Bà Bạch Lê - mẹ đẻ Lê Phương gây chú ý

Dù đã lớn nhưng Lê Phương vẫn làm nũng trong lòng mẹ khi có cơ hội. Bà Bạch Lê cũng thường chăm lo bữa ăn cho con gái khi đi quay. Không ít lần cô xúc động kể bố mẹ lặn lội đến phim trường thăm con. "Ba mẹ đi xe máy từ Trà Vinh qua Vĩnh Long thăm, mang theo đồ ăn. Ở coi mình đóng phim, xong đợi mình ăn trưa, rồi lại đèo nhau về giữa 12h trưa nắng nóng dữ lắm! Thương cha thương mẹ mà dặn lòng cố gắng từng giây", Lê Phương từng chia sẻ.