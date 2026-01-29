Trước khi nhập viện vì chạy thận, cuộc sống của Siu Black ra sao?
GĐXH - Siu Black mới đây sức khỏe yếu và phải nhập viện chạy thận, trước khi thông tin này được công khai, cuộc sống của chị ra sao?
Phim 'Đồng hồ đếm ngược' phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào?Xem - nghe - đọc - 52 phút trước
GĐXH - "Đồng hồ đếm ngược" quy tụ dàn diễn viên gây chú ý, trong đó có các gương mặt quen thuộc với phim giờ vàng VTV.
Chồng Đỗ Mỹ Linh dẫn vợ du lịch trời Tây, nói một câu 'gây sốt' mạng xã hộiGiải trí - 52 phút trước
GĐXH - Chồng Đỗ Mỹ Linh thu hút sự chú ý với hình ảnh lãng mạn ở London và câu nói ngọt ngào. Vòng eo thon gọn của nàng hậu họ Đỗ cũng khiến fan tò mò về tin đồn mang thai.
'Đồng hồ đếm ngược' - Tập 1: Thành (Thanh Sơn) và bạn gái nhận tin vui nghề diễnXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Thành là một diễn viên tự do và anh làm thêm nhiều công việc khác để kiếm tiền và bất ngờ nhận được vai chính.
Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”: Xúc động và tự hào!Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước
Chương trình cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" đã mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho khán giả.
Phim Tết ra rạp đúng ngày mùng Một có gì hấp dẫn?Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Phim "Báu vật trời cho" dự kiến ra rạp đúng ngày mùng Một Tết bất ngờ chia sẻ poster hé mở những tình tiết đặc biệt.
Cảnh phim khiến NSND Trung Anh thán phục: ‘Nguyệt Hằng mãi đỉnh’Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
Phân đoạn NSƯT Nguyệt Hằng “xử cao tay” người chồng ngoại tình trong phim “Lằn ranh” thu hút hàng triệu lượt xem.
Xúc động chuyện kể của NSND Trần Lực khi diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' qua đờiGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - NSƯT Hải Điệp - diễn viên "Chuyện nhà Mộc" qua đời ở tuổi 84, NSND Trần Lực chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ của "ông Mộc".
Siu Black xin lỗi, lý do khiến nhiều người xót xaGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Siu Black lên tiếng xin lỗi khán giả vì không thể tham gia biểu diễn vì vấn đề sức khỏe. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời an ủi, động viên từ người hâm mộ.
Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Triển đã gửi tập tài liệu cho Hằng Thu về danh mục các khoản tiền Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã chi cho việc học của con ông Sách và đưa hối lộ nhiều quan chức ở địa phương.
Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bị em trai hối thúc lấy vợ mớiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong "Gia đình trái dấu" tập 27, bà Ánh vui mừng khi que thử thai báo một vạch còn ông Phi được em trai thúc giục chuyện lấy vợ mới.
Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộXem - nghe - đọc
GĐXH - Triển đã gửi tập tài liệu cho Hằng Thu về danh mục các khoản tiền Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã chi cho việc học của con ông Sách và đưa hối lộ nhiều quan chức ở địa phương.