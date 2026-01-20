Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 20 - 25/1/2026: Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điện?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 20 - 25/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục.



Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 20 - 25/1/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Sa Đéc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Nha Mân

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Lai Vung

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Thường Thới Tiền

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Tân Hồng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Tháp Mười

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Mỹ Thọ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Lấp Vò

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Thanh Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Tam Nông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Hồng Ngự

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/1/2026.