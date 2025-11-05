Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Ba món ăn vặt đặc sản ẩm thực Hà Nội mùa thu đông

Thứ tư, 10:51 05/11/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Còn gì tuyệt vời hơn khi cùng vi vu dạo phố và thưởng thức những món ăn vặt hấp dẫn trong tiết trời se lạnh của những ngày thu Hà Nội se lạnh!

Linh hồn ẩm thực Hà Nội không chỉ gói gọn ở những món ăn "quốc dân" như phở, bún chả,..., nó còn phảng phất nơi những món ăn vặt ngon lành nóng hổi, gắn liền với tuổi thơ biết bao người dân thủ đô. Đừng lãng phí bầu không khí đầu thu dễ chịu này mà hãy vi vu khám phá những món ăn vặt hấp dẫn dưới đây nhé!

Cháo sườn - Hương vị của sự giản dị mà tinh tế

Hà Nội vào thu thưởng thức ẩm thực đường phố ngon tuyệt vời - Ảnh 1.

Khi cái lạnh chớm về, một bát cháo sườn sánh mịn, đậm vị ăn kèm cùng quẩy giòn, ruốc hay hành phi quả là một lựa chọn tuyệt vời! Món ăn giúp chúng ta làm ấm bụng và cung cấp năng lượng vừa đủ cho một buổi làm việc hay đi chơi, tuy nhiên lại không no lâu, hoàn toàn thích hợp để trở thành món khai vị trong một buổi "foodtour" khắp phố phường Hà Nội.

Địa chỉ ăn cháo sườn ngon:
Cháo sườn - Cháo trai đặc biệt: 26 Trần Xuân Soạn, Q. Hai Bà Trưng
Cháo sườn 10: Ngõ 22 Trung Kính, Q. Cầu Giấy
Cháo sườn Bà Lợi Còng: 39 Hàng Điếu, Q. Hoàn Kiếm

Nem chua rán - Kích thích vị giác từ những miếng đầu tiên

Hà Nội vào thu thưởng thức ẩm thực đường phố ngon tuyệt vời - Ảnh 2.

Trái với món khai vị đầu tiên, nem chua rán đem lại trải nghiệm vị giác vô cùng đặc trưng và ấn tượng, là một trong những "vua quà vặt" đối với bao bạn trẻ đam mê ăn uống. Miếng nem được chiên vàng bắt mắt, lớp vỏ bột giòn rụm cùng hương vị đậm đà, ăn kèm cùng một vài món vặt và nước giải khát, tất cả khiến thực khách không khỏi xuýt xoa ăn những miếng to, bất chấp cái nóng hổi mà "vừa thổi vừa ăn"!

Địa chỉ ăn nem chua rán ngon:

Nem chua rán Bà Già: 38 Hàng Bông, Q. Hoàn Kiếm

Nem chua rán Thụy Khuê: Ngõ 2 Dốc La Pho, Q. Tây Hồ

Nem chua rán cô Ngân: 54 Khâm Thiên, Q. Đống Đa

Bánh trôi tàu - no lâu ấm bụng còn gì bằng!

Hà Nội vào thu thưởng thức ẩm thực đường phố ngon tuyệt vời - Ảnh 3.

Giữa tiết trời se mát, thay vì những cốc chè hay que kem lạnh buốt cổ họng, sao ta không thử đổi mới qua những bát bánh trôi tàu nóng hổi không hề kém phần hấp dẫn! Viên bánh trôi mềm dẻo bao bọc lấy phần nhân đậu xanh hay mè đen ngọt bùi, ăn cùng nước đường gừng sóng sánh ngon mắt, đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho một chuyến dạo phố đầu thu! Chỉ cần cắn một miếng bánh và ăn một thìa nước gừng nóng hổi, cảm giác ấm cúng sẽ lan tỏa khắp cơ thể, giúp bạn có một ngày tràn đầy năng lượng!

Địa chỉ bánh trôi tàu ngon:
Chè Bích Béo: 80 Hàng Điếu, Q. Hoàn Kiếm

Bánh trôi tàu Yến: 103A14 Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy

Chè cô Hà: 325 Đội Cấn, Q. Ba Đình

Hãy dạo quanh phố phường, ngõ ngách để không bỏ lỡ hương vị mùa thu Hà Nội và lưu giữ những kỉ niệm thật riêng cho mình nhé!

Châu Anh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Nem nướng Nha Trang: Những địa chỉ ngon nức tiếng khu vực Cầu Giấy

Nem nướng Nha Trang: Những địa chỉ ngon nức tiếng khu vực Cầu Giấy

Ăn - 6 giờ trước

GĐXH - Nem nướng Nha Trang với hương vị đặc trưng, hấp dẫn đã trở thành một món ăn khoái khẩu của nhiều người dân Hà Thành. Giữa lòng Cầu Giấy nhộn nhịp, hãy điểm qua vài địa điểm mà các tín đồ ẩm thực không thể bỏ qua nhé!

2 món mì dễ nấu giúp bạn có bữa sáng cực ngon và ấm bụng vào ngày mưa lạnh

2 món mì dễ nấu giúp bạn có bữa sáng cực ngon và ấm bụng vào ngày mưa lạnh

Ăn - 6 giờ trước

Vào bữa sáng ngày mưa lạnh, bạn hãy nấu các món mì ngon này cho gia đình thưởng thức nhé. Vừa ngon, dễ nấu lại ấm bụng và giàu dinh dưỡng.

Top những quán nộm bò khô ngon, bổ, rẻ khu vực Cầu Giấy không thể bỏ qua

Top những quán nộm bò khô ngon, bổ, rẻ khu vực Cầu Giấy không thể bỏ qua

Ăn - 18 giờ trước

GĐXH - Nộm bò khô – một món đơn giản và dễ ăn, gần gũi với biết bao thực khách từ lớn tới nhỏ, từ dân văn phòng cho tới học sinh, sinh viên. Giữa thiên đường ẩm thực Cầu Giấy nhộn nhịp, hãy cùng điểm tên những quán nộm bò khô ngon nức tiếng nhé!

Loại củ đang vào mùa ở Việt Nam, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, cực bổ dưỡng nhưng nhiều người vẫn ngó lơ

Loại củ đang vào mùa ở Việt Nam, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, cực bổ dưỡng nhưng nhiều người vẫn ngó lơ

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH - Loại củ quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt, không chỉ là nguyên liệu chế biến nên những món ăn ngon mà còn ẩn chứa trong mình nguồn dinh dưỡng dồi dào với vô vàn lợi ích cho sức khỏe.

Loại cá này đang rẻ và ngon nhất: Ghim ngay 4 công thức nấu để món ăn vừa mềm mướt, ngọt và không bị tanh

Loại cá này đang rẻ và ngon nhất: Ghim ngay 4 công thức nấu để món ăn vừa mềm mướt, ngọt và không bị tanh

Ăn - 1 ngày trước

Hiện tại đang là mùa cao điểm đánh bắt loại cá với thịt mềm ngọt, ít xương. Chúng ta hãy dùng 4 công thức này để chế biến nhé!

Mùa này bạn nên nấu canh bí đao nấm mỡ: Ít calo lại giàu dưỡng chất, ấm dạ dày, no lâu mà không sợ béo

Mùa này bạn nên nấu canh bí đao nấm mỡ: Ít calo lại giàu dưỡng chất, ấm dạ dày, no lâu mà không sợ béo

Ăn - 1 ngày trước

Ăn sạch và nhẹ bụng không đồng nghĩa với nhạt miệng. Một bát canh bí đao nấu nấm mỡ nóng hổi vừa ấm dạ dày vừa ít calo, nước dùng trong veo mà ngọt đậm, nấu nhanh cho những ngày se lạnh.

Món rau xào này rất dễ làm, lại còn ngon hơn cả thịt, ăn không bao giờ chán!

Món rau xào này rất dễ làm, lại còn ngon hơn cả thịt, ăn không bao giờ chán!

Ăn - 1 ngày trước

Sự kết hợp của 2 nguyên liệu này tạo nên một món ăn nhẹ nhàng nhưng bổ dưỡng, hoàn hảo để hệ tiêu hóa được nghỉ ngơi sau những bữa ăn thịnh soạn.

Món ngon giàu dinh dưỡng, hỗ trợ giảm chứng viêm khớp dạng thấp, nấu được nhiều món ngon

Món ngon giàu dinh dưỡng, hỗ trợ giảm chứng viêm khớp dạng thấp, nấu được nhiều món ngon

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Vitamin B6 trong loại rau này giúp làm giảm các cơn đau cơ và khớp do viêm mãn tính. Bổ sung rau bí vào thực đơn hàng ngày là cách tự nhiên giúp giảm bớt triệu chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp.

Thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đông

Thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đông

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên ăn gì để tăng cường sức đề kháng, giữ cơ thể luôn khỏe mạnh và tránh cảm lạnh trong mùa đông. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn những gợi ý hữu ích, khoa học và dễ áp dụng.

Mẹo bảo quản táo tươi suốt mùa đông của chuyên gia làm vườn

Mẹo bảo quản táo tươi suốt mùa đông của chuyên gia làm vườn

Ăn - 2 ngày trước

Chuyên gia làm vườn mách một mẹo bảo quản táo tươi ngon suốt mùa đông chỉ với một vật dụng đơn giản, không cần đến tủ lạnh hay công nghệ phức tạp.

Xem nhiều

Những đặc sản vùng miền nhất định phải thử tại Hội chợ mùa Thu 2025

Những đặc sản vùng miền nhất định phải thử tại Hội chợ mùa Thu 2025

Ăn

GĐXH - Tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Hội chợ Mùa Thu năm 2025 chính thức mở cửa đón du khách từ ngày 25/10 đến hết ngày 4/11 với nhiều gian hàng và hoạt động giải trí vô cùng hấp dẫn.

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Ăn
Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Ăn
Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán

Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán

Ăn
Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ Việt

Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ Việt

Ẩm thực 360

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top