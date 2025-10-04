Anh Thơ, Lê Anh Dũng góp giọng trong album 'Tình đất phù sa' của Ngọc Lê Ninh

Ngày 4/10, nhà thơ - nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh chính thức giới thiệu album "Tình đất phù sa". Đây là tuyển tập gồm 8 MV ca khúc thể loại nhạc dân ca hiện đại và nhạc nhẹ, ca ngợi tình yêu và quê hương đất nước, được thể hiện nhiều giọng ca tên tuổi.

Chia sẻ về tên gọi album, nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh cho biết: "Tình đất phù sa là tuyển tập những bài hát về tình yêu, quê hương, đất nước; về sự phát triển của dân tộc qua bao thăng trầm, đổi thay như quy luật lở bồi, trầm tích của thiên nhiên, tạo nên những miền đất phù sa màu mỡ. Từ đó, hình thành những miền quê đầy hoa thơm, quả ngọt và những con người nhân hậu, tinh hoa".

Album "Tình đất phù sa" có nhiều giọng hát nổi tiếng góp mặt như: NSƯT Bùi Thu Huyền, Anh Thơ, Lê Anh Dũng, Hồ Quang 8, Thu Sang, Kiều Diệu Hương…



Anh Thơ và Lê Anh Dũng.

Trong đó, ca khúc chủ đề "Tình đất phù sa" do Hồ Quang 8 và Viên Thu Hường biểu diễn. Ngoài ra, Anh Thơ và Lê Anh Dũng - hai giọng ca Thanh Hóa hiện là giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt - song ca bài "Biển trời quê hương"; NSƯT Bùi Thu Huyền hát 2 ca khúc "Sóng yêu" và "Lạc hồn quê"; ca sĩ An Duyên mang đến "Tình ta Hà Tĩnh"; ca sĩ Thu Sang thể hiện "Chưa thể đặt tên", đồng thời hòa giọng cùng Thanh Thủy và Linh Vân trong "Khúc nhạc xuân"; nhạc phẩm "Bài ca môi trường" được song ca bởi hai ca sĩ Lê Anh và Kiều Diệu Hương.

Ngọc Lê Ninh là Tiến sĩ khoa học kỹ thuật, đang công tác tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từng nhận được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực khoa học. Ông còn được biết đến với vai trò nhà thơ, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, đã xuất bản các tập thơ: Vỡ cùng hy vọng, Chưa thể đặt tên, Hạt mưa thầm.

Trong lĩnh vực âm nhạc, ông là thành viên Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam và có nhiều ca khúc giàu hơi thở thời đại mà vẫn đậm đà truyền thống như: Sắc yêu thương, Nép vào thinh khôn, Mùa mất nhau, Hồn gió, Sóng yêu, Lạc hồn quê, Tình đất phù sa, Biển trời quê hương… Năm 2025, nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh được Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng Bằng khen vì những đóng góp trong sự nghiệp phát triển âm nhạc.

Thi sĩ, nhạc sĩ, Tiến sĩ Ngọc Lê Ninh.



