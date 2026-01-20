Thời điểm lý tưởng đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc để giảm thuế thu nhập cá nhân năm 2026

Để giảm mức thuế thu nhập cá nhân, nhiều người đăng ký giảm trừ người phụ thuộc, tuy nhiên thời điểm đăng ký quá muộn khiến cho việc đăng ký giảm trừ không thành công.

Trên thực tế hiện nay, có rất nhiều trường hợp người nộp thuế phát hiện mình bị phát sinh thuế thu nhập cá nhân mới vội vã đi làm giảm trừ gia cảnh. Tuy nhiên đến thời điểm làm hồ sơ quyết toán thuế thì đã muộn, hoặc một trong những hồ sơ người phụ thuộc không được đăng ký thành công. Vậy câu hỏi đặt ra, người nộp thuế nên chọn giảm trừ người phụ thuộc vào thời điểm nào để tối ưu thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ theo Điều 19, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, được sửa đổi bổ sung bởi khoản 4, Điều 1 Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012 và Điều 1 Nghị Quyết 954/2020/UBTVQH14,

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú.

Hiện nay, theo Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15, từ kỳ tính thuế năm 2026, mức giảm trừ gia cảnh mới được quy định như sau: Với bản thân người nộp thuế: Giảm trừ gia cảnh tăng từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng (tương đương tăng từ 132 triệu đồng/năm lên 186 triệu đồng/năm). Với mỗi người phụ thuộc mức giảm trừ tăng từ 4,4 triệu đồng/tháng/mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng/mỗi người phụ thuộc.

Người nộp thuế nên đăng ký giảm trừ người phụ thuộc ngay từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng để được giảm số tiền thuế thu nhập cá nhân phải đóng ngay từ tháng phát sinh, thay vì chờ đến thời điểm quyết toán. Vậy để giảm trừ thuế thu nhập cá nhân cho năm 2026, người nộp thuế nên đăng ký giảm trừ người phụ thuộc từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng thay vì để đến thời điểm quyết toán thuế cuối năm.

Trường hợp đã phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng nhưng chưa đăng ký giảm trừ, người nộp thuế vẫn có thể đăng ký bổ sung sau đó và vẫn sẽ được tính giảm trừ người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi thực hiện quyết toán thuế năm.

Các trường hợp được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân Tại điều 8, Nghị định 20/2026/NĐ-CP quy định rõ những khoản thu nhập sẽ được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân.