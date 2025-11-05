Ba món ăn vặt đặc sản ẩm thực Hà Nội mùa thu đông

Linh hồn ẩm thực Hà Nội không chỉ gói gọn ở những món ăn "quốc dân" như phở, bún chả,..., nó còn phảng phất nơi những món ăn vặt ngon lành nóng hổi, gắn liền với tuổi thơ biết bao người dân thủ đô. Đừng lãng phí bầu không khí đầu thu dễ chịu này mà hãy vi vu khám phá những món ăn vặt hấp dẫn dưới đây nhé!

Cháo sườn - Hương vị của sự giản dị mà tinh tế

Khi cái lạnh chớm về, một bát cháo sườn sánh mịn, đậm vị ăn kèm cùng quẩy giòn, ruốc hay hành phi quả là một lựa chọn tuyệt vời! Món ăn giúp chúng ta làm ấm bụng và cung cấp năng lượng vừa đủ cho một buổi làm việc hay đi chơi, tuy nhiên lại không no lâu, hoàn toàn thích hợp để trở thành món khai vị trong một buổi "foodtour" khắp phố phường Hà Nội.

Địa chỉ ăn cháo sườn ngon:

Cháo sườn - Cháo trai đặc biệt: 26 Trần Xuân Soạn, Q. Hai Bà Trưng

Cháo sườn 10: Ngõ 22 Trung Kính, Q. Cầu Giấy

Cháo sườn Bà Lợi Còng: 39 Hàng Điếu, Q. Hoàn Kiếm

Nem chua rán - Kích thích vị giác từ những miếng đầu tiên

Trái với món khai vị đầu tiên, nem chua rán đem lại trải nghiệm vị giác vô cùng đặc trưng và ấn tượng, là một trong những "vua quà vặt" đối với bao bạn trẻ đam mê ăn uống. Miếng nem được chiên vàng bắt mắt, lớp vỏ bột giòn rụm cùng hương vị đậm đà, ăn kèm cùng một vài món vặt và nước giải khát, tất cả khiến thực khách không khỏi xuýt xoa ăn những miếng to, bất chấp cái nóng hổi mà "vừa thổi vừa ăn"!

Địa chỉ ăn nem chua rán ngon: Nem chua rán Bà Già: 38 Hàng Bông, Q. Hoàn Kiếm Nem chua rán Thụy Khuê: Ngõ 2 Dốc La Pho, Q. Tây Hồ Nem chua rán cô Ngân: 54 Khâm Thiên, Q. Đống Đa

Bánh trôi tàu - no lâu ấm bụng còn gì bằng!

Giữa tiết trời se mát, thay vì những cốc chè hay que kem lạnh buốt cổ họng, sao ta không thử đổi mới qua những bát bánh trôi tàu nóng hổi không hề kém phần hấp dẫn! Viên bánh trôi mềm dẻo bao bọc lấy phần nhân đậu xanh hay mè đen ngọt bùi, ăn cùng nước đường gừng sóng sánh ngon mắt, đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho một chuyến dạo phố đầu thu! Chỉ cần cắn một miếng bánh và ăn một thìa nước gừng nóng hổi, cảm giác ấm cúng sẽ lan tỏa khắp cơ thể, giúp bạn có một ngày tràn đầy năng lượng!

Địa chỉ bánh trôi tàu ngon:

Chè Bích Béo: 80 Hàng Điếu, Q. Hoàn Kiếm Bánh trôi tàu Yến: 103A14 Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy Chè cô Hà: 325 Đội Cấn, Q. Ba Đình

Hãy dạo quanh phố phường, ngõ ngách để không bỏ lỡ hương vị mùa thu Hà Nội và lưu giữ những kỉ niệm thật riêng cho mình nhé!