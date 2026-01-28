Xúc động chuyện kể của NSND Trần Lực khi diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' qua đời

NSƯT Hải Điệp - ông Mộc trong phim truyền hình "Chuyện nhà Mộc" do Trần Lực đạo diễn, phát sóng năm 1998 đã qua đời vào tối 26/1, hưởng thọ 84 tuổi.

Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân, đạo diễn Trần Lực vừa bày tỏ niềm tiếc thương: "Vĩnh biệt chú NSƯT Hải Điệp!".

Trần Lực kể, từ hồi ấu thơ, khi còn ở cùng bố mẹ trong khu văn công Mai Dịch đã biết và mê chú Hải Điệp diễn các vai hài, hề gậy, hề mồi. Đến năm làm đạo diễn phim "Chuyện nhà Mộc", Trần Lực gặp khó khăn khi casting mãi vẫn không tìm ra diễn viên hợp vai - người có tố chất hóm hỉnh, hài hước, diễn xuất chân thực, không khoa trương… cho đến khi được gợi ý NSƯT Hải Điệp.

"Một buổi tối, trong bữa cơm, sau khi nghe tôi kể chuyện không tìm được diễn viên đóng vai ông Mộc, bố tôi (đạo diễn Trần Bảng - PV) mách: 'Vai này chú Hải Điệp quá hợp'.

Sáng hôm sau, tôi và quay phim vào nhà chú ở khu văn công Mai Dịch. Hai anh em gọi hai cốc trà nóng (ngoài là diễn viên Nhà hát Chèo Việt Nam, chú còn mở quán trà chén). Chú nói chuyện cực duyên, hài hước, và tôi quyết định mời chú tham gia phim, bỏ qua khâu quay thử. Chú Hải Điệp vào vai ông Mộc. Và 'Chuyện nhà Mộc' đã khiến khán giả khóc cười...", NSND Trần Lực kể.

Hình ảnh ông Mộc của nghệ sĩ Hải Điệp trong bộ phim nổi tiếng "Chuỵện nhà Mộc"

NSND Trần Lực và NSƯT Hải Điệp.

Cũng theo nam đạo diễn, sau "mối duyên" từ phim "Chuyện nhà Mộc", anh tiếp tục mời chú Hải Điệp đóng vai Hai Bình trong bộ phim điện ảnh bi hài "Hai Bình làm thủy điện". "Chú hóa thân vào nhân vật một cách tự nhiên, với lối diễn hài hước, tưng tửng như không diễn", NSND Trần Lực cho biết thêm. Nam nghệ sĩ/đạo diễn Trần Lực kính cẩn: "Vĩnh biệt chú Hải Điệp! Vĩnh biệt ông Mộc! Vĩnh biệt ông Hai Bình!"

NSƯT Hải Điệp tên thật Nguyễn Duy Thổ, sinh năm 1942 tại Hưng Yên (Thái Bình cũ). Ông khởi đầu sự nghiệp từ năm 17 tuổi khi được nhận vào Đoàn chèo Tổng cục Chính trị, sau đó chuyển về Nhà hát Chèo Việt Nam và gắn bó đến lúc nghỉ hưu.

Với hơn 40 năm cống hiến cho nghệ thuật dân gian, NSƯT Hải Điệp để lại dấu ấn sâu đậm qua các vở diễn kinh điển như: Mối tình Điện Biên, Cuộc đời chị Tâm, Quan Âm Thị Kính...

NSƯT Hải Điệp bước chân vào lĩnh vực phim truyền hình qua tác phẩm "Chuyện nhà Mộc" do NSND Trần Lực đạo diễn. Đây là bước ngoặt quan trọng đưa tên tuổi ông đến gần hơn với công chúng truyền hình.

Trong phim, NSƯT Hải Điệp thủ vai ông Mộc - người cha nông dân bán lợn, bán thóc để đưa con gái lên TP.HCM ôn thi đại học. Vai diễn khắc họa chân thực cuộc sống gian khó của sĩ tử tỉnh lẻ giữa phồn hoa đô thị vừa bi vừa hài vừa hồn nhiên vừa đầy xúc cảm.

Hình ảnh "ông bố quốc dân" với tình thương vô bờ bến dành cho con cái đã trở thành biểu tượng trong lòng khán giả thời bấy giờ. Ông còn tham gia các phim như Bụi vàng và Hai Bình làm thủy điện nhưng "Chuyện nhà Mộc" vẫn mãi là đỉnh cao nghệ thuật, giúp ông chinh phục trái tim người xem từ sân khấu chèo đến màn ảnh nhỏ.