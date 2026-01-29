Trước khi nhập viện vì chạy thận, cuộc sống của Siu Black ra sao?

Siu Black trải qua 2 bi kịch lớn trong cuộc đời, đó chính là hôn nhân thất bại và làm ăn thua lỗ. Nói về bi kịch đã qua, Siu Black tâm sự trên một chương trình truyền hình: "Tôi đã mất đi nhiều thứ, mất danh tiếng và bị người ta đồn thổi rất nhiều. Tôi quyết định rời Sài Gòn về quê. Tôi suy sụp hẳn, không muốn làm gì. Tôi suy nghĩ tại sao mình lại như thế này. Một thời gian, tôi thu mình vào một góc, không mở cửa ra, sợ bao nhiêu thử đổ vào mình. Tôi chỉ muốn nằm rồi thiếp đi và cứ nằm trong 15 ngày. Chị hai tôi nghĩ rằng tôi đã đi rồi.Tôi uống cả vốc thuốc để làm liều nhưng có lẽ Chúa vẫn chưa cho tôi đi. Tôi khóc và nghĩ đã mất hết rồi. Hàm của tôi bị cứng, không thể mở miệng để hát nổi. Nếu không nghĩ tới người thân thì chắc lúc đó tôi chết rồi".