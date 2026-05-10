Người đồng hành và san sẻ nỗi buồn hiện tại cùng NSND Công Lý là ai?

Chủ nhật, 13:01 10/05/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
GĐXH - Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý mới đây đã có những chia sẻ chân thật, đầy tâm tư về cuộc sống hiện tại của chồng. Cô không khỏi xót xa khi NSND Công Lý mắc bạo bệnh, phải tạm dừng công việc và ở nhà xem đồng nghiệp xuất hiện trên truyền hình.

Nỗi xót xa chồng của vợ NSND Công Lý

Gần 5 năm đồng hành cùng NSND Công Lý vượt qua biến cố sức khỏe, Ngọc Hà Lê - vợ anh trở nên bản lĩnh và thấu hiểu chồng hơn. Không chỉ dành thời gian chăm sóc chồng, cô còn san sẻ những nỗi buồn khó nói của người nghệ sĩ gạo cội.

Cách đây ít hôm, Ngọc Hà Lê đã có những chia sẻ đầy xúc động về chồng khiến nhiều khán giả đồng cảm. Cô cho biết bản thân vốn ít khi công khai ca ngợi hay bày tỏ tình cảm với ông xã trên mạng xã hội vì luôn ngại mọi người cho rằng "chồng diễn, vợ lại khen hay". Thậm chí, cô từng hài hước nói rằng mỗi khi thần tượng Hàn Quốc xuất hiện thì "Công Lý cũng chỉ còn là cái tên".

Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý luôn đồng hành và san sẻ những nỗi buồn, tâm tư của chồng.

Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc bất chợt khi nhìn chồng đang ngủ, nhiều ký ức cũ đã ùa về khiến cô không khỏi nghẹn lòng. Vợ NSND Công Lý trải lòng rằng cô thương chồng, thương chính mình và càng thương cho gia đình nhỏ sau những biến cố đã đi qua.

Theo chia sẻ của Ngọc Hà Lê, NSND Công Lý từng có quãng thời gian sống trong hào quang của nghề nghiệp. Khi không còn đảm nhận vai trò quản lý, nam nghệ sĩ từng buồn nhưng vẫn nhẹ nhàng tâm sự với vợ: "Dù sao, mình là diễn viên, vẫn còn có người nhớ đến là được rồi". Chính câu nói giản dị ấy lại khiến cô cảm thấy xót xa và day dứt.

Nhắc lại kỷ niệm cách đây 5 năm, vợ NSND Công Lý cho biết bộ phim "Hương vị tình thân" từng nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả. Trong phim, nam nghệ sĩ cũng góp mặt với một vai diễn ngắn nhưng để lại dấu ấn nhờ lối diễn xuất giàu cảm xúc.

Vợ chồng NSND Công Lý trong một khoảnh khắc đi siêu thị gây sốt MXH vào đầu năm 2025.

Đến nay, nhiều người vẫn nhớ tới Công Lý qua hình ảnh "cô Đẩu" quen thuộc, song những vai diễn mang về giải thưởng cho anh lại thường là các nhân vật có chiều sâu tâm lý và giàu tính bi kịch. Theo chia sẻ của vợ nam nghệ sĩ, đó cũng là bộ phim cuối cùng khán giả được nhìn thấy anh với dáng vẻ khỏe mạnh như trước.

Điều khiến cô tiếc nuối nhất không nằm ở hào quang hay danh tiếng mà bởi hiện tại, ngoài niềm đam mê nghệ thuật, chồng cô gần như không thể làm được nhiều việc khác như trước đây. Mỗi tối, nam nghệ sĩ vẫn xem đầy đủ các bộ phim của VFC, không bỏ sót tập nào. Với cô, điều đó cho thấy anh vẫn nhớ nghề, nhớ sân khấu và luôn đau đáu với nghiệp diễn.

Hình ảnh vợ chồng NSND Công Lý tình cảm bên nhau.

Dẫu vậy, vợ NSND Công Lý cho biết cả hai vẫn động viên nhau cố gắng từng ngày. Với cô, điều an ủi lớn nhất chính là trong lòng khán giả vẫn luôn có những người yêu mến, dõi theo và cầu chúc cho nam nghệ sĩ mạnh khỏe.

"Có thể theo thời gian, Công Lý không còn sức hút như trước, nhưng cái tên NSND Công Lý sẽ mãi là dấu ấn trong lòng khán giả", cô chia sẻ đầy xúc động, đồng thời mong chồng luôn giữ được sự bình yên để tiếp tục cố gắng mỗi ngày.

Vợ NSND Công Lý là ai và hiện tại làm gì để kiếm sống?

Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý trước khi kết hôn, cô được biết đến là với danh xưng "hotgirl làng báo". Người đẹp sinh năm 1988, từng lọt top 20 Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2008. Trước khi NSND Công Lý gặp biến cố bệnh tật, Ngọc Hà Lê làm phóng viên, tuy nhiên sau đó, cô phải dừng công việc để chăm sóc chồng trong những ngày anh nằm viện điều trị.

Nhan sắc xinh đẹp tuổi 39 của vợ NSND Công Lý.

Trong khoảng thời gian khó khăn nhất, Ngọc Hà Lê tâm sự cô không quá coi trọng kiểu cách và cũng không cần thể hiện với ai về sự giàu sang. "Chúng tôi chưa bao giờ tự nhận mình giàu có. Ngược lại, cả hai vẫn đang nỗ lực từng ngày, chạy ăn từng bữa", Ngọc Hà Lê bày tỏ.

Người đẹp suốt thời gian qua dốc sức cùng chồng chăm lo tổ ấm nhỏ và cô luôn giữ tinh thần lạc quan. Cô cho rằng chỉ cần sống bên nhau hạnh phúc mỗi ngày, nỗ lực hết sức làm việc thì mọi khó khăn sẽ vượt qua.

Hiện tại, khi NSND Công Lý đã ổn định cô trở lại công việc làm truyền thông và cũng trở thành KOls nổi tiếng trên MXH. Đây chính là nguồn thu nhập giúp gia đình NSND Công Lý sống ổn định và vượt qua những khó khăn "cơm áo gạo tiền" mỗi ngày.

Hiện tại, dù sức khỏe đã ổn định nhưng NSND Công Lý vẫn chưa thể quay lại được nghề như bình thường.

Không chỉ thể hiện sự nỗ lực và lạc quan trên trang cá nhân, khi có dịp gặp gỡ trong cuộc sống, vợ NSND Công Lý vẫn dành sự niềm nở thân thiết với đồng nghiệp, bạn bè. Cô luôn ân cần, yêu mến và trân trọng mọi người. Đó cũng là cách để Ngọc Hà Lê nhận thêm được tình cảm yêu thương từ tất cả những người xung quanh mình. Sự nỗ lực đồng hành cùng NSND Công Lý cũng được đông đảo khán giả ghi nhận.

NSND Công Lý (sinh năm 1973, Hà Nội) là một nghệ sĩ nhân dân, diễn viên hài kịch và phim truyền hình nổi tiếng Việt Nam, được khán giả yêu mến bậc nhất qua vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân - Gặp nhau cuối năm. Anh nổi tiếng với khả năng diễn xuất đa dạng, tài năng, từng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội và được phong tặng danh hiệu cao quý vào năm 2019.

Phản ứng của vợ NSND Công Lý trước tin đồn hôn nhân và áp lực không có con

GĐXH - Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý, lên tiếng về tin đồn hôn nhân, cho rằng 'không có con thì sớm muộn cũng chia tay'. Cô khẳng định cần sự an yên và bình tĩnh trước những lời bàn tán.


