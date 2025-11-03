Mẹo bảo quản táo tươi suốt mùa đông của chuyên gia làm vườn
Chuyên gia làm vườn mách một mẹo bảo quản táo tươi ngon suốt mùa đông chỉ với một vật dụng đơn giản, không cần đến tủ lạnh hay công nghệ phức tạp.
Việc giữ gìn sức khỏe luôn đi kèm với việc bổ sung nhiều trái cây và rau củ, trong đó táo là lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình. Một mẹo bảo quản mà chuyên gia làm vườn Michael Griffiths (người Anh) chia sẻ có thể giúp kéo dài tuổi thọ của loại quả này thêm nhiều tháng mà không cần đến tủ lạnh hay công nghệ phức tạp, đặc biệt hữu ích trong những tháng mùa lạnh.
Theo anh, kỹ thuật này thực sự có thể giúp trái cây giữ được độ tươi ngon đến tận mùa xuân.
Trong một video đăng tải trên TikTok, Michael giải thích chi tiết từng bước để bảo quản táo qua mùa đông: “Nếu bạn may mắn có vụ táo muộn bội thu, được hái từ tháng 11 trở đi, bạn hoàn toàn có thể giữ chúng tươi đến mùa xuân. Có hai phương pháp để làm điều này, và cả hai đều cho phép giữ táo chậm khô héo. Điều quan trọng là chọn nơi lạnh nhưng không quá lạnh, tối và có độ ẩm vừa phải, chẳng hạn như nhà kho, hầm rượu hoặc nhà để xe lạnh, đó là lựa chọn hoàn hảo".
Anh nhấn mạnh, trước khi cất trữ, cần chắc chắn rằng táo hoàn toàn nguyên vẹn, không tì vết, không bị sâu bệnh hay côn trùng phá hoại.
Phương pháp đầu tiên là bọc táo trong giấy báo. Ưu điểm của cách này là các quả có thể đặt sát nhau mà không lo bị dập bởi lớp giấy đã ngăn tiếp xúc trực tiếp. Tuy nhiên, do được bọc kín nên không khí khó lưu thông, việc kiểm tra định kỳ cũng bất tiện hơn. Để thực hiện, chỉ cần bọc mỗi quả táo trong một tờ giấy rồi xếp nhẹ nhàng lên khay hoặc giá.
Phương pháp thứ hai là dùng giá đỡ thông thoáng. Cách này cho phép không khí lưu chuyển quanh quả táo, giúp chúng luôn tươi lâu hơn. “Ưu điểm là bạn có thể dễ dàng nhìn thấy và kiểm tra từng quả, nhược điểm là cần nhiều không gian hơn. Điều quan trọng là các quả táo không được chạm vào nhau", anh nói thêm.
Video chia sẻ của Michael nhanh chóng thu hút rất nhiều tương tác và bình luận cảm ơn từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là một "mẹo vàng” trong mùa táo, khi ai cũng muốn giữ những trái cây ngọt lành này lâu nhất có thể.
Vì sao việc bọc táo trong giấy báo lại hiệu quả đến thế? Theo chuyên gia, việc gói riêng từng quả giúp ngăn chúng tiếp xúc trực tiếp với nhau. Bề mặt táo khi chạm nhau sẽ dễ lan truyền sự hư hỏng, chỉ cần một quả bị dập, cả rổ táo có thể nhanh chóng bị ảnh hưởng.
Kỹ thuật này phát huy hiệu quả tốt nhất khi bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp và cách xa các loại trái cây khác. Người bảo quản cũng nên kiểm tra thường xuyên để phát hiện sớm bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào.
Một lưu ý quan trọng là chỉ nên chọn những quả táo lành lặn, không bị dập hay sâu bệnh, cuống vẫn còn nguyên và bề mặt hoàn toàn khô ráo trước khi cất đi.
Michael giải thích thêm: “Táo tiết ra một loại khí gọi là ethylene, đây là hợp chất tự nhiên thúc đẩy quá trình chín. Khi được bọc riêng, khí này được kiểm soát tốt hơn, giúp ngăn từng quả ảnh hưởng lẫn nhau".
Nếu được bảo quản đúng cách, táo có thể giữ nguyên độ tươi ngon, giòn và ngọt trong suốt nhiều tháng liền, từ cuối thu cho đến tận mùa xuân năm sau. Với mẹo nhỏ nhưng hữu ích này, bạn hoàn toàn có thể tận hưởng hương vị trái táo tươi mới bất cứ khi nào, ngay cả giữa những ngày đông giá lạnh.
Và nếu muốn tìm hiểu sâu hơn về cách bảo quản thực phẩm tự nhiên, Michael khuyên rằng: “Hãy tham khảo ý kiến từ các chuyên gia làm vườn hoặc chuyên gia thực phẩm, bởi đôi khi, những bí quyết giản dị lại mang đến hiệu quả vượt ngoài mong đợi".
