau đó cho thịt vào phần trám đã tách và hấp chín là được.
Quả trám thơm bùi, béo ngậy lại mềm, hòa quyện cùng thịt, mọc nhĩ và nấm hương giúp món ăn thêm bổ dưỡng. Trong những ngày lạnh, món ăn này ăn nóng cùng cơm trắng vô cùng đưa cơm.
GĐXH – Rau cải cúc đang vào mùa ngon nhất. Loại rau được ví như “vua hoàng đế”có đầy ở chợ Việt giúp làm ấm cơ thể, giảm ho, cải thiện giấc ngủ ngày lạnh… càng tốt hơn cho sức khỏe nếu biết cách chế biến trọn vị dưới đây.