Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ Việt

Thứ bảy, 10:30 01/11/2025
GĐXH - Được trồng từ hàng nghìn năm nay trên khắp thế giới, bắp cải không chỉ là nguyên liệu trong nhiều món ăn dân dã mà còn là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Dinh dưỡng tuyệt vời từ bắp cải hỗ trợ sức khỏe

Lợi ích sức khỏe không ngờ từ bắp cải - món ăn dễ chế biến và bổ dưỡng - Ảnh 1.

Theo Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia Hoa Kỳ, 75 gram bắp cải nấu chín (tương đương nửa chén) chứa khoảng 17 calo, 4 gram carbohydrate, 1 gram protein, cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu khác. Lượng bắp cải nhỏ này đã đáp ứng tới 30-35% nhu cầu vitamin C hằng ngày. Ngoài ra, bắp cải còn cung cấp vitamin K, folate, magiê, vitamin B6, kali, canxi và chất xơ.

Lợi ích sức khỏe không ngờ từ bắp cải - món ăn dễ chế biến và bổ dưỡng - Ảnh 2.

Hợp chất DIM trong bắp cải được chứng minh có khả năng bảo vệ tế bào máu và mô khỏe mạnh trước tác động của phóng xạ trong một số nghiên cứu trên động vật. Bắp cải chứa sulforaphane, anthocyanin và apigenin - những hợp chất có khả năng ngăn chặn hoặc ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Các chất flavonoid và polyphenol trong bắp cải giúp chống viêm, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, giảm huyết áp và hỗ trợ tim mạch.

Món ngon với bắp cải

Bắp cải xào cà chua

Lợi ích sức khỏe không ngờ từ bắp cải - món ăn dễ chế biến và bổ dưỡng - Ảnh 3.

Món xào đơn giản, thơm ngon, đủ chất chính là bắp cải xào cà chua. Màu vàng nhạt của bắp cải kết hợp với một chút màu đỏ tươi của cà chua, làm cho món ăn trở nên vô cùng bắt mắt.

Bắp cải xào trứng

Lợi ích sức khỏe không ngờ từ bắp cải - món ăn dễ chế biến và bổ dưỡng - Ảnh 4.

Một sự kết hợp tuyệt vời của bắp cải và trứng đã cho ra món bắp cải xào trứng thơm ngon, dinh dưỡng mà không mất của bạn quá nhiều thời gian. Trứng vàng ươm quyện cùng bắp cải trông rất hấp dẫn, hương thơm từ món ăn cũng vô cùng cuốn hút.

Bắp cải xào thịt

Lợi ích sức khỏe không ngờ từ bắp cải - món ăn dễ chế biến và bổ dưỡng - Ảnh 5.

Bắp cải xào thịt heo là món ngon tiếp theo mà bạn không thể nào bỏ qua. Món ăn này có màu đỏ và hương thơm từ ớt bột Hàn Quốc cực kỳ hấp dẫn, chỉ cần nhìn thôi là cũng đủ thấy thòm thèm rồi.

Bắp cải xào tỏi

Lợi ích sức khỏe không ngờ từ bắp cải - món ăn dễ chế biến và bổ dưỡng - Ảnh 6.

Bắp cải được xào vừa chín nên vẫn giữa được độ giòn vốn có và vị ngọt tự nhiên. Thêm chút tỏi vừa bùi bùi, vừa thơm thơm, khiến cho bạn càng ăn càng bị cuốn hút bởi món ăn này.

Bắp cải xào chua ngọt

Lợi ích sức khỏe không ngờ từ bắp cải - món ăn dễ chế biến và bổ dưỡng - Ảnh 7.

Một dĩa bắp cải xào chua ngọt đậm đà và siêu lạ miệng sẽ khiến cho bữa cơm của bạn thêm phần thơm ngon, hấp dẫn. Màu đỏ của cà chua, trắng trắng của bắp cải và một chút màu vàng nhạt của gừng làm cho món ăn trở nên hấp dẫn.

Bắp cải xào miến

Lợi ích sức khỏe không ngờ từ bắp cải - món ăn dễ chế biến và bổ dưỡng - Ảnh 8.

Những sợi miến dai dai và trong suốt được xào chung với bắp cải giòn ngọt, các loại rau nấm tươi ngon. Gia vị được nêm nếm cũng rất vừa ăn, thời gian thực hiện nhanh chóng. Đây chính là bữa ăn tiện lợi mà ai cũng có thể nấu được.

Bắp cải xào nấm

Lợi ích sức khỏe không ngờ từ bắp cải - món ăn dễ chế biến và bổ dưỡng - Ảnh 9.

Bắp cải và nấm được xào vừa chín, vẫn còn giữ được độ dai giòn và vị ngọt tự nhiên.

Bắp cải xào tôm

Lợi ích sức khỏe không ngờ từ bắp cải - món ăn dễ chế biến và bổ dưỡng - Ảnh 10.

Một món ngon mà bạn không thể bỏ lỡ chính là bắp cải xào tôm khô. Những con tôm khô màu đỏ đỏ kết hợp cùng với bắp cải tươi ngon. Vị ngọt của thịt tôm khô hòa quyện cùng với bắp cải và các gia vị nêm nếm vừa ăn. Với món xào này bạn có thể ăn kết hợp với bất kỳ món ngon nào khác, dùng kèm trong bữa cơm rất hợp.

Bắp cải xào thịt gà

Lợi ích sức khỏe không ngờ từ bắp cải - món ăn dễ chế biến và bổ dưỡng - Ảnh 11.

Nếu không biết nấu gì cho bữa ăn hôm nay thì chúng mình mách bạn nấu ngay món bắp cải xào thịt gà thơm ngon này nhé. Những miếng thịt gà được thái lát mỏng, xào chín mềm và ngọt thịt, thêm bắp cải vừa tươi, vừa giòn, gia vị nêm nếm vừa miệng. Đây là món ăn sẽ làm cho bữa cơm của bạn thêm thơm ngon.

Lợi ích sức khỏe không ngờ từ bắp cải - món ăn dễ chế biến và bổ dưỡng - Ảnh 12.Loại rau giá rẻ bèo, được coi là 'vua canxi', bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Thay vì chỉ nghĩ đến sữa, hãy nhớ đến loại rau lá xanh rẻ tiền nhưng giàu canxi: cải chíp. Đây là nguồn bổ sung canxi tự nhiên hiệu quả và phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Lợi ích sức khỏe không ngờ từ bắp cải - món ăn dễ chế biến và bổ dưỡng - Ảnh 13.Loại rau thơm phức là dược liệu quý bán đầy chợ lại ít người biết, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mỡ máu

GĐXH - Đây là loại rau gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn Việt. Không chỉ nổi tiếng với hương vị the nồng, ấm áp đặc trưng, rau thì là còn được ví như một "viên thuốc" tự nhiên, mang lại vô số lợi ích sức khỏe đã được khoa học hiện đại và y học cổ truyền công nhận.

Phương Nghi (t/h)
Thử ngay cách làm món ngon dân dã thơm nức mũi, giòn sần sật từ một bộ phận của lợn giá siêu rẻ

Thử ngay cách làm món ngon dân dã thơm nức mũi, giòn sần sật từ một bộ phận của lợn giá siêu rẻ

Ăn - 15 giờ trước

GĐXH - Bạn hãy thử ngay cách làm món ngon với bộ phận từ lợn vừa ngon vừa bổ dưỡng cho ngày lạnh dưới đây. Các món ngon này sẽ khiến ai thử một lần cũng khó quên vì hương vị hấp dẫn và giòn sần sật, “đưa cơm”.

Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán

Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Cá là thực phẩm bổ dưỡng. Ngày lạnh, bạn có thể chế biến theo cách đơn giản này để có món ăn đậm đà, ăn với cơm thì ngon không gì bằng, mà cũng có thể dùng như một món ăn vặt hấp dẫn.

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH – Mẹ đảm Thanh Huệ đã chia sẻ bí quyết làm món sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời trở lạnh dưới đây vừa dễ thực hiện và bổ dưỡng.

Thứ rau mùa đông giúp xương khớp khỏe mạnh, nấu vài phút là có món ngon ấm bụng, bổ dưỡng trời lạnh

Thứ rau mùa đông giúp xương khớp khỏe mạnh, nấu vài phút là có món ngon ấm bụng, bổ dưỡng trời lạnh

Ăn - 4 ngày trước

GĐXH – Đây là loại rau có nhiều vào mùa đông được ví là “thần dược tự nhiên” giúp tăng cường sức khỏe xương khớp. Chỉ cần vài phút chế biến, bạn đã có ngay những món ăn nóng hổi, thơm ngon và bổ dưỡng cho cả gia đình dưới đây.

Món ăn đơn giản có sẵn trong bếp chứa nhiều collagen, ăn vào tràn đầy sức sống

Món ăn đơn giản có sẵn trong bếp chứa nhiều collagen, ăn vào tràn đầy sức sống

Ăn - 1 tuần trước

GĐXH - Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu các món ăn đơn giản, giàu collagen, giúp bạn nuôi dưỡng làn da từ bên trong và duy trì vẻ rạng rỡ, tràn đầy sức sống.

Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Ăn - 1 tuần trước

GĐXH – Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đánh giá, loại rau này thuộc top rau tốt nhất thế giới. Ở nước ta, rau này có bán nhiều ở chợ và siêu thị, giúp các món ăn thêm ngon miệng và hỗ trợ dưỡng thận hiệu quả.

Cháo khoái hải sản - món ngon nhất định phải thử khi đến Hải Phòng

Cháo khoái hải sản - món ngon nhất định phải thử khi đến Hải Phòng

Ăn - 1 tuần trước

GĐXH - Giữa nhịp sống hiện đại, món cháo khoái hải sản là phiên bản hiện đại của cháo khoái, để ai từng thưởng thức đều nhớ mãi cái "khoái" ngọt lành dân dã nơi đầu lưỡi và cả trái tim.

Loại rau được ví ‘kho thuốc bổ’ giúp dưỡng thận mùa thu đông, chế biến theo cách này càng tăng dinh dưỡng

Loại rau được ví ‘kho thuốc bổ’ giúp dưỡng thận mùa thu đông, chế biến theo cách này càng tăng dinh dưỡng

Ăn - 1 tuần trước

GĐXH - Để đa dạng khẩu vị cho gia đình và tăng cường sức khỏe trong mùa thu đông, bạn có thể chọn những món ăn bổ dưỡng và dễ làm với loại rau được ví là ‘kho thuốc bổ’ dưới đây.

Đặc sản cháo khoái Hải Phòng và những điểm khác biệt với cháo thông thường

Đặc sản cháo khoái Hải Phòng và những điểm khác biệt với cháo thông thường

Ăn - 1 tuần trước

GĐXH – Cháo thường nấu bằng hạt gạo. Nhưng món cháo khoái Hải Phòng dùng bột gạo tẻ và gạo nếp xay nấu với nước xương hầm và nước rau xanh - tạo thành đặc sản dân dã màu xanh ngọc nhạt, sánh đặc và mịn... Ăn là khoái.

Nữ tiếp viên trưởng 'gây sốt' với bộ sưu tập mâm cơm gia đình khiến ai nhìn cũng muốn về nhà ăn cơm

Nữ tiếp viên trưởng 'gây sốt' với bộ sưu tập mâm cơm gia đình khiến ai nhìn cũng muốn về nhà ăn cơm

Ẩm thực 360 - 1 tuần trước

GĐXH - Giữa nhịp sống hiện đại, chị Phạm Thị Thu Huyền vẫn giữ trọn hương vị mâm cơm nhà – nơi câu hỏi “hôm nay ăn gì” trở thành hành trình của yêu thương.

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Ăn

GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Ăn
Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Ăn
Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Ăn
Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Ăn

