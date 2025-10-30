Mới nhất
Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán

Thứ năm, 14:10 30/10/2025 | Ăn
GĐXH - Cá là thực phẩm bổ dưỡng. Ngày lạnh, bạn có thể chế biến theo cách đơn giản này để có món ăn đậm đà, ăn với cơm thì ngon không gì bằng, mà cũng có thể dùng như một món ăn vặt hấp dẫn.

Món cá chiên giòn nóng hổi cho ngày lạnh , ngon khó cưỡng - Ảnh 1.Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

GĐXH – Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đánh giá, loại rau này thuộc top rau tốt nhất thế giới. Ở nước ta, rau này có bán nhiều ở chợ và siêu thị, giúp các món ăn thêm ngon miệng và hỗ trợ dưỡng thận hiệu quả.

Trong những ngày trời lạnh, cả nhà quây quần bên mâm cơm thưởng thức món ăn đậm đà sẽ rất thích hợp. Nếu bạn chưa nghĩ ra món nào, có thể tham khảo cách làm món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng của mẹ đảm Thanh Huệ.

Cá khô một nắng vốn đã có vị ngon ngọt tự nhiên, chỉ cần bạn biến tấu một chút với ít bột chiên giòn và thêm chút bột phô mai là đã có ngay món ăn vặt “xịn sò” cho cả nhà, đặc biệt là các em nhỏ.

Nguyên liệu làm món cá chiên giòn:

+ 300gr cá khô một nắng hoặc dùng cá tầm

+ 100gr bột chiên giòn

+ 30gr phô mai bột

+ Dầu ăn, tương cà, tương ớt

Cách làm món cá chiên giòn:

Món cá chiên giòn nóng hổi cho ngày lạnh , ngon khó cưỡng - Ảnh 2.

Bước 1 sơ chế cá, đem rửa nhanh cá khô một nắng bằng nước sạch rồi thấm khô. Cắt miếng vừa ăn rồi lăn đều cá qua lớp bột chiên giòn khô, phủ kín để khi chiên cá giòn hơn. Ảnh: Thanh Huệ

Món cá chiên giòn nóng hổi cho ngày lạnh , ngon khó cưỡng - Ảnh 3.

Bắc chảo dầu, làm nóng rồi cho cá vào chiên lửa vừa. Đến khi cá vàng ươm, giòn rụm thì vớt ra, để ráo dầu. Ảnh: Thanh Huệ

Món cá chiên giòn nóng hổi cho ngày lạnh , ngon khó cưỡng - Ảnh 4.

Cá mọi người nên để cho khô dầu trước khi trộn phô mai. Ảnh: Thanh Huệ

Món cá chiên giòn nóng hổi cho ngày lạnh , ngon khó cưỡng - Ảnh 5.

Khi cá còn nóng, rắc phô mai bột lên, lắc nhẹ cho phô mai bám đều. Ảnh: Thanh Huệ

Món cá chiên giòn nóng hổi cho ngày lạnh , ngon khó cưỡng - Ảnh 6.

Dọn cá ra đĩa, chấm kèm tương cà hoặc tương ớt. Cắn một miếng, lớp ngoài giòn rụm, bên trong ngọt thơm vị cá, lại thêm phô mai béo ngậy, ngon 'hết sẩy'. Ảnh: Thanh Huệ

Món cá chiên giòn nóng hổi cho ngày lạnh , ngon khó cưỡng - Ảnh 7.Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

GĐXH – Mẹ đảm Thanh Huệ đã chia sẻ bí quyết làm món sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời trở lạnh dưới đây vừa dễ thực hiện và bổ dưỡng.

Món cá chiên giòn nóng hổi cho ngày lạnh , ngon khó cưỡng - Ảnh 8.Thứ rau mùa đông giúp xương khớp khỏe mạnh, nấu vài phút là có món ngon ấm bụng, bổ dưỡng trời lạnh

GĐXH – Đây là loại rau có nhiều vào mùa đông được ví là “thần dược tự nhiên” giúp tăng cường sức khỏe xương khớp. Chỉ cần vài phút chế biến, bạn đã có ngay những món ăn nóng hổi, thơm ngon và bổ dưỡng cho cả gia đình dưới đây.

Hà My
