Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ Việt
GĐXH - Được trồng từ hàng nghìn năm nay trên khắp thế giới, bắp cải không chỉ là nguyên liệu trong nhiều món ăn dân dã mà còn là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.
Dinh dưỡng tuyệt vời từ bắp cải hỗ trợ sức khỏe
Món ngon với bắp cải
Bắp cải xào cà chua
Bắp cải xào trứng
Bắp cải xào thịt
Bắp cải xào tỏi
Bắp cải xào chua ngọt
Bắp cải xào miến
Bắp cải xào nấm
Bắp cải xào tôm
Bắp cải xào thịt gà
Thử ngay cách làm món ngon dân dã thơm nức mũi, giòn sần sật từ một bộ phận của lợn giá siêu rẻĂn - 15 giờ trước
GĐXH - Bạn hãy thử ngay cách làm món ngon với bộ phận từ lợn vừa ngon vừa bổ dưỡng cho ngày lạnh dưới đây. Các món ngon này sẽ khiến ai thử một lần cũng khó quên vì hương vị hấp dẫn và giòn sần sật, “đưa cơm”.
Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chánĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Cá là thực phẩm bổ dưỡng. Ngày lạnh, bạn có thể chế biến theo cách đơn giản này để có món ăn đậm đà, ăn với cơm thì ngon không gì bằng, mà cũng có thể dùng như một món ăn vặt hấp dẫn.
Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnhĂn - 2 ngày trước
GĐXH – Mẹ đảm Thanh Huệ đã chia sẻ bí quyết làm món sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời trở lạnh dưới đây vừa dễ thực hiện và bổ dưỡng.
Thứ rau mùa đông giúp xương khớp khỏe mạnh, nấu vài phút là có món ngon ấm bụng, bổ dưỡng trời lạnhĂn - 4 ngày trước
GĐXH – Đây là loại rau có nhiều vào mùa đông được ví là “thần dược tự nhiên” giúp tăng cường sức khỏe xương khớp. Chỉ cần vài phút chế biến, bạn đã có ngay những món ăn nóng hổi, thơm ngon và bổ dưỡng cho cả gia đình dưới đây.
Món ăn đơn giản có sẵn trong bếp chứa nhiều collagen, ăn vào tràn đầy sức sốngĂn - 1 tuần trước
GĐXH - Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu các món ăn đơn giản, giàu collagen, giúp bạn nuôi dưỡng làn da từ bên trong và duy trì vẻ rạng rỡ, tràn đầy sức sống.
Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thậnĂn - 1 tuần trước
GĐXH – Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đánh giá, loại rau này thuộc top rau tốt nhất thế giới. Ở nước ta, rau này có bán nhiều ở chợ và siêu thị, giúp các món ăn thêm ngon miệng và hỗ trợ dưỡng thận hiệu quả.
Cháo khoái hải sản - món ngon nhất định phải thử khi đến Hải PhòngĂn - 1 tuần trước
GĐXH - Giữa nhịp sống hiện đại, món cháo khoái hải sản là phiên bản hiện đại của cháo khoái, để ai từng thưởng thức đều nhớ mãi cái "khoái" ngọt lành dân dã nơi đầu lưỡi và cả trái tim.
Loại rau được ví ‘kho thuốc bổ’ giúp dưỡng thận mùa thu đông, chế biến theo cách này càng tăng dinh dưỡngĂn - 1 tuần trước
GĐXH - Để đa dạng khẩu vị cho gia đình và tăng cường sức khỏe trong mùa thu đông, bạn có thể chọn những món ăn bổ dưỡng và dễ làm với loại rau được ví là ‘kho thuốc bổ’ dưới đây.
Đặc sản cháo khoái Hải Phòng và những điểm khác biệt với cháo thông thườngĂn - 1 tuần trước
GĐXH – Cháo thường nấu bằng hạt gạo. Nhưng món cháo khoái Hải Phòng dùng bột gạo tẻ và gạo nếp xay nấu với nước xương hầm và nước rau xanh - tạo thành đặc sản dân dã màu xanh ngọc nhạt, sánh đặc và mịn... Ăn là khoái.
Nữ tiếp viên trưởng 'gây sốt' với bộ sưu tập mâm cơm gia đình khiến ai nhìn cũng muốn về nhà ăn cơmẨm thực 360 - 1 tuần trước
GĐXH - Giữa nhịp sống hiện đại, chị Phạm Thị Thu Huyền vẫn giữ trọn hương vị mâm cơm nhà – nơi câu hỏi “hôm nay ăn gì” trở thành hành trình của yêu thương.
Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm nàyĂn
GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.