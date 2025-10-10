Mới nhất
3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão

Thứ sáu, 15:01 10/10/2025
GĐXH – Những ngày mưa bão, việc đi chợ hay nấu nướng cầu kỳ trở nên khó khăn hơn. Bạn có thể tham khảo 3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão cho cả nhà.

3 Món ngon từ thịt lợn đơn giản , dinh dưỡng cho ngày mưa bão - Ảnh 1.Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn chế biến được 2 món ngon, đủ bữa ngày mưa bão

GĐXH – Không cần cầu kỳ, chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc, bạn đã có thể chế biến hai món ngon khiến ai nếm thử cũng phải xuýt xoa. Bạn có thể tham khảo cách làm dưới đây để đổi vị trong những ngày mưa bão.

3 Món ngon từ thịt lợn đơn giản , dinh dưỡng cho ngày mưa bão - Ảnh 2.Những điều nên kiêng kỵ và thực phẩm bổ dưỡng trong tiết Hàn Lộ 2025 để giữ sức khỏe mùa chuyển lạnh

GĐXH - Dưới đây điều nên kiêng kỵ và thực phẩm bổ dưỡng trong tiết Hàn Lộ 2025 để giữ sức khỏe mùa chuyển lạnh theo lời khuyên của chuyên gia.

1. Thịt chưng mắm tép

Nguyên liệu làm thịt chưng mắm tép:

+ 1kg thịt lợn vai xay nhỏ

+ 2 thìa to mắm tép lọc bỏ bã

+ 3 củ hành khô

+ 3 củ sả

+ 1 củ giềng

+ Gia vị đường, dầu điều, hạt nêm, ớt…

Cách làm thịt chưng mắm tép:

Bước 1: Thịt lợn đem xay nhỏ. Hành khô đem bóc bỏ, củ sả và củ giềng làm sạch và mang các nguyên liệu đi xay nhỏ.

Bước 2: Phi thơm hành khô, sả, giềng rồi cho thịt xay vào đảo đến khi săn thịt. Khi thịt đã săn lại, đổ mắm tép vào đảo đều, nêm vừa mặn theo khẩu vị. Tiếp tục đảo kỹ cho đến khi thịt chín, nước cạn và cho thêm đường, dầu điều, ớt, hạt nêm vào đảo đều cho tới khi hỗn hợp chuyển sang màu nâu đậm.

3 Món ngon từ thịt lợn đơn giản , dinh dưỡng cho ngày mưa bão - Ảnh 3.

Thịt chưng càng lâu thì bạn càng để được lâu.


3 Món ngon từ thịt lợn đơn giản , dinh dưỡng cho ngày mưa bão - Ảnh 4.

Thịt chưng mắm tép sau khi làm xong cần đảm bảo được thịt khô, săn, không bị cứng và cũng không quá mềm, thơm mùi mắm tép. Món ăn này ăn cùng cơm nóng hay nguội đều rất đưa cơm.

2. Kho quẹt

Nguyên liệu làm kho quẹt:

+ 250 gr thịt ba chỉ

+ 30gr tôm khô

+ 1 tép tỏi

+ Hành khô, hành lá, ớt

+ 2 thìa mắm, 1 thìa đường, 1 thìa cà phê nước hàng

Cách làm kho quẹt:

3 Món ngon từ thịt lợn đơn giản , dinh dưỡng cho ngày mưa bão - Ảnh 5.

Nguyên liệu chuẩn bị sẵn để làm kho quẹt. Ảnh Hồng Nghĩa

Bước 1: Thịt ba chỉ bỏ phần da, lọc riêng mỡ và thịt nạc, cắt hạt lựu cả hai thứ này. Tỏi và hành khô bóc vỏ, băm nhuyễn. Hành lá cắt khúc nhỏ. Tôm khô ngâm nước nóng cho mềm, giữ lại nước ngâm tôm.

Bước 2: Rang phần mỡ đến khi tóp giòn, mỡ tiết ra thì vớt tóp ra để riêng. Phần mỡ lỏng trong chảo nếu còn nhiều thì có thể bỏ bớt, cho tỏi và hành khô vào phi cho thơm, rồi cho thịt và tôm khô vào xào cho săn.

Bước 3: Tiến hành pha nước sốt với tỉ lệ: 1 nước mắm/ 0,5 đường/ 1 nước ngâm tôm. Nêm lại gia vị vừa miệng rồi đổ vào nồi đun liu riu cho tới khi phần nước sốt sền sệt là được. Cuối cùng, cho tóp mỡ, hành lá, ớt vào đảo đều, tắt bếp.

3 Món ngon từ thịt lợn đơn giản , dinh dưỡng cho ngày mưa bão - Ảnh 6.

Món kho quẹt nóng hổi dùng với cơm trắng, cơm cháy hay chỉ cần chấm rau cũng rất ngon. Món ăn vừa mặn ngọt, cay nhẹ, bảo quản trong hũ kín có thể dùng 3–4 ngày mà vẫn thơm ngon, đảm bảo dinh dưỡng. Ảnh Hồng Nghĩa

3. Thịt kho tàu – món ngon ‘quốc dân’

Nguyên liệu làm thịt kho tàu:

+ 1kg thịt lợn ba chỉ

+ 10 – 20 quả trứng cút hoặc có thể thay 5 – 6 quả trứng gà.

+ Gia vị muối, mì chính, nước mắm ngon, 3 thìa đường, tiêu, tỏi, hành tím

+ Nước dừa tươi hoặc nước hàng

Cách làm thịt kho tàu:

3 Món ngon từ thịt lợn đơn giản , dinh dưỡng cho ngày mưa bão - Ảnh 7.

Nguyên liệu để làm thịt kho tàu. Ảnh PT

Thịt lợn đem rửa sạch, cắt miếng vừa ăn, ướp với nước mắm, đường, tiêu, tỏi, hành băm trong 30 phút để ngấm gia vị. Sau đó, bạn cho thịt vào nồi đảo săn, cho nước dừa ngập mặt, hạ nhỏ lửa kho liu riu. Khi nước sánh lại, bạn cho trứng đã luộc bóc vỏ vào kho thêm 15 phút để ngấm gia vị.

3 Món ngon từ thịt lợn đơn giản , dinh dưỡng cho ngày mưa bão - Ảnh 8.

Thịt và trứng sau khi đã đảo săn lại thì cho nước dừa ngập mặt, kho liu riu.

Thịt kho để nguội, cất tủ lạnh có thể dùng được vài ngày, khi ăn mọi người chỉ cần hâm lại. Muốn món ăn để lâu hơn mà không thiu, có thể kho thật kỹ đến khi nước cạn gần hết. 

3 Món ngon từ thịt lợn đơn giản , dinh dưỡng cho ngày mưa bão - Ảnh 9.

Món này ăn kèm cơm trắng, dưa cải muối hay dưa món đều rất "đưa cơm" và đủ chất cho cả gia đình.


3 Món ngon từ thịt lợn đơn giản , dinh dưỡng cho ngày mưa bão - Ảnh 10.Mâm cỗ Trung thu “yêu nước” của mẹ đảm Hà Nội gây ấn tượng đặc biệt

GĐXH – Khám phá mâm cỗ Trung thu độc đáo của chị Vũ Thu Hương ở Hà Nội. Mâm cỗ độc đáo với bánh trung thu, trái cây và hình ảnh đẹp mắt mang nhiều ý nghĩa.

3 Món ngon từ thịt lợn đơn giản , dinh dưỡng cho ngày mưa bão - Ảnh 11.Món ngon đổi vị ngày mưa với ‘nhân sâm nhà nghèo’, giúp kiểm soát đường huyết

GĐXH – Trong những ngày mưa gió, bữa cơm gia đình sẽ trở nên thú vị hơn với món ngon dễ làm từ loại củ được ví “nhân sâm của nhà nghèo”, vừa rẻ tiền vừa giàu dinh dưỡng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Hà My
