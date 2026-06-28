Bà Bạch Lê - mẹ đẻ Lê Phương gây chú ý
GĐXH - Bà Bạch Lê - mẹ đẻ Lê Phương được nhiều người khen ngợi vẫn giữ được vẻ mặn mà dù đã lớn tuổi.
Lê Phương cũng từng "khoe" hình ảnh sành điệu của mẹ khi còn trẻ. Cô được nhận xét từ gương mặt xinh đẹp cho tới dáng vóc đều thừa hưởng từ mẹ.
Nam diễn viên - thuộc hạ thân cận của ông trùm ma túy trong 'Lửa trắng' là ai?Giải trí - 11 phút trước
GĐXH - Diễn viên Duy Hưng trở lại với vai diễn có vẻ ngoài lịch lãm, mạnh mẽ nhưng lại là cánh tay đắc lực của ông trùm ma túy Lão Công.
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GĐXH - Chia sẻ từng khoảnh khắc hạnh phúc sau 9 năm bên Hồ Ngọc Hà, Kim Lý không giấu được tình yêu với bà xã: "Biết bao kỷ niệm đẹp và một gia đình tuyệt vời... Yêu em rất nhiều!".
Cuộc sống của Á hậu Việt từng gây sốt với bức ảnh bên Cristiano RonaldoGiải trí - 4 giờ trước
Mỹ nhân này gây chú ý khi là một trong số sao Việt hiếm hoi được gặp gỡ và chụp hình cùng Cristiano Ronaldo - siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới.
'Đệ nhất mỹ nam châu Á': Nổi đình đám ở Hollywood, U80 lẻ bóng, sống đơn độcThế giới showbiz - 7 giờ trước
Tài tử này được biết đến là sao nam Hoa ngữ nổi tiếng nhất ở thập niên 1980, thậm chí còn được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nam châu Á".
H'Hen Niê nhìn con gái lớn lên từng ngày: 'Em bé sơ sinh nay đã thành bà cụ non'Giải trí - 18 giờ trước
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Con trai cả nhà Khải Anh - Đan Lê tròn 15 tuổi, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹGiải trí - 19 giờ trước
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Cuộc sống của Tóc Tiên và Hoàng Touliver sau ly hônGiải trí - 23 giờ trước
Sau khi "đường ai nấy đi", cuộc sống của Tóc Tiên và Hoàng Touliver vẫn nhận được nhiều quan tâm của khán giả.
H'Hen Niê nhìn con gái lớn lên từng ngày: 'Em bé sơ sinh nay đã thành bà cụ non'Giải trí
GĐXH - "Con gái đã là 1 phiên bản lém lỉnh rồi... Em bé sơ sinh ngày nào nay đã thành 'bà cụ non', quản lý cảm xúc của cả nhà luôn...", H'Hen Niê xúc động nhìn con gái lớn lên từng ngày.