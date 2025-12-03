NSND Minh Hòa 'Nữ hoàng ảnh lịch' một thời, khi về hưu 'tự làm giám đốc', tất bật kín lịch với nghề diễn

NSND Minh Hòa từng chia sẻ, nghỉ hưu rồi, giám đốc là mình, nhân viên cũng là mình, thích làm việc gì tự xếp lịch. Tôi làm chủ được cả thời gian lẫn sức khỏe của bản thân nên cảm nhận cuộc sống an yên hơn. Chính vì tự chủ thời gian và làm việc liên tục nên tôi thấy mình trẻ hơn. Thực tế là tôi thường phải xếp lịch để gạt bớt việc đi, "trộm vía" công việc cũng nhiều và luôn kín lịch.