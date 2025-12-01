Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Món ngon ngày lạnh: Thêm vài quả 'đen sì' này vào món ăn càng thơm ngon, giúp dưỡng gan, tăng chiều cao

Thứ hai, 19:01 01/12/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Không chỉ góp mặt trong nhiều món ăn quen thuộc, loại quả “đen sì” này còn nổi tiếng với công dụng dưỡng gan, tốt cho xương và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. Làm các món ngon ngày lạnh, bạn chỉ thêm vài quả vào càng tăng thêm độ thơm ngon.

Món ngon ngày lạnh: Thêm vài quả “đen sì” này vào món ăn càng thơm ngon, giúp dưỡng gan, tăng chiều cao - Ảnh 1.Loại quả chín vào mùa đông được xem là 'vua thanh đờm', thêm vào món canh càng ngon và tốt cho hệ hô hấp mùa lạnh

GĐXH – Vào mùa đông, thời tiết lạnh và hanh khô khiến nhiều người gặp tình trạng ho, đờm đặc và rát họng. Trong số các thực phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hô hấp, loại quả này có khả năng thanh đờm, làm dịu họng và dưỡng ấm phổi, làm được nhiều món ngon.

Quả trám – món đặc sản dưỡng gan tự nhiên

Quả trám đen có giá rẻ, dễ mua ở chợ hoặc siêu thị. Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, trong y học cổ truyền, quả trám được xem là một vị thuốc thải độc gan tốt. Các dưỡng chất tự nhiên trong quả trám giúp tăng tốc quá trình chuyển hóa, giảm gánh nặng cho gan.

Không chỉ thế, trám còn giàu phenolic và vitamin C, chất chống oxy hóa cực mạnh. Chúng giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào gan lẫn da, tăng cường hệ miễn dịch và làm chậm quá trình lão hóa. Bởi vậy, trong thực đơn hàng ngày chỉ cần thêm vài quả trám đen là cách giúp làn da tươi trẻ, hạn chế nếp nhăn xuất hiện sớm.

Món ngon ngày lạnh: Thêm vài quả “đen sì” này vào món ăn càng thơm ngon, giúp dưỡng gan, tăng chiều cao - Ảnh 2.

Quả trám đen vào mùa, làm được nhiều món ngon có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh HM

Trám đen nổi bật hơn trám trắng ở hàm lượng canxi cao, dễ hấp thụ. Ăn trám thường xuyên giúp củng cố mật độ xương, phòng ngừa loãng xương ở người già và hỗ trợ phát triển xương dài ở trẻ tuổi lớn. Ngoài canxi, trám còn chứa sắt, kẽm là những khoáng chất quan trọng với cơ thể trong mùa lạnh khi sức đề kháng giảm sút.

Các axit béo không bão hòa có trong trám đen giúp giảm cholesterol xấu, giữ thành mạch khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Một số hoạt chất còn góp phần ổn định đường huyết, rất phù hợp bổ sung trong chế độ ăn của người có nguy cơ tiểu đường. Ngoài ra, trám còn có tác dụng an thần, giúp giấc ngủ ngon hơn.

Các nghiên cứu hiện đại đã chỉ ra rằng, axit béo không bão hòa có trong quả trám đen giúp kiểm soát mức cholesterol xấu trong máu, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch. Một số hoạt chất trong quả trám còn góp phần ổn định đường huyết, tốt cho người bị tiểu đường.

Món ngon lạ miệng từ quả trám đen

Nguyên liệu làm món trám ngâm mắm tỏi ớt:

+ 1.5kg trám nếp đen

+ 1 lít nước mắm cốt ngon

+ 500ml nước

+ 300gr đường

+ Tỏi, ớt

Cách làm món trám ngâm mắm tỏi ớt:

Bước 1: Quả trám đen mua về đem rửa sạch vài lần nước, có thể ngâm nước muỗi loãng tầm 15 phút rồi xả lại cho sạch. Đun nước lên tầm 60-70 độ C thì cho trám vào đậy vung để ỏm. Không luộc trám với nước sôi sẽ làm cho quả trám bị sượng cứng, không được bở. Sau khoảng 15 – 20 phút, bạn kiểm tra thấy quả trám mềm, bóp bóc ra dễ dàng thì vớt quả trám ra để ráo.

Bước 2: Đun nước mắm, đường, nước cho sôi lên và hòa tan đường, để thật nguội.

Sau đó cho trám vào hũ đã được làm sạch, khô ráo rồi rót phần nước mắm này vào ngập phần quả trám. Tiếp đó, thêm phần tỏi, ớt vào.

Để cho trám được bóng đẹp, hấp dẫn hơn, mọi người có thể cho thêm 5-10ml dầu oliu lên bề mặt hũ rồi đậy kín, để ở nơi khô ráo. Để trong ngăn mát tủ lạnh, mọi người có thể bảo quản được vài tháng.

Món trám ngâm này ăn cùng với cơm nóng hoặc kho thịt đều rất ngon, ăn vào là nghiền.

Món ngon ngày lạnh: Thêm vài quả “đen sì” này vào món ăn càng thơm ngon, giúp dưỡng gan, tăng chiều cao - Ảnh 3.

Món ăn và ảnh: Nguyễn Thu Trang

Trám đen nhồi thịt

Vị béo thơm từ trám hòa với độ ngậy của thịt ba chỉ, đưa cơm tuyệt hảo trong những ngày lạnh.

Nguyên liệu làm trám nhồi thịt:

+ 0,5kg trám đem

+ Muối tinh, tiêu

+ 300gr thịt băm

+ Hành lá, tiêu, nấm hương, mộc nhĩ

Cách làm trám đen nhồi thịt:

Bước 1: Trám đen om bằng công thức 2 nước sôi/ 1 nước lạnh và cho trám vào om. Khi trám đủ độ mềm, vớt ra, bạn tách bỏ hạt và chỉ dùng phần thịt trám đen.

Bước 2: Phần nhân thịt để nhồi, bạn ngâm nấm hương, mộc nhĩ rồi làm sạch, băm nhỏ. Hành lá cũng đem rửa, băm nhỏ rồi trộn đều với thịt băm, thêm tiêu, mì chính, nước mắm cho thơm. Sau đó cho thịt vào phần trám đã tách và hấp chín là được.

Quả trám thơm bùi, béo ngậy lại mềm, hòa quyện cùng thịt, mọc nhĩ và nấm hương giúp món ăn thêm bổ dưỡng. Trong những ngày lạnh, món ăn này ăn nóng cùng cơm trắng vô cùng đưa cơm.

Món ngon ngày lạnh: Thêm vài quả “đen sì” này vào món ăn càng thơm ngon, giúp dưỡng gan, tăng chiều cao - Ảnh 4.

Trám đen nhồi thịt thơm ngon.

Món ngon ngày lạnh: Thêm vài quả “đen sì” này vào món ăn càng thơm ngon, giúp dưỡng gan, tăng chiều cao - Ảnh 5.Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngon

GĐXH – Từ lâu hạt dẻ đã trở thành thức quà quen thuộc mỗi độ thu đông về. Không chỉ thơm bùi đầy mê hoặc, loại hạt này còn được xem là hạt “vàng bổ thận” trong y học và tốt cho xương. Đây cũng là nguyên liệu làm được nhiều món ngon.

Món ngon ngày lạnh: Thêm vài quả “đen sì” này vào món ăn càng thơm ngon, giúp dưỡng gan, tăng chiều cao - Ảnh 6.Món ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làm

GĐXH – Bì lợn là nguyên liệu rẻ tiền, làm được nhiều món ăn ngon tốt cho sức khỏe. Nhưng nếu sơ chế không kỹ, lông và tạp chất còn sót lại có thể gây hại cho hệ tiêu hóa. Dưới đây là hướng dẫn làm sạch bì lợn đúng cách và gợi ý hai món ngon dễ làm tại nhà.

Hà My
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vị

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vị

Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Mì ramen vỉa hè: Đặc sản Nhật Bản hút khách giữa mùa đông Hà Nội có gì đặc biệt?

Mì ramen vỉa hè: Đặc sản Nhật Bản hút khách giữa mùa đông Hà Nội có gì đặc biệt?

Cùng chuyên mục

Loại siêu thực phẩm, bảo vệ sức khỏe tim mạch, chống loãng xương có sẵn ở biển Việt Nam, chế biến nhiều món ngon

Loại siêu thực phẩm, bảo vệ sức khỏe tim mạch, chống loãng xương có sẵn ở biển Việt Nam, chế biến nhiều món ngon

Ăn - 3 giờ trước

GĐXH - Được biết đến rộng rãi tại các quốc gia châu Á khác, loại siêu thực phẩm từ biển này ngày càng được ưa chuộng trên khắp thế giới.

Mệnh danh là "vua của các loại thịt heo", thơm hơn thịt ba chỉ và mềm hơn thịt thăn: Nấu 3 món ngon thỏa mãn vị giác

Mệnh danh là "vua của các loại thịt heo", thơm hơn thịt ba chỉ và mềm hơn thịt thăn: Nấu 3 món ngon thỏa mãn vị giác

Ăn - 7 giờ trước

Dù áp chảo, xào, luộc, chiên giòn, nấu lẩu hay hầm lâu, phần thịt heo này vẫn giữ được độ mềm và ngọt, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ em răng yếu.

Mùa đông nhất định phải ăn củ cải trắng kiểu này, dễ làm mà mềm ngọt, thơm nức góc bếp

Mùa đông nhất định phải ăn củ cải trắng kiểu này, dễ làm mà mềm ngọt, thơm nức góc bếp

Ăn - 14 giờ trước

Mùa lạnh chỉ cần một đĩa bánh củ cải trắng chiên vàng ruộm, ăn giòn ngoài mềm trong là thấy ấm bụng, lại tốt cho tiêu hóa cả nhà.

Cách làm món đuôi bò hầm tiêu xanh thơm ngon

Cách làm món đuôi bò hầm tiêu xanh thơm ngon

Ăn - 1 ngày trước

Đuôi bò hầm tiêu xanh là món ăn có độ mềm thơm của thịt, vị cay ấm lan tỏa của tiêu xanh và phần nước sốt sánh đặc, đậm đà.

Gà có bộ phận 'siêu dinh dưỡng', bổ tim lại cực tốt cho người thiếu máu, chế biến được nhiều món ngon

Gà có bộ phận 'siêu dinh dưỡng', bổ tim lại cực tốt cho người thiếu máu, chế biến được nhiều món ngon

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Tim gà không chỉ là một nguyên liệu quen thuộc, dễ chế biến mà còn được mệnh danh là "siêu thực phẩm" nhờ nguồn dinh dưỡng dồi dào.

Cách làm cá trắm kho nghệ thơm ngon

Cách làm cá trắm kho nghệ thơm ngon

Ăn - 1 ngày trước

Cá trắm kho nghệ là món ăn đầy hấp dẫn bởi vị béo của cá hòa quyện với vị thơm của nghệ tươi tạo thành món ăn hấp dẫn, khó cưỡng.

Các loại thực phẩm giúp ngăn ngừa và hỗ trợ hòa tan sỏi thận

Các loại thực phẩm giúp ngăn ngừa và hỗ trợ hòa tan sỏi thận

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là những thực phẩm sẽ hỗ trợ hạn chế quá trình phát triển của sỏi thận, đồng thời cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, hỗ trợ hòa tan, ngăn ngừa sỏi thận hiệu quả.

Hương vị đặc biệt của loại cá có tên lạ, xưa nhiều vô kể nay cực hiếm, được dân thành phố “săn lùng”

Hương vị đặc biệt của loại cá có tên lạ, xưa nhiều vô kể nay cực hiếm, được dân thành phố “săn lùng”

Ăn - 2 ngày trước

Loại cá với cái tên lạ và hương vị thơm ngon, dù có kích thước bé nhưng lại có hương vị thơm ngon, mang đậm đà hương vị miền sông nước luôn được lòng du khách.

Loại quả chín vào mùa đông được xem là 'vua thanh đờm', thêm vào món canh càng ngon và tốt cho hệ hô hấp mùa lạnh

Loại quả chín vào mùa đông được xem là 'vua thanh đờm', thêm vào món canh càng ngon và tốt cho hệ hô hấp mùa lạnh

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH – Vào mùa đông, thời tiết lạnh và hanh khô khiến nhiều người gặp tình trạng ho, đờm đặc và rát họng. Trong số các thực phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hô hấp, loại quả này có khả năng thanh đờm, làm dịu họng và dưỡng ấm phổi, làm được nhiều món ngon.

Những lọai thực phẩm tốt cho tuyến giáp giúp cải thiện sức khỏe hiệu quả

Những lọai thực phẩm tốt cho tuyến giáp giúp cải thiện sức khỏe hiệu quả

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Sức khỏe nói chung và hoạt động của tuyến giáp nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào chế độ ăn uống hàng ngày. Dưới đây là một số loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp.

Xem nhiều

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vị

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vị

Ăn

GĐXH – Rau cải cúc đang vào mùa ngon nhất. Loại rau được ví như “vua hoàng đế”có đầy ở chợ Việt giúp làm ấm cơ thể, giảm ho, cải thiện giấc ngủ ngày lạnh… càng tốt hơn cho sức khỏe nếu biết cách chế biến trọn vị dưới đây.

Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngon

Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngon

Ăn
Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Ăn
Món ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làm

Món ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làm

Ăn
Loại quả khô có sẵn ở Việt Nam, ăn vào dưỡng gan lại chống lão hóa cực tốt

Loại quả khô có sẵn ở Việt Nam, ăn vào dưỡng gan lại chống lão hóa cực tốt

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top