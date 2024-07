Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão số 2, những khu vực nào bị ảnh hưởng?

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, vào 7 giờ sáng 21/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rất to. Có nơi mưa to tổng lượng mưa đo được trên 200mm.