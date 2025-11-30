Mới nhất
Tối nay, phim 'chữa lành' nổi tiếng thế giới 'Máy bay giấy' lên sóng VTV3

Chủ nhật, 09:48 30/11/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bộ phim nổi tiếng "Paper planes" (Máy bay giấy) sẽ phát sóng trong Cine7 lúc 21h hôm nay (30/11) trên kênh VTV3.

Những chiếc máy bay giấy là món đồ chơi gắn bó với tuổi thơ, trên thế giới có cả những cuộc thi dành riêng cho máy bay giấy. Và đó cũng là câu chuyện chính trong một bộ phim tình cảm gia đình đến từ điện ảnh Australia, mang tên "Paper Planes - Máy bay giấy". Đây cũng chính là phim điện ảnh sẽ có trong chương trình Cine7 tuần này.

"Máy bay giấy" là phim điện ảnh dành cho thiếu nhi của Australia, sản xuất năm 2014 do Robert Connolly đạo diễn, đồng biên kịch với Steve Worland và đồng sản xuất với Liz Kearney và Maggie Miles. Bộ phim được đánh giá là phim gia đình đáng yêu, vừa nâng đỡ tinh thần, vừa ấm áp, lôi cuốn và trên hết là hài hước.

Tối nay, phim 'chữa lành' nổi tiếng thế giới 'Máy bay giấy' lên sóng VTV3 - Ảnh 1.

Phim "Máy bay giấy" sẽ được phát sóng trong Cine7 lúc 21h hôm nay (30/11) trên kênh VTV3. Ảnh VTV

Phim kể về Dylan, một cậu bé sống ở Australia, phát hiện ra mình có năng khiếu gấp máy bay giấy và mơ ước được tham gia Giải vô địch máy bay giấy thế giới tại Nhật Bản.

Một gương mặt gây ấn tượng với khán giả trong "Máy bay giấy" chính là Sam Worthington - diễn viên chính trong loạt phim tỷ đô "Avatar" của đạo diễn James Cameron. Anh thể hiện hình ảnh một người đàn ông bình thường, đang học cách chữa lành sau mất mát và kết nối lại với con trai.

Phim điện ảnh 'Máy bay giấy' lên sóng VTV3 cuối tuần - Ảnh 4.

Sam Worthington trong phim "Máy bay giấy".

Bên cạnh đó, khán giả sẽ vô cùng ấn tượng với nam diễn viên nhí trong phim - Ed Oxenbould. Chính diễn xuất của cậu khiến bộ phim chạm được tới trái tim khán giả toàn cầu, biến một câu chuyện đơn giản về "máy bay giấy" thành biểu tượng của ước mơ trẻ thơ bay cao.

Chiếc máy bay trong phim cũng được nhấn mạnh qua lời thoại của các nhân vật: Bố Jason, Kimi, hay cô giáo, với thông điệp - đây là nơi dành cho những người yêu gấp giấy chứ không phải đối thủ, kẻ thù... 

Phim điện ảnh 'Máy bay giấy' lên sóng VTV3 cuối tuần - Ảnh 7.

Ed Oxenbould đã khiến bộ phim chạm được tới trái tim khán giả toàn cầu.

Phim lồng ghép nhiều bài học giá trị qua các chi tiết như: Phân cảnh Dylan bị ngã cầu thang do Jason (đối thủ) đẩy ngã. Bị lật cổ tay ngay trước giờ chung kết, quyết tâm điều trị bằng "châm cứu phương Đông" dù đau đớn vô cùng, cho thấy sự kiên định và tin tuyệt đối vào chính mình. Cảnh Dylan được ông cho xem chiếc máy bay chiến đấu thật ngoài đời, gợi nhớ kí ức của một cựu phi công... 

Phim "Máy bay giấy" sẽ phát sóng trong Cine7 - 21h ngày 30/11 trên kênh VTV3.


T.Hằng (th)
