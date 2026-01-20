Mới nhất
Hai dòng sữa Nhật mới hỗ trợ tăng cân cho trẻ, khác biệt hoàn toàn với sữa ‘mát’ truyền thống

Thứ ba, 09:04 20/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Bên cạnh các dòng sữa Nhật nổi tiếng thiên về tiêu hóa và phát triển cân đối, thị trường gần đây xuất hiện hai sản phẩm mới được thiết kế theo hướng tăng trưởng cân nặng rõ rệt hơn, phù hợp với trẻ chậm tăng cân, nhẹ cân hoặc cần bứt phá thể trạng.

Hai dòng sữa Nhật mới hỗ trợ tăng cân cho trẻ, khác biệt hoàn toàn với sữa ‘mát’ truyền thống - Ảnh 1.

Hiện nay, sữa có nguồn gốc xuất sứ từ Nhật Bản được nhiều cha mẹ tin dùng cho con.

1. Sữa Asumiru (Nhật Bản)

Asumiru là sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em đến từ  Nhật Bản, được nghiên cứu và phát triển bởi các doanh nghiệp chuyên về thực phẩm chức năng và dinh dưỡng trẻ em. Khác với các dòng sữa công thức truyền thống, Asumiru được định vị là sữa dinh dưỡng hỗ trợ phát triển chiều cao – xương – răng, tập trung vào giai đoạn trẻ đang tăng trưởng mạnh.

Sản phẩm được sản xuất tại Nhật Bản, tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và kiểm soát chất lượng. Tại Việt Nam, Asumiru chủ yếu được phân phối thông qua các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki) và các cửa hàng bán hàng xách tay, mẹ & bé uy tín, chưa phổ biến rộng tại các chuỗi lớn như Con Cưng hay Bibo Mart.

Ưu điểm nổi bật của sữa Asumiru

Hỗ trợ phát triển chiều cao và hệ xương: Asumiru được bổ sung Canxi, Vitamin D3 và Vitamin K2, bộ ba dưỡng chất quan trọng giúp tăng khả năng hấp thu canxi vào xương, hỗ trợ xương chắc khỏe và phát triển chiều cao tự nhiên.

Bổ sung Arginine – dưỡng chất hỗ trợ tăng trưởng: Arginine là axit amin có vai trò hỗ trợ quá trình phát triển cơ thể, giúp trẻ tăng trưởng tốt hơn trong giai đoạn vàng (từ 3–12 tuổi).

Hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu: Sản phẩm thường được bổ sung chất xơ hòa tan và một số thành phần hỗ trợ đường ruột, giúp bé tiêu hóa tốt, hạn chế táo bón – vấn đề thường gặp ở trẻ uống sữa bổ sung canxi.

Điều đáng nói, Asumiru không tập trung vào năng lượng cao, phù hợp với phụ huynh lo ngại tình trạng bé tăng cân quá nhanh, béo phì hoặc "lên cân mà không lên chiều cao".

Hương vị nhẹ, dễ uống, phù hợp với trẻ không thích sữa quá béo hoặc quá ngọt.

Những nhược điểm cần lưu ý

Asumiru không phải sữa công thức thay thế bữa chính, mà thiên về sữa bổ sung dinh dưỡng, do đó không phù hợp để dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ dưới 1 tuổi.

Khả năng tăng cân không rõ rệt, nên với những bé suy dinh dưỡng, thấp còi nặng hoặc cần cải thiện cân nặng nhanh, Asumiru có thể không đáp ứng kỳ vọng nếu dùng đơn lẻ.

Sản phẩm hiện nay chủ yếu là hàng  nhập khẩu/xách tay, nên phụ huynh cần lựa chọn người bán uy tín để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

Bé nào phù hợp với sữa Asumiru?

Sữa Asumiru phù hợp với:

- Trẻ từ 3 tuổi trở lên, đặc biệt trong giai đoạn phát triển chiều cao.

- Bé chậm tăng chiều cao, xương yếu, răng mọc chậm.

- Bé ăn uống kém nhưng không cần tăng cân nhanh.

- Trẻ có nguy cơ thiếu canxi, vitamin D, K2.

- Phụ huynh ưu tiên sữa bổ sung hỗ trợ tăng trưởng thay vì sữa tăng cân.

Giá bán tham khảo trên thị trường (Tháng 01/2026)

Giá sữa Asumiru có sự chênh lệch tùy theo nguồn hàng, sàn thương mại điện tử và hình thức nhập khẩu. Mức giá tham khảo phổ biến hiện nay:

Asumiru dạng bột (180g) có giá khoảng 850.000 – 1.050.000 VNĐ/hộp.

Một số shop bán theo combo 2–3 hộp có giá ưu đãi hơn, dao động từ 1.600.000 – 2.800.000 VNĐ tùy thời điểm và chương trình khuyến mãi.

So với mặt bằng chung, Asumiru nằm ở phân khúc trung cao, phù hợp với gia đình có điều kiện kinh tế ổn định và định hướng đầu tư dài hạn cho chiều cao của trẻ.

2. Sữa BeanStalk (Nhật Bản)

BeanStalk là thương hiệu sữa công thức Nhật Bản thuộc Megmilk Snow Brand, một trong những tập đoàn sữa danh tiếng với bề dày nghiên cứu dinh dưỡng cho trẻ em và người lớn tại Nhật Bản.

BeanStalk nổi bật với các dòng sữa mô phỏng gần với thành phần sữa mẹ, được sản xuất theo công nghệ hiện đại chuẩn Nhật và được nhiều mẹ Việt tin dùng thông qua các kênh phân phối online như Shopee, Tiki, Lazada và các cửa hàng mẹ & bé chuyên nghiệp.

Ưu điểm nổi bật

BeanStalk được thiết kế dựa trên nghiên cứu thành phần sinh học của sữa mẹ, với công thức cố gắng tiệm cận sữa mẹ nhất về dưỡng chất để hỗ trợ tăng trưởng toàn diện cho trẻ.

Một trong những điểm nổi bật của BeanStalk là bổ sung Osteopontin (OPN), một protein quý có trong sữa mẹ, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch và bảo vệ sức khỏe trẻ sơ sinh tốt hơn so với các công thức thông thường.

Hương vị sữa được mô tả là nhạt mát, dễ uống, dễ thích nghi với nhiều bé, ngay cả khi chuyển từ bú mẹ sang sữa công thức.

Công thức có chứa oligosaccharides và galactosyl lactose, giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa tự nhiên, ít gây táo bón, một tiêu chí quan trọng khi chọn sữa cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Ngoài ra sữa BeanStalk còn bổ sung DHA, axit sialic, nucleotide, choline… giúp hỗ trợ não bộ và thị lực phát triển đúng chuẩn.

Những nhược điểm cần lưu ý

Thương hiệu còn ít phổ biến tại Việt Nam.

So với các dòng sữa Nhật như Meiji, Morinaga hay Icreo, BeanStalk ít được phân phối chính thức qua hệ thống lớn như Con Cưng, Bibo Mart; chủ yếu bán qua kênh xách tay hoặc TMĐT, nên mẹ cần chọn nơi bán uy tín để tránh hàng nhái/kém chất lượng.

Tương tự nhiều dòng sữa Nhật khác, BeanStalk thiên về phát triển cân đối toàn diện, không tập trung vào tăng cân nhanh, do đó nếu phụ huynh ưu tiên bé tăng cân vượt trội trong thời gian ngắn có thể cảm thấy hiệu quả chưa rõ rệt.

Bé nào phù hợp với sữa BeanStalk?

BeanStalk đặc biệt phù hợp với:

- Trẻ sơ sinh từ 0 – 12 tháng (dòng Sukoyaka M1) và trẻ từ 9 tháng – 3 tuổi (dòng Tsuyoiko / số 9).

Bé chuyển từ bú mẹ sang bú bình, cần sữa có vị nhạt mát, dễ uống.

Trẻ hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc dễ táo bón, cần sữa dễ hấp thu.

Phụ huynh ưu tiên phát triển miễn dịch, trí não và nhịp tăng trưởng ổn định hơn là tăng cân nhanh.

Giá bán tham khảo (Tháng 01/2026)

Giá bán BeanStalk hiện có sự khác biệt tuỳ từng sản phẩm, nơi bán và chương trình khuyến mãi tại các sàn TMĐT hoặc cửa hàng mẹ & bé:

Sữa Beanstalk 0-1 tuổi 800g: khoảng 585.000 VNĐ/hộp.

Bean Stalk Sữa công thức Sukoyaka M1: khoảng 535.000 VNĐ.

Sữa BeanStalk Tsuyoiko (9 tháng – 3 tuổi) & Sữa BeanStalk số 9 (9 tháng – 3 tuổi): khoảng 495.000 VNĐ.

Ngoài ra trên thị trường còn có các sản phẩm BeanStalk dạng thanh/ gói nhỏ với giá khoảng 100.000 VNĐ trở lên tùy loại.

3 dòng sữa Nhật được mẹ Việt ưa chuộng, dù giá thành cao3 dòng sữa Nhật được mẹ Việt ưa chuộng, dù giá thành cao

GĐXH - Dù giá thành cao, nhưng Snow Brand, Kazu Gain Gold và Morinaga đều là sữa Nhật được nhiều mẹ Việt ưa chuộng nhờ dễ tiêu, vị nhạt và lành tính.

3 dòng sữa Nhật được ưa chuộng nhờ mát lành, nhưng không phù hợp với bé cần tăng cân3 dòng sữa Nhật được ưa chuộng nhờ mát lành, nhưng không phù hợp với bé cần tăng cân

GĐXH - Meiji, Glico và Wakodo là ba dòng sữa công thức Nhật Bản nổi bật, được ưa chuộng nhờ công thức gần sữa mẹ, vị nhạt dễ uống, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường đề kháng tự nhiên. Mỗi sản phẩm mang thế mạnh riêng, phù hợp với từng thể trạng và nhu cầu phát triển khác nhau của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

