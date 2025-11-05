Ba món ăn vặt đặc sản ẩm thực Hà Nội mùa thu đông
GĐXH - Còn gì tuyệt vời hơn khi cùng vi vu dạo phố và thưởng thức những món ăn vặt hấp dẫn trong tiết trời se lạnh của những ngày thu Hà Nội se lạnh!
Linh hồn ẩm thực Hà Nội không chỉ gói gọn ở những món ăn "quốc dân" như phở, bún chả,..., nó còn phảng phất nơi những món ăn vặt ngon lành nóng hổi, gắn liền với tuổi thơ biết bao người dân thủ đô. Đừng lãng phí bầu không khí đầu thu dễ chịu này mà hãy vi vu khám phá những món ăn vặt hấp dẫn dưới đây nhé!
Cháo sườn - Hương vị của sự giản dị mà tinh tế
Khi cái lạnh chớm về, một bát cháo sườn sánh mịn, đậm vị ăn kèm cùng quẩy giòn, ruốc hay hành phi quả là một lựa chọn tuyệt vời! Món ăn giúp chúng ta làm ấm bụng và cung cấp năng lượng vừa đủ cho một buổi làm việc hay đi chơi, tuy nhiên lại không no lâu, hoàn toàn thích hợp để trở thành món khai vị trong một buổi "foodtour" khắp phố phường Hà Nội.
Cháo sườn - Cháo trai đặc biệt: 26 Trần Xuân Soạn, Q. Hai Bà Trưng
Cháo sườn 10: Ngõ 22 Trung Kính, Q. Cầu Giấy
Cháo sườn Bà Lợi Còng: 39 Hàng Điếu, Q. Hoàn Kiếm
Nem chua rán - Kích thích vị giác từ những miếng đầu tiên
Trái với món khai vị đầu tiên, nem chua rán đem lại trải nghiệm vị giác vô cùng đặc trưng và ấn tượng, là một trong những "vua quà vặt" đối với bao bạn trẻ đam mê ăn uống. Miếng nem được chiên vàng bắt mắt, lớp vỏ bột giòn rụm cùng hương vị đậm đà, ăn kèm cùng một vài món vặt và nước giải khát, tất cả khiến thực khách không khỏi xuýt xoa ăn những miếng to, bất chấp cái nóng hổi mà "vừa thổi vừa ăn"!
Địa chỉ ăn nem chua rán ngon:
Nem chua rán Bà Già: 38 Hàng Bông, Q. Hoàn Kiếm
Nem chua rán Thụy Khuê: Ngõ 2 Dốc La Pho, Q. Tây Hồ
Nem chua rán cô Ngân: 54 Khâm Thiên, Q. Đống Đa
Bánh trôi tàu - no lâu ấm bụng còn gì bằng!
Giữa tiết trời se mát, thay vì những cốc chè hay que kem lạnh buốt cổ họng, sao ta không thử đổi mới qua những bát bánh trôi tàu nóng hổi không hề kém phần hấp dẫn! Viên bánh trôi mềm dẻo bao bọc lấy phần nhân đậu xanh hay mè đen ngọt bùi, ăn cùng nước đường gừng sóng sánh ngon mắt, đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho một chuyến dạo phố đầu thu! Chỉ cần cắn một miếng bánh và ăn một thìa nước gừng nóng hổi, cảm giác ấm cúng sẽ lan tỏa khắp cơ thể, giúp bạn có một ngày tràn đầy năng lượng!
Địa chỉ bánh trôi tàu ngon:
Chè Bích Béo: 80 Hàng Điếu, Q. Hoàn Kiếm
Bánh trôi tàu Yến: 103A14 Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy
Chè cô Hà: 325 Đội Cấn, Q. Ba Đình
Hãy dạo quanh phố phường, ngõ ngách để không bỏ lỡ hương vị mùa thu Hà Nội và lưu giữ những kỉ niệm thật riêng cho mình nhé!
Nem nướng Nha Trang: Những địa chỉ ngon nức tiếng khu vực Cầu GiấyĂn - 6 giờ trước
GĐXH - Nem nướng Nha Trang với hương vị đặc trưng, hấp dẫn đã trở thành một món ăn khoái khẩu của nhiều người dân Hà Thành. Giữa lòng Cầu Giấy nhộn nhịp, hãy điểm qua vài địa điểm mà các tín đồ ẩm thực không thể bỏ qua nhé!
2 món mì dễ nấu giúp bạn có bữa sáng cực ngon và ấm bụng vào ngày mưa lạnhĂn - 6 giờ trước
Vào bữa sáng ngày mưa lạnh, bạn hãy nấu các món mì ngon này cho gia đình thưởng thức nhé. Vừa ngon, dễ nấu lại ấm bụng và giàu dinh dưỡng.
Top những quán nộm bò khô ngon, bổ, rẻ khu vực Cầu Giấy không thể bỏ quaĂn - 18 giờ trước
GĐXH - Nộm bò khô – một món đơn giản và dễ ăn, gần gũi với biết bao thực khách từ lớn tới nhỏ, từ dân văn phòng cho tới học sinh, sinh viên. Giữa thiên đường ẩm thực Cầu Giấy nhộn nhịp, hãy cùng điểm tên những quán nộm bò khô ngon nức tiếng nhé!
Loại củ đang vào mùa ở Việt Nam, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, cực bổ dưỡng nhưng nhiều người vẫn ngó lơĂn - 21 giờ trước
GĐXH - Loại củ quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt, không chỉ là nguyên liệu chế biến nên những món ăn ngon mà còn ẩn chứa trong mình nguồn dinh dưỡng dồi dào với vô vàn lợi ích cho sức khỏe.
Loại cá này đang rẻ và ngon nhất: Ghim ngay 4 công thức nấu để món ăn vừa mềm mướt, ngọt và không bị tanhĂn - 1 ngày trước
Hiện tại đang là mùa cao điểm đánh bắt loại cá với thịt mềm ngọt, ít xương. Chúng ta hãy dùng 4 công thức này để chế biến nhé!
Mùa này bạn nên nấu canh bí đao nấm mỡ: Ít calo lại giàu dưỡng chất, ấm dạ dày, no lâu mà không sợ béoĂn - 1 ngày trước
Ăn sạch và nhẹ bụng không đồng nghĩa với nhạt miệng. Một bát canh bí đao nấu nấm mỡ nóng hổi vừa ấm dạ dày vừa ít calo, nước dùng trong veo mà ngọt đậm, nấu nhanh cho những ngày se lạnh.
Món rau xào này rất dễ làm, lại còn ngon hơn cả thịt, ăn không bao giờ chán!Ăn - 1 ngày trước
Sự kết hợp của 2 nguyên liệu này tạo nên một món ăn nhẹ nhàng nhưng bổ dưỡng, hoàn hảo để hệ tiêu hóa được nghỉ ngơi sau những bữa ăn thịnh soạn.
Món ngon giàu dinh dưỡng, hỗ trợ giảm chứng viêm khớp dạng thấp, nấu được nhiều món ngonĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Vitamin B6 trong loại rau này giúp làm giảm các cơn đau cơ và khớp do viêm mãn tính. Bổ sung rau bí vào thực đơn hàng ngày là cách tự nhiên giúp giảm bớt triệu chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp.
Thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đôngĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên ăn gì để tăng cường sức đề kháng, giữ cơ thể luôn khỏe mạnh và tránh cảm lạnh trong mùa đông. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn những gợi ý hữu ích, khoa học và dễ áp dụng.
Mẹo bảo quản táo tươi suốt mùa đông của chuyên gia làm vườnĂn - 2 ngày trước
Chuyên gia làm vườn mách một mẹo bảo quản táo tươi ngon suốt mùa đông chỉ với một vật dụng đơn giản, không cần đến tủ lạnh hay công nghệ phức tạp.
Những đặc sản vùng miền nhất định phải thử tại Hội chợ mùa Thu 2025Ăn
GĐXH - Tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Hội chợ Mùa Thu năm 2025 chính thức mở cửa đón du khách từ ngày 25/10 đến hết ngày 4/11 với nhiều gian hàng và hoạt động giải trí vô cùng hấp dẫn.