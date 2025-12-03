Mới nhất
NSND Minh Hòa 'Nữ hoàng ảnh lịch' một thời, khi về hưu 'tự làm giám đốc', tất bật kín lịch với nghề diễn

Thứ tư, 09:00 03/12/2025 | Giải trí
GĐXH - NSND Minh Hòa từng được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch miền Bắc" những năm 1990, sau khi về hưu tiếp tục cống hiến với đam mê nghệ thuật, giữ kín đời tư.

NSND Minh Hòa - Ảnh 1.

NSND Minh Hòa sinh năm 1964 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Hà Nội. Chị từng theo học trường Sân khấu và Điện ảnh khóa 1981-1986 và có thời gian dài công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Trước khi nghỉ hưu năm 2019, nữ nghệ sĩ có nhiều năm giữ vị trí Phó Giám đốc Nhà hát.

NSND Minh Hòa - Ảnh 2.

NSND Minh Hòa những năm của thập niên 90 là một mỹ nhân của làng sân khấu lẫn điện ảnh. Nói về quãng thời thanh xuân này, chị chia sẻ với báo chí: "Hồi ấy, mọi người gọi tôi là "Nữ hoàng ảnh lịch miền Bắc". Ảnh lịch của tôi tràn ngập thị trường và hay được tái bản".

NSND Minh Hòa - Ảnh 3.

Vào thập niên 1990, ảnh của NSND Minh Hoà được treo trên tường của rất nhiều gia đình. NSND Minh Hoà là ngôi sao trên sân khấu của Nhà hát kịch Hà Nội. Chị thường xuyên đảm nhận những vai diễn nặng ký.

NSND Minh Hòa - Ảnh 4.

Không chỉ thành công trên sân khấu kịch, NSND Minh Hoà còn có nhiều vai diễn ấn tượng trên truyền hình. Khi mới 30 tuổi và chưa có bất cứ danh hiệu gì, chị đã được giao vai Trần Lệ Xuân trong phim "Ông cố vấn". Vai diễn này đã làm thay đổi cuộc sống của Minh Hòa. Suốt thời gian dài, khán giả, người hâm mộ gọi chị là “bà cố vấn” hay “bà Trần Lệ Xuân” thay vì tên thật.

NSND Minh Hòa 'nữ hoàng ảnh lịch' một thời, khi về hưu 'tự làm giám đốc chính mình' tất bật với nghề diễn - Ảnh 5.

Minh Hoà thường được giao các nhân vật phản diện trong phim truyền hình. Diễn xuất của chị thực sự chinh phục được khán giả. Một trong những vai dạng này đã mang lại cho Minh Hoà giải thưởng "Diễn viên được yêu thích nhất trên truyền hình năm 2011.

NSND Minh Hòa 'nữ hoàng ảnh lịch' một thời, khi về hưu 'tự làm giám đốc chính mình' tất bật với nghề diễn - Ảnh 6.

Chính thức nghỉ hưu từ năm 2019, tuy nhiên theo chia sẻ của NSND Minh Hòa, dù về hưu nhưng lịch làm việc của chị vẫn dày đặc khi thường xuyên được mời đi đóng phim, giám khảo, chấm thi các liên hoan sân khấu, đặc biệt là công tác giảng dạy tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

NSND Minh Hòa 'nữ hoàng ảnh lịch' một thời, khi về hưu 'tự làm giám đốc chính mình' tất bật với nghề diễn - Ảnh 7.

Những năm gần đây NSND Minh Hòa lúc vào vai bà mẹ quyền lực, sang chảnh, khi nhập vai một bà mẹ đồng bóng, hợm của, thích khoe mẽ trong "Tình yêu và tham vọng", "Thương ngày nắng về", "Món quà của cha"...

NSND Minh Hòa 'nữ hoàng ảnh lịch' một thời, khi về hưu 'tự làm giám đốc chính mình' tất bật với nghề diễn - Ảnh 8.

Dù trước hay sau khi nghỉ hưu, NSND Minh Hòa vẫn luôn chỉn chu về mặt hình ảnh, kể cả tấm hình đăng trên mạng xã hội hay chọn đăng báo. Biến hóa trên phim với những vai diễn đa dạng nhưng ngoài đời nữ nghệ sĩ gần như không dùng tới trang sức, phong cách giản dị và nhẹ nhàng. Mỗi lần đăng ảnh trên Facebook, khán giả đều khen Minh Hòa trẻ lâu, giữ được vẻ quý phái.

NSND Minh Hòa 'nữ hoàng ảnh lịch' một thời, khi về hưu 'tự làm giám đốc chính mình' tất bật với nghề diễn - Ảnh 9.

Nghỉ hưu, nhưng nghệ sĩ Minh Hòa bận hơn thời còn công tác ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Chị tham gia các dự án phim mới, chấm thi Liên hoan sân khấu. Ngoài diễn xuất, chị gắn bó việc giảng dạy nhiều năm, dù tiền lương theo chị là chỉ đủ "đổ xăng đi lại". Thế nhưng, đứng lớp giúp nghệ sĩ thỏa đam mê với kịch nói và mong muốn đào tạo thế hệ kế cận.

NSND Minh Hòa 'nữ hoàng ảnh lịch' một thời, khi về hưu 'tự làm giám đốc chính mình' tất bật với nghề diễn - Ảnh 10.

NSND Minh Hòa từng chia sẻ, nghỉ hưu rồi, giám đốc là mình, nhân viên cũng là mình, thích làm việc gì tự xếp lịch. Tôi làm chủ được cả thời gian lẫn sức khỏe của bản thân nên cảm nhận cuộc sống an yên hơn. Chính vì tự chủ thời gian và làm việc liên tục nên tôi thấy mình trẻ hơn. Thực tế là tôi thường phải xếp lịch để gạt bớt việc đi, "trộm vía" công việc cũng nhiều và luôn kín lịch.

NSND Minh Hòa 'nữ hoàng ảnh lịch' một thời, khi về hưu 'tự làm giám đốc chính mình' tất bật với nghề diễn - Ảnh 11.

Dù nổi tiếng trên phim ảnh và từng là mỹ nhân Hà Thành một thời, tuy nhiên về đời tư, NSND Minh Hòa luôn kín tiếng, không đăng ảnh gia đình trên trang cá nhân. Trước đây, nữ nghệ sĩ chỉ hé mở chồng chị làm giảng viên, còn con trai sau khi đi du học ở Úc đã về Việt Nam làm việc... Ngoài công việc và gia đình, NSND Minh Hòa cũng giữ mối quan hệ thân thiết với những đồng nghiệp một thời. Chuyện tình cảm thân thiết chị em, đồng nghiệp giữa NSND Minh Hòa - NSƯT Minh Vượng được nhiều người ngưỡng mộ.

(Ảnh: VTV, Vietnamnet, Tư liệu, internet)

Thanh Hằng (th)
Top