Món ngon ngày lạnh: Làm thịt lợn xiên rang muối lá lốt bằng nồi chiên không dầu ngon mê ly

+ 1kg thịt nạc vai

+ 10 – 15 lá lốt

+ Hành tím, tỏi băm, tiêu, nước mắm, hạt nêm, một xíu mật ong

+ Gạo tẻ, đậu xanh, hạt sen để làm muối rang

Thịt lợn nên chọn loại thịt vai sẽ mềm hơn. Sau khi làm sạch, thái miếng vừa ăn. Ảnh: Thanh Huệ

Sau khi trộn đều xong, mọi người dùng xiên để xiên từng que cho dễ khi ăn. Ảnh: Thanh Huệ

Bạn có thể nướng trên than hoa hoặc dùng nồi hơi chiên hơi nước để nướng ở 180 độ trong 30–40 phút. Thịt chín vàng có mùi thơm lừng. Ảnh: Thanh Huệ

Làm muối rang, bạn cho gạo, đậu xanh, hạt sen vào chảo rang vàng đều, sau đó giã nhỏ hoặc đem xay là được. Khi thịt quay xong, rắc hỗn hợp muối này lên thịt và đảo nhẹ cho đều. Ảnh: Thanh Huệ

Món thịt xiên rang muối lá lốt rất lạ miệng. Lá lốt rất tốt cho sức khỏe khi dùng vào thời tiết lạnh. Miếng thịt vàng ươm, thơm nức mùi lá lốt. Muối rang bùi bùi, béo béo, ăn kèm rau sống hoặc cơm trắng đều rất ngon. Ảnh Thanh Huệ

