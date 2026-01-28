Siu Black xin lỗi, lý do khiến nhiều người xót xa
GĐXH - Siu Black lên tiếng xin lỗi khán giả vì không thể tham gia biểu diễn vì vấn đề sức khỏe. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời an ủi, động viên từ người hâm mộ.
Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Siu Black gây chú ý khi bất ngờ thông báo không thể tham gia biểu diễn nghệ thuật do vấn đề sức khỏe.
"Siu Black xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả và gửi lời xin lỗi đặc biệt đến ban tổ chức chương trình rất nhiều đã thông cảm và luôn yêu thương Siu Black. Đáng lẽ ngày mai 29/01/2026 Siu Black sẽ có mặt tại Đà Lạt để gặp gỡ giao lưu và hát cùng quý khán giả thân thương nhưng vì sức khỏe nên Siu Black đành lỗi hẹn với quý vị rất nhiều", nữ ca sĩ viết.
Đồng thời, giọng ca "Đôi mắt Pleiku" cũng cho biết, sau khi sức khỏe ổn định sẽ tiếp tục biểu diễn phục vụ khán giả. Bên dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận hỏi thăm cũng như động viên nữ ca sĩ nên ưu tiên cho việc chữa bệnh trong thời gian này.
Được biết, hiện tại nữ ca sĩ phải nhập viện, chạy thận theo chỉ định của bác sĩ, bắt đầu từ ngày 27/1.
Trước đó, hồi tháng 10/2025, Siu Black từng được người nhà phát hiện trong tình trạng ngất xỉu. Sau đó, cô được đưa đi cấp cứu và nhập viện để điều trị bệnh. Ngoài căn bệnh suy thận, nữ ca sĩ từng cho biết cô bị bệnh tiểu đường, thấp khớp, huyết áp cao. Thời gian qua, cô cũng bị tụt cân khá nhiều, thân hình gầy gò hơn so với trước đây.
Siu Black sinh năm 1967, là một trong những nữ ca sĩ sở hữu chất giọng nội lực bậc nhất Vbiz. Tên tuổi của cô từng gắn liền với nhiều ca khúc như: Ly cà phê Ban Mê, Đôi mắt Pleiku, Ngọn lửa cao nguyên... Tuy nhiên, sau biến cố đời tư, nữ ca sĩ chuyển về quê nhà sinh sống và hiện vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật.
