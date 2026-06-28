Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Bà Bạch Lê - mẹ đẻ Lê Phương gây chú ý

Chủ nhật, 12:35 28/06/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bà Bạch Lê - mẹ đẻ Lê Phương được nhiều người khen ngợi vẫn giữ được vẻ mặn mà dù đã lớn tuổi.

Lê Phương chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc Bên mẹ đẻ Bạch Lê trong sinh nhật 2026 - Ảnh 1.

Mới đây, Lê Phương cùng mọi người trong gia đình tổ chức mừng sinh nhật mẹ đẻ - bà Bạch Lê. Nữ diễn viên là chị cả trong một gia đình có ba chị em gái. Cả ba chị em đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp, phúc hậu và có học thức, sự nghiệp ổn định.

Lê Phương chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc Bên mẹ đẻ Bạch Lê trong sinh nhật 2026 - Ảnh 2.

Vợ chồng Lê Phương cùng 2 con là Cà Pháo và Bông vui vẻ chụp ảnh kỉ niệm cùng bà ngoại. Bên con cháu, mẹ Lê Phương được nhiều người khen ngợi vẫn giữ được vẻ mặn mà dù đã lớn tuổi.

Lê Phương chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc Bên mẹ đẻ Bạch Lê trong sinh nhật 2026 - Ảnh 3.

Bố mẹ đẻ của Lê Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ tình cảm tuổi xế chiều. "Thật may mắn khi còn được quá nhiều khoảnh khắc hạnh phúc cùng ba mẹ và gia đình", Lê Phương chia sẻ.

Lê Phương chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc Bên mẹ đẻ Bạch Lê trong sinh nhật 2026 - Ảnh 4.

Dù đã lớn nhưng Lê Phương vẫn làm nũng trong lòng mẹ khi có cơ hội. Bà Bạch Lê cũng thường chăm lo bữa ăn cho con gái khi đi quay. Không ít lần cô xúc động kể bố mẹ lặn lội đến phim trường thăm con. "Ba mẹ đi xe máy từ Trà Vinh qua Vĩnh Long thăm, mang theo đồ ăn. Ở coi mình đóng phim, xong đợi mình ăn trưa, rồi lại đèo nhau về giữa 12h trưa nắng nóng dữ lắm! Thương cha thương mẹ mà dặn lòng cố gắng từng giây", Lê Phương từng chia sẻ.

Lê Phương chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc Bên mẹ đẻ Bạch Lê trong sinh nhật 2026 - Ảnh 5.
Lê Phương chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc Bên mẹ đẻ Bạch Lê trong sinh nhật 2026 - Ảnh 6.

Lê Phương cũng từng "khoe" hình ảnh sành điệu của mẹ khi còn trẻ. Cô được nhận xét từ gương mặt xinh đẹp cho tới dáng vóc đều thừa hưởng từ mẹ.

Lê Phương chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc Bên mẹ đẻ Bạch Lê trong sinh nhật 2026 - Ảnh 7.

Bà Bạch Lê sát cánh bên Lê Phương và hiểu tất cả những đau khổ mà con gái trải qua. "Tôi muốn gửi lời cảm ơn Phương vì đã cho tôi niềm hạnh phúc được làm mẹ, được kề cận con trong tất cả bước thăng trầm của cuộc đời", mẹ ruột của Lê Phương từng chia sẻ.

Lê Phương chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc Bên mẹ đẻ Bạch Lê trong sinh nhật 2026 - Ảnh 8.

Mẹ đẻ của Lê Phương có mối quan hệ rất tốt đẹp với mẹ chồng của nữ diễn viên. Hai mẹ của Lê Phương giữ liên hệ, thường xuyên gặp gỡ trong các sự kiện quan trọng của con, cháu như sinh nhật, nhập học hay tốt nghiệp.


 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tin sao 26/6: Ngô Thanh Vân tìm trường cho con gái gần 1 tuổi; Lê Phương mừng sinh nhật mẹ đẻ

Tin sao 26/6: Ngô Thanh Vân tìm trường cho con gái gần 1 tuổi; Lê Phương mừng sinh nhật mẹ đẻ

Lê Phương có hành động đẹp tưởng nhớ Quý Bình

Lê Phương có hành động đẹp tưởng nhớ Quý Bình

Tin sao 24/6: Phương Oanh khoe con gái 'bám' mẹ; Lê Phương nhớ bạn cũ

Tin sao 24/6: Phương Oanh khoe con gái 'bám' mẹ; Lê Phương nhớ bạn cũ

Lê Phương hạnh phúc bên chồng con, nói một câu thấm thía

Lê Phương hạnh phúc bên chồng con, nói một câu thấm thía

Cùng chuyên mục

Nam diễn viên - thuộc hạ thân cận của ông trùm ma túy trong 'Lửa trắng' là ai?

Nam diễn viên - thuộc hạ thân cận của ông trùm ma túy trong 'Lửa trắng' là ai?

Giải trí - 11 phút trước

GĐXH - Diễn viên Duy Hưng trở lại với vai diễn có vẻ ngoài lịch lãm, mạnh mẽ nhưng lại là cánh tay đắc lực của ông trùm ma túy Lão Công.

Kim Lý sau 9 năm bên Hồ Ngọc Hà: 'Bao kỷ niệm đẹp và một gia đình tuyệt vời'

Kim Lý sau 9 năm bên Hồ Ngọc Hà: 'Bao kỷ niệm đẹp và một gia đình tuyệt vời'

Giải trí - 23 phút trước

GĐXH - Chia sẻ từng khoảnh khắc hạnh phúc sau 9 năm bên Hồ Ngọc Hà, Kim Lý không giấu được tình yêu với bà xã: "Biết bao kỷ niệm đẹp và một gia đình tuyệt vời... Yêu em rất nhiều!".

Cuộc sống của Á hậu Việt từng gây sốt với bức ảnh bên Cristiano Ronaldo

Cuộc sống của Á hậu Việt từng gây sốt với bức ảnh bên Cristiano Ronaldo

Giải trí - 4 giờ trước

Mỹ nhân này gây chú ý khi là một trong số sao Việt hiếm hoi được gặp gỡ và chụp hình cùng Cristiano Ronaldo - siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới.

'Đệ nhất mỹ nam châu Á': Nổi đình đám ở Hollywood, U80 lẻ bóng, sống đơn độc

'Đệ nhất mỹ nam châu Á': Nổi đình đám ở Hollywood, U80 lẻ bóng, sống đơn độc

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

Tài tử này được biết đến là sao nam Hoa ngữ nổi tiếng nhất ở thập niên 1980, thậm chí còn được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nam châu Á".

H'Hen Niê nhìn con gái lớn lên từng ngày: 'Em bé sơ sinh nay đã thành bà cụ non'

H'Hen Niê nhìn con gái lớn lên từng ngày: 'Em bé sơ sinh nay đã thành bà cụ non'

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - "Con gái đã là 1 phiên bản lém lỉnh rồi... Em bé sơ sinh ngày nào nay đã thành 'bà cụ non', quản lý cảm xúc của cả nhà luôn...", H'Hen Niê xúc động nhìn con gái lớn lên từng ngày.

Con trai cả nhà Khải Anh - Đan Lê tròn 15 tuổi, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ

Con trai cả nhà Khải Anh - Đan Lê tròn 15 tuổi, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Khải Minh, con trai của Khải Anh và Đan Lê, ở tuổi 15 đã ra dáng một thiếu niên với phong thái tự tin, cuốn hút và được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ.

Rapper Pháo bất ngờ rút khỏi Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2026

Rapper Pháo bất ngờ rút khỏi Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2026

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) gây bất ngờ khi thông báo sẽ không tiếp tục tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam 2026 (Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2026).

Trải qua 3 lần sinh nở, Nhã Phương vẫn xinh đẹp, 'lột xác' ở tuổi 36

Trải qua 3 lần sinh nở, Nhã Phương vẫn xinh đẹp, 'lột xác' ở tuổi 36

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 36, Nhã Phương đã trải qua 3 lần sinh nở nhưng vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung và ngày càng cuốn hút.

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu tuổi trung niên cứ xuất hiện là gây chú ý

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu tuổi trung niên cứ xuất hiện là gây chú ý

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu là bà Mai Đoàn, mỗi lần xuất hiện lại gây chú ý nhờ diện mạo trẻ trung, phong cách thời trang sang trọng và hiện đại dù đã bước vào độ tuổi U50.

Cuộc sống của Tóc Tiên và Hoàng Touliver sau ly hôn

Cuộc sống của Tóc Tiên và Hoàng Touliver sau ly hôn

Giải trí - 23 giờ trước

Sau khi "đường ai nấy đi", cuộc sống của Tóc Tiên và Hoàng Touliver vẫn nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Xem nhiều

H'Hen Niê nhìn con gái lớn lên từng ngày: 'Em bé sơ sinh nay đã thành bà cụ non'

H'Hen Niê nhìn con gái lớn lên từng ngày: 'Em bé sơ sinh nay đã thành bà cụ non'

Giải trí

GĐXH - "Con gái đã là 1 phiên bản lém lỉnh rồi... Em bé sơ sinh ngày nào nay đã thành 'bà cụ non', quản lý cảm xúc của cả nhà luôn...", H'Hen Niê xúc động nhìn con gái lớn lên từng ngày.

Con trai cả nhà Khải Anh - Đan Lê tròn 15 tuổi, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ

Con trai cả nhà Khải Anh - Đan Lê tròn 15 tuổi, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ

Giải trí
Bức ảnh hé lộ cuộc sống thật của Phương Oanh hậu biến cố

Bức ảnh hé lộ cuộc sống thật của Phương Oanh hậu biến cố

Thế giới showbiz
Học vấn đáng nể của Hoa hậu Việt vừa đỗ thạc sĩ trường top đầu thế giới

Học vấn đáng nể của Hoa hậu Việt vừa đỗ thạc sĩ trường top đầu thế giới

Câu chuyện văn hóa
Tin sao 26/6: Ngô Thanh Vân tìm trường cho con gái gần 1 tuổi; Lê Phương mừng sinh nhật mẹ đẻ

Tin sao 26/6: Ngô Thanh Vân tìm trường cho con gái gần 1 tuổi; Lê Phương mừng sinh nhật mẹ đẻ

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.