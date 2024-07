Án mạng ở quận 12, hai người tử vong tại quán trà sữa nổi tiếng

15 giờ trước

GĐXH - Hàng chục bị hại đã tìm đến Công an tỉnh Nghệ An với khuôn mặt "thất thần". Họ cho biết, chỉ trong vài phút ngắn ngủi sau khi nghe điện thoại của nhóm người tự xưng là cán bộ thực thi pháp luật thì tài khoản của họ đã "bốc hơi" cả tỷ đồng. Xác định đây là hoạt động lừa đảo chuyên nghiệp, Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án đấu tranh, từ đó bóc gỡ một đường dây với 70 đối tượng và số tiền bị chiếm đoạt lên tới 700 tỷ đồng.