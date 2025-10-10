3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão
GĐXH – Những ngày mưa bão, việc đi chợ hay nấu nướng cầu kỳ trở nên khó khăn hơn. Bạn có thể tham khảo 3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão cho cả nhà.
1. Thịt chưng mắm tép
Nguyên liệu làm thịt chưng mắm tép:
+ 1kg thịt lợn vai xay nhỏ
+ 2 thìa to mắm tép lọc bỏ bã
+ 3 củ hành khô
+ 3 củ sả
+ 1 củ giềng
+ Gia vị đường, dầu điều, hạt nêm, ớt…
Cách làm thịt chưng mắm tép:
Bước 1: Thịt lợn đem xay nhỏ. Hành khô đem bóc bỏ, củ sả và củ giềng làm sạch và mang các nguyên liệu đi xay nhỏ.
Bước 2: Phi thơm hành khô, sả, giềng rồi cho thịt xay vào đảo đến khi săn thịt. Khi thịt đã săn lại, đổ mắm tép vào đảo đều, nêm vừa mặn theo khẩu vị. Tiếp tục đảo kỹ cho đến khi thịt chín, nước cạn và cho thêm đường, dầu điều, ớt, hạt nêm vào đảo đều cho tới khi hỗn hợp chuyển sang màu nâu đậm.
2. Kho quẹt
Nguyên liệu làm kho quẹt:
+ 250 gr thịt ba chỉ
+ 30gr tôm khô
+ 1 tép tỏi
+ Hành khô, hành lá, ớt
+ 2 thìa mắm, 1 thìa đường, 1 thìa cà phê nước hàng
Cách làm kho quẹt:
Bước 1: Thịt ba chỉ bỏ phần da, lọc riêng mỡ và thịt nạc, cắt hạt lựu cả hai thứ này. Tỏi và hành khô bóc vỏ, băm nhuyễn. Hành lá cắt khúc nhỏ. Tôm khô ngâm nước nóng cho mềm, giữ lại nước ngâm tôm.
Bước 2: Rang phần mỡ đến khi tóp giòn, mỡ tiết ra thì vớt tóp ra để riêng. Phần mỡ lỏng trong chảo nếu còn nhiều thì có thể bỏ bớt, cho tỏi và hành khô vào phi cho thơm, rồi cho thịt và tôm khô vào xào cho săn.
Bước 3: Tiến hành pha nước sốt với tỉ lệ: 1 nước mắm/ 0,5 đường/ 1 nước ngâm tôm. Nêm lại gia vị vừa miệng rồi đổ vào nồi đun liu riu cho tới khi phần nước sốt sền sệt là được. Cuối cùng, cho tóp mỡ, hành lá, ớt vào đảo đều, tắt bếp.
3. Thịt kho tàu – món ngon ‘quốc dân’
Nguyên liệu làm thịt kho tàu:
+ 1kg thịt lợn ba chỉ
+ 10 – 20 quả trứng cút hoặc có thể thay 5 – 6 quả trứng gà.
+ Gia vị muối, mì chính, nước mắm ngon, 3 thìa đường, tiêu, tỏi, hành tím
+ Nước dừa tươi hoặc nước hàng
Cách làm thịt kho tàu:
Thịt lợn đem rửa sạch, cắt miếng vừa ăn, ướp với nước mắm, đường, tiêu, tỏi, hành băm trong 30 phút để ngấm gia vị. Sau đó, bạn cho thịt vào nồi đảo săn, cho nước dừa ngập mặt, hạ nhỏ lửa kho liu riu. Khi nước sánh lại, bạn cho trứng đã luộc bóc vỏ vào kho thêm 15 phút để ngấm gia vị.
Thịt kho để nguội, cất tủ lạnh có thể dùng được vài ngày, khi ăn mọi người chỉ cần hâm lại. Muốn món ăn để lâu hơn mà không thiu, có thể kho thật kỹ đến khi nước cạn gần hết.
GĐXH – Luộc thịt là cách chế biến đơn giản nhất, nhưng không phải ai cũng biết làm sao để thịt vừa chín tới, trắng tinh, mềm ngọt mà không bị thâm xỉn. Bí quyết nằm ở cách sơ chế và nguyên liệu nhỏ ở trong nồi nước luộc dưới đây.