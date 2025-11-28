Bão số 15 diễn biến phức tạp, áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông
GĐXH - Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, bão sẽ thay đổi hướng liên tục trong 3 ngày tới. Trong khi đó áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông.
Tin bão mới nhất
Theo tin bão mới nhất hồi 13 giờ ngày 28/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 5km/h.
Dự báo diễn biến bão
Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, bão sẽ thay đổi hướng liên tục trong 3 ngày tới.
Ngày 29/11 đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, cách đảo Song Tử Tây khoảng 300km về phía Tây Bắc.
Ngày 30/11 đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 280km về phía Đông.
Ngày 1/12 đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 200km về phía Đông
Sau đó bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.
Do ảnh hưởng của bão Koto, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, giật cấp 12-13; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động rất mạnh.
Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7m, biển động mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông sau bão số 15
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia phát tin cảnh báo về áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông Malaysia.
Hồi 13h chiều nay (28/11), vùng áp thấp nhiệt đới đạt sức gió mạnh cấp 6-7 (39-61 km/h), giật cấp 9 và đang di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.
Dự báo trong vòng 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào vùng biển phía tây nam khu vực nam Biển Đông, gây gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.
Cơ quan khí tượng nhận định, áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng vẫn duy trì cường độ cấp 7 khi tiến sâu vào khu vực biển phía Tây Nam đặc khu Trường Sa.
Sự xuất hiện của áp thấp nhiệt đới càng làm phức tạp hơn diễn biến và tác động của bão số 15 đến nước ta.
Chia sẻ trên báo Thanh Niên, ThS Lê Thị Xuân Lan (chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn) nói: Có khả năng áp thấp nhiệt đới này mạnh lên một ít trong những ngày tới cũng không loại trừ khả năng phát triển thành 1 cơn bão yếu. Điều quan trọng là nó sẽ tiếp thêm độ ẩm cho cơn bão số 15 trên Biển Đông và tạo ra hiện tượng "tương tác bão đôi".
Chính vì vậy, càng khiến cho bão số 15 diễn biến phức tạp. "Sự nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới này chính ở chỗ đó. Do vậy, chúng ta tuyệt đối không nên chủ quan khi bão số 15 có dấu hiệu suy yếu. Áp thấp nhiệt đới này sẽ khiến vùng biển phía nam Biển Đông xuất hiện sóng to gió lớn, biển động mạnh nên bà con ngư dân cần đặc biệt chú ý", bà Lan khuyến cáo.
Cũng theo báo Thanh Niên, một số chuyên gia khí tượng khác lại cho rằng, áp thấp nhiệt đới này ít có khả năng mạnh thêm và di chuyển vào khu vực nam Biển Đông cũng như không xuất hiện hiện tượng tương tác bão đôi.
Người dân vẫn cần theo dõi các thông tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Kiểu thời tiết khiến hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kéo dài đến cuối tuầnThời sự - 11 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đang duy trì kiểu thời tiết rét ban đêm, nắng ban ngày, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch khá lớn. Dự báo hình thái thời tiết này còn kéo dài những ngày tới.
Tin sáng 28/11: Thời điểm khu vực Nam Bộ đón không khí lạnh; Bão số 15 đảo hướng bất thườngThời sự - 11 giờ trước
GĐXH - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, những ngày tới khu vực này sẽ đón không khí lạnh; Dự báo, bão sẽ liên tục đổi hướng và có khả năng tồn tại trên biển tới gần 6 ngày...
Đà Nẵng triển khai ứng phó bão số 15 và nguy cơ sạt lở sau mưa lũ kéo dàiThời sự - 20 giờ trước
Trước diễn biến phức tạp của bão số 15, thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và khu dân cư, nhất là tại các khu vực có nguy cơ sạt lở sau hơn một tháng mưa lũ liên tiếp.
Hà Nội: Đất trường học KĐT Thành phố Giao Lưu bị 'xẻ thịt', trách nhiệm quản lý thuộc về ai?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Hàng ngàn m2 đất dự án tại Khu đô thị Thành phố Giao Lưu (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) dù được quy hoạch để xây dựng trường học nhưng đã bị biến thành bãi xe, gara ô tô và công trình nhà tạm... Tình trạng này diễn ra công khai trong thời gian dài nhưng đến nay vẫn không được xử lý dứt điểm.
Tin bão mới nhất: Bão số 15 diễn biến khó lường, mạnh lên 4 cấp, 8 tỉnh thành miền Trung dự kiến chịu ảnh hưởngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Bão số 15, giật cấp 15 cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Bắc. Dự báo diễn biến bão còn rất khó lường, bão sẽ gây một đợt mưa lớn diện rộng cho khu vực Nam Trung Bộ.
Điểm danh số đợt không khí lạnh sẽ tràn về nước ta từ nay đến cuối tháng 11Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ nay đến ngày 30/11, khu vực miền Bắc đón thêm hai đợt không khí lạnh tăng cường. Thời tiết miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm, ban ngày trời không mưa nắng hanh.
Nửa thế kỷ Việt Nam – UNICEF chung tay nâng cao quyền trẻ em và tương lai phát triển bền vữngThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 26/11, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm hợp tác Việt Nam – UNICEF và 35 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em (CRC). Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.
Đạt ngưỡng đỉnh điểm của nhiệt độ thấp nhất, băng giá phủ trắng cây vùng núi cao Y TýThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Sáng nay (26/11) đợt băng giá đầu tiên đã xuất hiện tại nhiều khu vực của xã Y Tý, tỉnh Lào Cai.
Tin bão mới nhất: Bão số 15 trên Biển Đông, hướng đi liên tục thay đổi, miền Trung chuẩn bị mưa lớnThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão – cơn bão số 15 đi vào Biển Đông. Sau khi vào Biển Đông, bão số 15 di chuyển chậm lại, liên tục đổi hướng.
Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc chuẩn bị mưa rét kéo dài?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 27/11 và 30/11, hai đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục tràn về nước ta. Thời tiết miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm, ban ngày trời không mưa có nắng hanh.
Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc chuẩn bị mưa rét kéo dài?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 27/11 và 30/11, hai đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục tràn về nước ta. Thời tiết miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm, ban ngày trời không mưa có nắng hanh.