Phim 'Chốt đơn' lay động khán giả với lời tỏ tình nghẹn ngào của Hồng Đào dành cho Quyền Linh

Con gái út nhà Hồng Đào - Quang Minh có chiều cao và nhan sắc như hoa hậu GĐXH - Sophia - con gái út nhà Hồng Đào - Quang Minh ở tuổi ngoài đôi được khen ngợi xinh đẹp và đôi chân dài như hoa hậu.

Sau một thời gian dời ngày khởi chiếu, phim "Chốt đơn" chính thức công chiếu vào ngày 8/8/2025.

"Chốt đơn" kể về cuộc gặp gỡ giữa hai người tưởng chừng không hề liên quan đến nhau là Hoàng Linh (Thùy Tiên đã thay mặt bằng AI) - giám đốc một công ty livestream và cũng là "chiến thần" livestream bán hàng và ông An (Quyền Linh) - một tài xế xe ôm công nghệ. Trong thời đại công nghệ, khi người ta tập trung nhìn màn hình điện thoại nhiều hơn nhìn nhau, đánh giá nhau bằng lượt view và số lượng "mắt xem", sự va chạm của đại diện hai thế hệ Hoàng Linh - ông An đã nhắc nhở về kết nối thật giữa người và người, là tình thân, tình bạn và sự tử tế chân thành.

Hồng Đào và Quyền Linh trong một phân cảnh cảm xúc.

Nếu tuyến truyện của Hoàng Linh khiến khán giả trẻ nhìn thấy mình trong guồng quay khắc nghiệt, những cuộc họp liên miên bất kể sáng đêm, dốc sức cho công việc thì ở tuyến truyện của ông An, khán giả được lắng lại trước cuộc sống nằm bên ngoài màn hình điện thoại và máy tính. Ở đó còn có bà Bình (Hồng Đào), chủ tiệm cắt tóc bình dân - hàng xóm ba mươi năm của ông. Không khó để nhận ra tình cảm của bà Bình dành cho ông An, một mối tình đơn phương "ồn ào" trên mọi khía cạnh nhưng không thiếu những quan tâm và thấu hiểu tinh tế giữa những người tri kỉ.

Ở đầu phim, ông An được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer. Trong đoạn best cut vừa được tung ra, ông An và bà Bình ngồi tâm sự với nhau về căn bệnh này và cuộc sống sau này của mình. Sau nỗi xúc động khi biết bệnh tình của người thương, bà Bình thuyết phục ông hãy nói với đứa con trai đang đi xuất khẩu lao động nước ngoài để gọi nó về và ông hãy mở lòng nhiều hơn nữa.

Cặp đôi nghệ sĩ đóng vai ông An, bà Bình có mối quan hệ tình cảm gần 30 năm.

Có lẽ bà cũng thầm biết, trong gần ba mươi năm quen biết và thương ông, trong những năm khóa chặt trái tim "gà trống nuôi con", việc ông An chia sẻ bệnh tình với bà ngay lúc này đã là một bước chân tiến về phía người phụ nữ tri kỷ của mình hơn một chút. Nên không còn "làm giá" nữa, đứng trước viễn cảnh người thương có thể sẽ quên đi tất cả, bà quyết phải nói hết lòng mình.

Phân cảnh bà Bình mếu máo: "Ông nhìn tui đi, tui già rồi, tui không muốn sống cô độc nữa" khiến người xem vừa thương vừa bật cười vì mối tình già hết sức đáng yêu. Ông An có thể vì bệnh tật mà không muốn bà chịu khổ, nhưng bà lại chẳng màng. Bà sẵn sàng với cuộc sống "ông quên thì tui nhắc cho ông nhớ", đặc biệt là "Có quên ai thì quên, đừng quên tui. Tui là Lê Thị Ngự Bình, 59 tuổi…".

Một yêu cầu tưởng chừng như đơn giản nhưng ai cũng biết có thể sẽ khó mà thành hiện thực. Nhưng ông lần đầu tiên ngả đầu vào vai bà, sẵn sàng để bà cùng đồng hành với mình trong con đường gập ghềnh sắp tới, còn giá trị hơn những lời hứa hẹn. Căn bệnh Alzheimer của ông An như một lời nhắc nhở hãy tập trung vào những khoảnh khắc của hiện tại: hãy nắm lấy tay khi vẫn còn có thể gọi tên nhau, hãy mở lòng khi còn nhớ được hơi ấm bàn tay, hãy thật sự ngồi kề bên, cảm nhận hơi ấm của nhau thay vì một tin nhắn lạnh lẽo.

Bên cạnh đó, phân đoạn này còn nêu lên một tâm lý rất điển hình của người làm cha mẹ. Ngay đầu video, bà Bình đã hỏi ông An là đã báo cho Quang, con trai đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Ông liên tục từ chối, sợ phiền con. Những năm con đi nước ngoài, có bé Mai bầu bạn, ông cũng đỡ phần nào nỗi cô đơn. Nhưng ngày chia tay để bé về lại với mẹ ruột gần kề, nỗi buồn vò võ sống một mình càng cứa vào tim. Ấy vậy nhưng ông vẫn nhất mực muốn giấu kín bệnh tình với con trai.

Có lẽ bậc cha mẹ nào cũng vậy, họ sợ cô đơn nhưng còn sợ làm phiền con cháu hơn cả. Họ loay hoay không dám mở lời nên chỉ một lời chủ động hỏi, một hành động quan tâm dù nhỏ thôi của con cháu cũng có thể khiến họ vui cả ngày. Nhà làm phim "Chốt đơn" như muốn nói, khi chúng ta rời mắt khỏi màn hình điện thoại để ngẩng đầu lên và nhận ra cha mẹ đã già, ta hiểu rằng không tin nhắn, không cuộc gọi video call nào có thể thay thế một cái ôm thật chặt như ngày ta còn thơ ấu.

Hồng Đào và Quyền Linh đã tạo nên một mối tình già duyên dáng và cảm động.

Hồng Đào và Quyền Linh đã tạo nên một mối tình già duyên dáng và cảm động bằng lối diễn xuất tinh tế của mình. Dù tình yêu của bà Bình khá "ồn ào" và màu mè như màu tóc highlight của mình, nhưng chất giọng Huế ngọt ngào và nét hài duyên của Hồng Đào đã khiến người xem cảm thấy dễ chịu và trông chờ đến từng phân cảnh của cô. Với tính cách luôn lo nghĩ cho người khác của ông An, Quyền Linh lựa chọn cách thể hiện tình cảm chất phác và mộc mạc hơn dù vẫn giữ nét hài hước sở trường của mình. Họ bổ sung cho nhau để cùng đẩy cảm xúc lên cao trào cho phân đoạn tỏ tình sau nhiều năm chờ đợi.

Ảnh: NSX phim cung cấp