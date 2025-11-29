Ngân chưa ly hôn vì lý do bất ngờ, Tú bắt gặp vợ sắp cưới của Bách ngoại tình

Trong tập 26 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, khi Ngân phát hiện ra kế hoạch xấu xa của Nghiêm nhằm đối phó với mình, cô đã rất đau đớn và cay đắng. Trong cuộc trò chuyện với Tú, Ngân nói rằng cô cần thời gian để chuẩn bị tinh thần cho bé Tép và cô sẽ không thể ngay lập tức gỡ bỏ những xiềng xích ra khỏi mình.

Ngoài ra, một phần lý do Ngân trì hoãn chuyện ly hôn cũng là vì Bách sắp cưới vợ. Nếu cô và Nghiêm ly hôn trước khi đám cưới Bách diễn ra thì sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của người thân, từ đó có thể ảnh hưởng đến ngày vui của Bách. Ngân nói rằng cô sẽ để chuyện ly hôn sau khi Bách cưới vợ xong.

Cũng trong cuộc trò chuyện với Tú, Ngân hỏi sao Tú không muốn kể chuyện cô chính là "điều dưỡng Minh" - người đã chăm sóc khi Bách mổ mắt? Đáp lại, Tú nói cô sợ khi Bách biết sự thật, Bách sẽ ghét luôn cả "điều dưỡng Minh" mà anh đã dành nhiều tình cảm.

Ngân tiết lộ với Tú lý do chưa thể ly hôn. Ảnh VTV

Trong khi đó, Nghiêm luôn tin rằng clip cưỡng bức Nga của anh chưa bị bại lộ, rằng Viện trưởng Viện nghiên cứu vẫn giữ kín clip đó vì mối quan hệ thân quen với bố của Ngân. Chính Nghiêm cũng cầu xin Viện trưởng đừng để Ngân biết vì nếu thế, gia đình anh ta sẽ tan nát.



Tuy nhiên, trong cuộc họp bỏ phiếu của Viện nghiên cứu, khi biết mình không được bầu, Nghiêm đã giở mặt, nói những lời bạc bẽo với Viện trưởng rằng ông không ủng hộ Nghiêm vì muốn đưa người của mình lên...

Trước sự cứng đầu và không thừa nhận sai lầm của Nghiêm đã khiến Viện trưởng tức giận và nói thẳng rằng những gì ông nói ngày hôm nay chính là điều Ngân khuyên ông nên nói và nên làm. Chỉ một câu nói đó thôi khiến Nghiêm choáng váng, như vậy là Ngân đã biết tất cả.

Nghiêm trở về nhà và lật bài ngửa với Ngân bằng giọng điệu của kẻ không thừa nhận sai lầm của mình. "Câu ly hôn khó nói thế hả em. Khó đến nỗi em phải đợi bao nhiêu lâu nay để anh sảy chân và đeo cái mặt nạ đến ngày hôm nay?" - Nghiêm hỏi Ngân.

Ngân đã có màn đáp trả mạnh mẽ trước những lời trách móc từ chồng. Ảnh VTV

Trước thái độ không biết lý lẽ, muốn đổ lỗi cho người khác của Nghiêm, Ngân gằn giọng hỏi lại: "Ai là người phản bội? Ai là người sỉ nhục người khác? Ai là người phá nát cái gia đình này? Chính là anh đấy!".

Bị Ngân chỉ mặt nói mình là người có lỗi, Nghiêm nổi điên: "Là anh, là anh, lúc nào cũng là anh sai". Sau đó Nghiêm đứng dậy đạp đổ đồ đạc. Hành động của Nghiêm khiến Ngân phải quát Nghiêm giữ sự tôn nghiêm của mình ở trong nhà.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Duyên - vợ chưa cưới của Bách đã về Việt Nam trước và cô chính là người đã vào khách sạn cùng Hiếu, em trai của "My - Bí thư A5", người đang tán tỉnh Tú. Duyên và Hiếu đã thuê phòng đúng khách sạn nơi Tú đến dự hội thảo. Hiếu tin nhắn tán tỉnh Tú đúng lúc cô đến khách sạn và vô tình nhìn thấy anh tay trong tay với Duyên.

Tú vô tình bắt gặp vợ sắp cưới của Bách vào khách sạn cùng người đàn ông khác. Ảnh VTV

Tú đã nhờ Đức đi vào điều tra xem có phải Hiếu thuê phòng cùng cô gái đi cùng hay không và câu trả lời đúng như Tú dự đoán. Tú sau đó đã nhắc Đức: "Em là em trai của chị, làm đàn ông phải đáng mặt đàn ông, đừng tán một cô chưa dứt mồm đã đưa cô khác vào nhà nghỉ". Nhưng Tú không biết cô gái đi cùng Hiếu là Duyên vợ chưa cưới của Bách.