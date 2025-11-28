Bão số 15 diễn biến phức tạp, áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông

Tin bão mới nhất

Theo tin bão mới nhất hồi 13 giờ ngày 28/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 5km/h.

Theo cơ quan khí tượng, bão số 15 có diễn biến phức tạp. Ảnh: NCHMF

Dự báo diễn biến bão

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, bão sẽ thay đổi hướng liên tục trong 3 ngày tới.

Ngày 29/11 đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, cách đảo Song Tử Tây khoảng 300km về phía Tây Bắc.

Ngày 30/11 đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 280km về phía Đông.

Ngày 1/12 đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 200km về phía Đông

Sau đó bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão Koto, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, giật cấp 12-13; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động rất mạnh.

Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông sau bão số 15

Áp thấp nhiệt đới hình thành sắp tiến vào Biển Đông. Ảnh: NCHMF

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia phát tin cảnh báo về áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông Malaysia.

Hồi 13h chiều nay (28/11), vùng áp thấp nhiệt đới đạt sức gió mạnh cấp 6-7 (39-61 km/h), giật cấp 9 và đang di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo trong vòng 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào vùng biển phía tây nam khu vực nam Biển Đông, gây gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Cơ quan khí tượng nhận định, áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng vẫn duy trì cường độ cấp 7 khi tiến sâu vào khu vực biển phía Tây Nam đặc khu Trường Sa.

Sự xuất hiện của áp thấp nhiệt đới càng làm phức tạp hơn diễn biến và tác động của bão số 15 đến nước ta.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, ThS Lê Thị Xuân Lan (chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn) nói: Có khả năng áp thấp nhiệt đới này mạnh lên một ít trong những ngày tới cũng không loại trừ khả năng phát triển thành 1 cơn bão yếu. Điều quan trọng là nó sẽ tiếp thêm độ ẩm cho cơn bão số 15 trên Biển Đông và tạo ra hiện tượng "tương tác bão đôi".

Chính vì vậy, càng khiến cho bão số 15 diễn biến phức tạp. "Sự nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới này chính ở chỗ đó. Do vậy, chúng ta tuyệt đối không nên chủ quan khi bão số 15 có dấu hiệu suy yếu. Áp thấp nhiệt đới này sẽ khiến vùng biển phía nam Biển Đông xuất hiện sóng to gió lớn, biển động mạnh nên bà con ngư dân cần đặc biệt chú ý", bà Lan khuyến cáo.

Cũng theo báo Thanh Niên, một số chuyên gia khí tượng khác lại cho rằng, áp thấp nhiệt đới này ít có khả năng mạnh thêm và di chuyển vào khu vực nam Biển Đông cũng như không xuất hiện hiện tượng tương tác bão đôi.

Người dân vẫn cần theo dõi các thông tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.