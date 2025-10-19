Ăn nho thế nào để không tăng cân, tốt cho sức khỏe?
GĐXH - Quả nho chứa nhiều đường tự nhiên (chủ yếu là fructose), việc ăn quá nhiều có thể gây tăng lượng đường trong máu, tích tụ mỡ...
Ăn nho nhiều có tốt không?
Nho không chứa quá nhiều calo so với các loại thực phẩm khác. Theo thống kê, trong 151g nho chỉ chứa khoảng 104 calo. Lượng calo này được coi là thấp, không gây ra béo nếu bạn ăn với số lượng hợp lý.
Hơn nữa, nho giàu chất xơ và nước, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, từ đó hạn chế việc tiêu thụ các loại thực phẩm khác có lượng calo cao hơn.
Tuy nhiên, nho có thể gây béo nếu bạn ăn nho với lượng lớn trong một ngày. Vì nho chứa nhiều đường tự nhiên (chủ yếu là fructose), việc tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến việc tăng lượng đường trong máu, gây tích tụ mỡ nếu bạn không kiểm soát lượng calo tổng thể.
5 công dụng tuyệt vời của quả nho với sức khỏe
Tốt cho hệ tiêu hoá
Thành phần trong quả nho vô cùng hiệu quả trong việc phòng chống chứng táo bón, do chứa các loại axit hữu cơ, đường và cellulose. Nho xanh giúp làm giảm táo bón bằng cách tăng cường sức mạnh của các cơ ở dạ dày và ruột non.
Nho cũng chứa vô cùng nhiều chất xơ không hoà tan. Chất xơ này còn nguyên vẹn khi đi qua hệ tiêu hoá. Lượng chất xơ này giúp thúc đẩy sự hình thành và bài tiết phân, do đó khiến bạn đi đại tiện thường xuyên và dễ dàng hơn.
Tăng cường miễn dịch
Nho không chỉ chứa nhiều flavonoid và các khoáng chất mà nó còn chứa rất nhiều các loại vitamin. Một lượng lớn vitamin có trong nho xanh như vitamin A, C, K . Giúp tăng cường các hệ cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là hệ miễn dịch.
Chống mệt mỏi
Thiếu sắt là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu máu, suy nhược cơ thể. Ăn nho là một giải pháp tích cực giúp duy trì cân bằng sắt và chất khoáng.
Hàm lượng sắt tăng dần khi nho càng sáng màu. Trong đó, nho xanh được cho là chứa nhiều sắt nhất trong các loại nho. Uống nước nho xanh có thể cung cấp thêm năng lượng cho cơ thể và gần như ngay lập tức.
Phòng ngừa ung thư
Nho được chứng minh là chứa các thành phần chống ung thư. Đặc biệt là ung thư đại trực tràng và ung thư vú. Anthocyanin và pro-anthocynidin trong nho có tác dụng ức chế sự phát triển của các tác nhân gây ung thư. Không chỉ ngăn ngừa nguy cơ ung thư non, còn làm ức chế sự phát triển và lan rộng của các tế bào ung thư.
3 lưu ý khi sử dụng nho để tốt nhất cho sức khỏe
- Không ăn quá nhiều: Như đã đề cập, nho chứa đường tự nhiên và nếu ăn quá nhiều, bạn có thể tăng lượng calo không mong muốn. Vì vậy, hãy ăn thật hợp lý.
- Nho khô có thể làm tăng cân: So với nho tươi, nho khô có hàm lượng đường và calo cao hơn. Vì thế, nếu bạn đang theo chế độ ăn kiêng, nên hạn chế tiêu thụ nho khô để tránh tăng cân.
- Chọn nho sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh: Nho thường nằm trong danh sách các loại trái cây dễ bị nhiễm thuốc trừ sâu. Vì vậy, hãy đảm bảo rửa sạch nho trước khi ăn hoặc chọn nho hữu cơ để đảm bảo an toàn sức khỏe.
