Món ngon ngày lạnh: Làm thịt lợn xiên rang muối lá lốt bằng nồi chiên không dầu ngon mê ly

Thứ năm, 19:01 06/11/2025 | Ăn
GĐXH – Với vài bước đơn giản theo hướng dẫn của mẹ đảm Thanh Huệ, mọi người có thể dễ dàng chế biến được món ngon ngày lạnh với thịt lợn lạ miệng, ai ăn cũng mê dưới đây.

Nguyên liệu làm món thịt xiên rang muối lá lốt:

+ 1kg thịt nạc vai

+ 10 – 15 lá lốt

+ Hành tím, tỏi băm, tiêu, nước mắm, hạt nêm, một xíu mật ong

+ Gạo tẻ, đậu xanh, hạt sen để làm muối rang

Cách làm món thịt xiên rang muối lá lốt:

Món ngon ngày lạnh: Thịt lợn xiên rang muối lá lốt ngon mê ly - Ảnh 1.

Thịt lợn nên chọn loại thịt vai sẽ mềm hơn. Sau khi làm sạch, thái miếng vừa ăn. Ảnh: Thanh Huệ

Món ngon ngày lạnh: Thịt lợn xiên rang muối lá lốt ngon mê ly - Ảnh 2.

Chuẩn bị nước sốt trộn thịt với hành tím, tỏi băm, tiêu, nước mắm, hạt nêm, một xíu mật ong trộn đều. Ảnh: Thanh Huệ

Món ngon ngày lạnh: Thịt lợn xiên rang muối lá lốt ngon mê ly - Ảnh 3.

Trộn đều nước sốt với thịt lợn. Ảnh: Thanh Huệ

Món ngon ngày lạnh: Thịt lợn xiên rang muối lá lốt ngon mê ly - Ảnh 4.

Lá lốt đem thái nhỏ rồi trộn đều với thịt, ướp 1–2 tiếng cho ngấm đều gia vị. Ảnh: Thanh Huệ

Món ngon ngày lạnh: Thịt lợn xiên rang muối lá lốt ngon mê ly - Ảnh 5.

Sau khi trộn đều xong, mọi người dùng xiên để xiên từng que cho dễ khi ăn. Ảnh: Thanh Huệ

Món ngon ngày lạnh: Thịt lợn xiên rang muối lá lốt ngon mê ly - Ảnh 6.

Bạn có thể nướng trên than hoa hoặc dùng nồi hơi chiên hơi nước để nướng ở 180 độ trong 30–40 phút. Thịt chín vàng có mùi thơm lừng. Ảnh: Thanh Huệ

Món ngon ngày lạnh: Thịt lợn xiên rang muối lá lốt ngon mê ly - Ảnh 7.

Làm muối rang, bạn cho gạo, đậu xanh, hạt sen vào chảo rang vàng đều, sau đó giã nhỏ hoặc đem xay là được. Khi thịt quay xong, rắc hỗn hợp muối này lên thịt và đảo nhẹ cho đều. Ảnh: Thanh Huệ

Món ngon ngày lạnh: Thịt lợn xiên rang muối lá lốt ngon mê ly - Ảnh 8.

Món thịt xiên rang muối lá lốt rất lạ miệng. Lá lốt rất tốt cho sức khỏe khi dùng vào thời tiết lạnh. Miếng thịt vàng ươm, thơm nức mùi lá lốt. Muối rang bùi bùi, béo béo, ăn kèm rau sống hoặc cơm trắng đều rất ngon. Ảnh Thanh Huệ

Món ngon ngày lạnh: Thịt lợn xiên rang muối lá lốt ngon mê ly - Ảnh 9.Món ngon ngày lạnh: Cách làm món ngon với thịt bò ngon thơm ngon như nhà hàng vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng

GĐXH – Thịt bò là thực phẩm quan thuộc, dễ chế biến và có giá trị cao. Dưới đây, mẹ đảm Hòa Hương đã chia sẻ một món ngon ngày lạnh vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng để đổi vị cho gia đình cuối tuần

Món ngon ngày lạnh: Thịt lợn xiên rang muối lá lốt ngon mê ly - Ảnh 10.Thử ngay cách làm món ngon dân dã thơm nức mũi, giòn sần sật từ một bộ phận của lợn giá siêu rẻ

GĐXH - Bạn hãy thử ngay cách làm món ngon với bộ phận từ lợn vừa ngon vừa bổ dưỡng cho ngày lạnh dưới đây. Các món ngon này sẽ khiến ai thử một lần cũng khó quên vì hương vị hấp dẫn và giòn sần sật, “đưa cơm”.


Hà My
