Tối nay, phim 'chữa lành' nổi tiếng thế giới 'Máy bay giấy' lên sóng VTV3
GĐXH - Bộ phim nổi tiếng "Paper planes" (Máy bay giấy) sẽ phát sóng trong Cine7 lúc 21h hôm nay (30/11) trên kênh VTV3.
Những chiếc máy bay giấy là món đồ chơi gắn bó với tuổi thơ, trên thế giới có cả những cuộc thi dành riêng cho máy bay giấy. Và đó cũng là câu chuyện chính trong một bộ phim tình cảm gia đình đến từ điện ảnh Australia, mang tên "Paper Planes - Máy bay giấy". Đây cũng chính là phim điện ảnh sẽ có trong chương trình Cine7 tuần này.
"Máy bay giấy" là phim điện ảnh dành cho thiếu nhi của Australia, sản xuất năm 2014 do Robert Connolly đạo diễn, đồng biên kịch với Steve Worland và đồng sản xuất với Liz Kearney và Maggie Miles. Bộ phim được đánh giá là phim gia đình đáng yêu, vừa nâng đỡ tinh thần, vừa ấm áp, lôi cuốn và trên hết là hài hước.
Phim kể về Dylan, một cậu bé sống ở Australia, phát hiện ra mình có năng khiếu gấp máy bay giấy và mơ ước được tham gia Giải vô địch máy bay giấy thế giới tại Nhật Bản.
Một gương mặt gây ấn tượng với khán giả trong "Máy bay giấy" chính là Sam Worthington - diễn viên chính trong loạt phim tỷ đô "Avatar" của đạo diễn James Cameron. Anh thể hiện hình ảnh một người đàn ông bình thường, đang học cách chữa lành sau mất mát và kết nối lại với con trai.
Bên cạnh đó, khán giả sẽ vô cùng ấn tượng với nam diễn viên nhí trong phim - Ed Oxenbould. Chính diễn xuất của cậu khiến bộ phim chạm được tới trái tim khán giả toàn cầu, biến một câu chuyện đơn giản về "máy bay giấy" thành biểu tượng của ước mơ trẻ thơ bay cao.
Chiếc máy bay trong phim cũng được nhấn mạnh qua lời thoại của các nhân vật: Bố Jason, Kimi, hay cô giáo, với thông điệp - đây là nơi dành cho những người yêu gấp giấy chứ không phải đối thủ, kẻ thù...
Phim lồng ghép nhiều bài học giá trị qua các chi tiết như: Phân cảnh Dylan bị ngã cầu thang do Jason (đối thủ) đẩy ngã. Bị lật cổ tay ngay trước giờ chung kết, quyết tâm điều trị bằng "châm cứu phương Đông" dù đau đớn vô cùng, cho thấy sự kiên định và tin tuyệt đối vào chính mình. Cảnh Dylan được ông cho xem chiếc máy bay chiến đấu thật ngoài đời, gợi nhớ kí ức của một cựu phi công...
Phim "Máy bay giấy" sẽ phát sóng trong Cine7 - 21h ngày 30/11 trên kênh VTV3.
'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại LàoXem - nghe - đọc - 15 giờ trước
GĐXH - 6 bộ phim Việt Nam trong đó có "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" sẽ được chiếu trong Tuần phim Việt Nam tại Lào.
Viên (Doãn Quốc Đam) bị nhóm giang hồ bắt cóc, công an siết chặt vòng vâyXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Trong tập 21 "Lằn ranh", Viên trong quá trình trốn chạy đã bị nhóm giang hồ bắt cóc và uy hiếp.
Ngân chưa ly hôn vì lý do bất ngờ, Tú bắt gặp vợ sắp cưới của Bách ngoại tìnhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Ngân thừa nhận mình là người thất bại trong hôn nhân, nhưng cô chưa thể ly hôn ngay bởi em trai sắp kết hôn.
Nam chính Ji Seung Hyun 'Hậu duệ mặt trời' tái ngộ khán giả Việt với 'Gangster về làng'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Với sự tham gia của ngôi sao Ji Seung Hyun – người từng được khán giả Việt yêu thích qua Hậu Duệ Mặt Trời – "Gangster về làng" được kỳ vọng sẽ mang tới nhiều bất ngờ cho khán giả mùa phim cuối năm.
Nga không thừa nhận 'bán đứng' bạn trai, trách móc Tú xen vào chuyện tình cảmXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 26 phim "Cách em 1 milimet", Nga luôn cho rằng Tú là nguyên nhân khiến Đức muốn bỏ mình.
'Những đứa con khác họ' - phim Việt về sự thật gia đình bị chôn vùi suốt mấy thập kỷXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ phim truyền hình "Những đứa con khác họ" vừa chính thức ra mắt với phần mở đầu mang tên “Bí mật của quá khứ” – một câu chuyện gia đình tưởng chừng bình yên nhưng lại ẩn chứa những nỗi đau và sự thật bị chôn vùi suốt mấy thập kỷ.
Phim có NSND Hồng Vân góp mặt xuất hiện giọng hát của 'anh tài' trong 'Anh trai vượt ngàn chông gai'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Phim "Cưới vợ cho cha" ngoài sự xuất hiện của bộ đôi nghệ sĩ gạo cội gồm NSND Hồng Vân và NSƯT Hữu Châu còn có thêm điểm nhấn là giọng hát của Quốc Thiên.
Các ứng viên giám đốc 'chạm mặt' nhau, Phó bí thư tỉnh Sách nhận tin dữXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 20 phim “Lằn ranh”, ông Sách bàng hoàng khi biết Bí thư tỉnh Sơn giấu bệnh ung thư, khiến cục diện nhân sự thêm căng và khó lường nhiều hơn nữa.
Tú bất an trước sự xuất hiện bất ngờ với 'My - Bí thư A5' và Hoàng 'cận'Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 25 "Cách em 1 milimet", sự xuất hiện bất ngờ của My - Bí thư A5 và Hoàng 'cận' khiến Tú bất an.
Viên tìm cách trốn ra nước ngoài, Vinh tống tiền doanh nghiệpXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 19 phim "Lằn ranh", do kjông có tiền để chạy án, lại rơi vào thế bí, Vinh quyết định vòi tiền doanh nghiệp. Anh ta tìm đến “mối làm ăn” thân thiết, lấy sai phạm cũ của công ty này uy hiếp để “vay” 500 triệu.
Mỹ Anh và Đăng trở thành bạn, Dũng cầu hôn Kim Ngân, Trúc Lam sinh conXem - nghe - đọc
GĐXH - Tập cuối "Gió ngang khoảng trời xanh" mang đến cảm xúc với khán giả khi cái kết đẹp với những cặp đôi Trúc Lam - Toàn; Kim Ngân - Dũng và một lựa chọn sống hài hòa của Mỹ Anh và Đăng.