Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Trước khi nhập viện vì chạy thận, cuộc sống của Siu Black ra sao?

Thứ năm, 10:01 29/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Siu Black mới đây sức khỏe yếu và phải nhập viện chạy thận, trước khi thông tin này được công khai, cuộc sống của chị ra sao?

Ca sĩ Siu Black lần đầu lên tiếng, sau khi vừa ra việnCa sĩ Siu Black lần đầu lên tiếng, sau khi vừa ra viện

GĐXH - Ca sĩ Siu Black chia sẻ vẫn mệt sau xuất viện, đang ăn theo thực đơn do chồng chuẩn bị.

Trước khi nhập viện vì chạy thận, cuộc sống của Siu Black ra sao? - Ảnh 2.

Siu Black mới đây đã phải lên tiếng trên trang cá nhân vì lý do sức khỏe nên phải hủy show. Theo đó, ngày 29/01/2026, chị sẽ có mặt tại Đà Lạt để gặp gỡ giao lưu và hát cùng quý khán giả nhưng vì vấn đề sức khỏe nên nữ ca sĩ buộc phải dừng lại. Được biết, từ 27/1, Siu Black đã phải nhập viện chạy thận theo chỉ định của bác sĩ. Thời gian qua, sức khỏe giọng ca của núi rừng Tây Nguyên không ổn định và thường xuyên mệt. Chính vì vậy nên chị không thể chạy show đi hát được như trước đây.

Siu Black 'họa mi Tây Nguyên' của Làn sóng xanh thập niên 90: 2 bi kịch trong cuộc đời và tuổi xế chiều bất ngờ vực dậy - Ảnh 2.

Siu Black sinh năm 1967, tại buôn Plengkinia, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ). Là cô con gái của một gia đình giàu có nhưng năm Siu lên 10 tuổi, bố mẹ lần lượt qua đời, Siu trở thành một cô bé mồ côi. Không có ai chăm sóc, chị em Siu phải chia nhau về sống trong sự bao bọc của họ hàng.

Siu Black 'họa mi Tây Nguyên' của Làn sóng xanh thập niên 90: 2 bi kịch trong cuộc đời và tuổi xế chiều bất ngờ vực dậy - Ảnh 3.

Dù nghèo khó nhưng Siu Black có một tình yêu với âm nhạc. Thời trẻ, Siu Black tham gia phong trào ca hát của học sinh, sinh viên. Sau đó ca sĩ - giảng viên thanh nhạc Tây Nguyên Linh Nga Niekdam phát hiện giọng hát Siu Black qua một cuộc thi âm nhạc quần chúng, đã động viên và khuyến khích Siu Black theo học thanh nhạc. Siu Black đã thi vào Trường Nghệ thuật Đắk Lắk và theo học trung cấp thanh nhạc trong 3 năm. Ra trường, Siu về công tác ở Đoàn Ca múa nhạc tỉnh Đắk Lắk.

Siu Black 'họa mi Tây Nguyên' của Làn sóng xanh thập niên 90: 2 bi kịch trong cuộc đời và tuổi xế chiều bất ngờ vực dậy - Ảnh 4.

Cuộc gặp gỡ với nhạc sĩ Nguyễn Cường đã đưa Siu Black đến với một đỉnh cao mới. Từ lời khuyên của vị nhạc sĩ này, Siu Black bắt đầu lao vào học tiếng Kinh, với ước mơ đưa giọng hát của mình ra ngoài mảnh đất Tây Nguyên. Những năm cuối thập niên 90, đầu 2000, Siu Black nổi tiếng cả nước. Chị có cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng vì một biến cố làm ăn thua lỗ nên chị bị xã hội đen siết nợ.

Siu Black 'họa mi Tây Nguyên' của Làn sóng xanh thập niên 90: 2 bi kịch trong cuộc đời và tuổi xế chiều bất ngờ vực dậy - Ảnh 5.

Siu Black trải qua 2 bi kịch lớn trong cuộc đời, đó chính là hôn nhân thất bại và làm ăn thua lỗ. Nói về bi kịch đã qua, Siu Black tâm sự trên một chương trình truyền hình: "Tôi đã mất đi nhiều thứ, mất danh tiếng và bị người ta đồn thổi rất nhiều. Tôi quyết định rời Sài Gòn về quê. Tôi suy sụp hẳn, không muốn làm gì. Tôi suy nghĩ tại sao mình lại như thế này. Một thời gian, tôi thu mình vào một góc, không mở cửa ra, sợ bao nhiêu thử đổ vào mình. Tôi chỉ muốn nằm rồi thiếp đi và cứ nằm trong 15 ngày. Chị hai tôi nghĩ rằng tôi đã đi rồi.Tôi uống cả vốc thuốc để làm liều nhưng có lẽ Chúa vẫn chưa cho tôi đi. Tôi khóc và nghĩ đã mất hết rồi. Hàm của tôi bị cứng, không thể mở miệng để hát nổi. Nếu không nghĩ tới người thân thì chắc lúc đó tôi chết rồi".

Siu Black 'họa mi Tây Nguyên' của Làn sóng xanh thập niên 90: 2 bi kịch trong cuộc đời và tuổi xế chiều bất ngờ vực dậy - Ảnh 6.

Chính gia đình đã giúp chị vực dậy tinh thần. Dần dần, mọi thứ trở nên tốt đẹp, Siu Black được bạn bè yêu mến mời show và khán giả yêu thương hơn.

Siu Black 'họa mi Tây Nguyên' của Làn sóng xanh thập niên 90: 2 bi kịch trong cuộc đời và tuổi xế chiều bất ngờ vực dậy - Ảnh 7.

Cách đây mấy năm, chị còn kết hợp với ca sĩ Phương Thanh trong một dự án âm nhạc. Sau những hiểu lầm, mối quan hệ của 2 nữ ca sĩ nổi tiếng "Làn sóng xanh" khi xưa giờ đã tốt đẹp hơn.

Siu Black 'họa mi Tây Nguyên' của Làn sóng xanh thập niên 90: 2 bi kịch trong cuộc đời và tuổi xế chiều bất ngờ vực dậy - Ảnh 8.

Ngoài công việc và sức khỏe, chuyện hôn nhân của Siu Black cũng có nhiều điều tốt đẹp. Hiện tại, nữ ca sĩ sinh năm 1967 đã trở lại bên chồng vì người đàn ông này đã thay đổi. Anh đã bù đắp cho vợ con sau những sai lầm của tuổi trẻ. Về tình cảm vợ chồng sau khi tái hợp, Siu Black cho biết vì cả hai đều đã ở tuổi xế chiều, lại trải qua nhiều sóng gió nên giờ bên nhau vì nghĩa nhiều hơn vì tình. Không chỉ về tình nghĩa, chồng của Siu Black còn giúp vợ cả về vật chất.

Siu Black 'họa mi Tây Nguyên' của Làn sóng xanh thập niên 90: 2 bi kịch trong cuộc đời và tuổi xế chiều bất ngờ vực dậy - Ảnh 9.

Sau những thăng trầm, Siu Black đang sống bình yên ở tuổi xế chiều. Chị hài lòng với những gì bản thân đang có. Tuy nhiên, mới đây, thông tin nữ ca sĩ phải nhập viện vì chạy thận đã khiến nhiều khán giả lo lắng. Trước sự quan tâm của khán giả, đại diện của Siu Black đã lên tiếng trấn an và hẹn gặp khán giả vào thời gian gần nhất.

Ảnh: FBNV

Sức khỏe ca sĩ Siu Black hiện tại ra sao?Sức khỏe ca sĩ Siu Black hiện tại ra sao?

GĐXH - Ca sĩ Siu Black nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hiện nữ ca sĩ đã tỉnh táo, tạm ổn sau một ngày điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Phim 'Đồng hồ đếm ngược' phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào?

Phim 'Đồng hồ đếm ngược' phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào?

Xem - nghe - đọc - 52 phút trước

GĐXH - "Đồng hồ đếm ngược" quy tụ dàn diễn viên gây chú ý, trong đó có các gương mặt quen thuộc với phim giờ vàng VTV.

Chồng Đỗ Mỹ Linh dẫn vợ du lịch trời Tây, nói một câu 'gây sốt' mạng xã hội

Chồng Đỗ Mỹ Linh dẫn vợ du lịch trời Tây, nói một câu 'gây sốt' mạng xã hội

Giải trí - 52 phút trước

GĐXH - Chồng Đỗ Mỹ Linh thu hút sự chú ý với hình ảnh lãng mạn ở London và câu nói ngọt ngào. Vòng eo thon gọn của nàng hậu họ Đỗ cũng khiến fan tò mò về tin đồn mang thai.

'Đồng hồ đếm ngược' - Tập 1: Thành (Thanh Sơn) và bạn gái nhận tin vui nghề diễn

'Đồng hồ đếm ngược' - Tập 1: Thành (Thanh Sơn) và bạn gái nhận tin vui nghề diễn

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Thành là một diễn viên tự do và anh làm thêm nhiều công việc khác để kiếm tiền và bất ngờ nhận được vai chính.

Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”: Xúc động và tự hào!

Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”: Xúc động và tự hào!

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

Chương trình cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" đã mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho khán giả.

Phim Tết ra rạp đúng ngày mùng Một có gì hấp dẫn?

Phim Tết ra rạp đúng ngày mùng Một có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Phim "Báu vật trời cho" dự kiến ra rạp đúng ngày mùng Một Tết bất ngờ chia sẻ poster hé mở những tình tiết đặc biệt.

Cảnh phim khiến NSND Trung Anh thán phục: ‘Nguyệt Hằng mãi đỉnh’

Cảnh phim khiến NSND Trung Anh thán phục: ‘Nguyệt Hằng mãi đỉnh’

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

Phân đoạn NSƯT Nguyệt Hằng “xử cao tay” người chồng ngoại tình trong phim “Lằn ranh” thu hút hàng triệu lượt xem.

Xúc động chuyện kể của NSND Trần Lực khi diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' qua đời

Xúc động chuyện kể của NSND Trần Lực khi diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' qua đời

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - NSƯT Hải Điệp - diễn viên "Chuyện nhà Mộc" qua đời ở tuổi 84, NSND Trần Lực chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ của "ông Mộc".

Siu Black xin lỗi, lý do khiến nhiều người xót xa

Siu Black xin lỗi, lý do khiến nhiều người xót xa

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Siu Black lên tiếng xin lỗi khán giả vì không thể tham gia biểu diễn vì vấn đề sức khỏe. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời an ủi, động viên từ người hâm mộ.

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Triển đã gửi tập tài liệu cho Hằng Thu về danh mục các khoản tiền Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã chi cho việc học của con ông Sách và đưa hối lộ nhiều quan chức ở địa phương.

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bị em trai hối thúc lấy vợ mới

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bị em trai hối thúc lấy vợ mới

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong "Gia đình trái dấu" tập 27, bà Ánh vui mừng khi que thử thai báo một vạch còn ông Phi được em trai thúc giục chuyện lấy vợ mới.

Xem nhiều

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Triển đã gửi tập tài liệu cho Hằng Thu về danh mục các khoản tiền Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã chi cho việc học của con ông Sách và đưa hối lộ nhiều quan chức ở địa phương.

Phát hiện Phó Bí thư Tỉnh ủy có tiền bất minh từ 'bảo kê' khai thác mỏ

Phát hiện Phó Bí thư Tỉnh ủy có tiền bất minh từ 'bảo kê' khai thác mỏ

Xem - nghe - đọc
Á hậu Phương Nhi gây ấn tượng đặc biệt trong mắt 'bà trùm' Hoa hậu Việt Nam ra sao?

Á hậu Phương Nhi gây ấn tượng đặc biệt trong mắt 'bà trùm' Hoa hậu Việt Nam ra sao?

Giải trí
Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến lại gây chú ý với chi tiết ở teaser poster

Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến lại gây chú ý với chi tiết ở teaser poster

Xem - nghe - đọc
Xúc động chuyện kể của NSND Trần Lực khi diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' qua đời

Xúc động chuyện kể của NSND Trần Lực khi diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' qua đời

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top