Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ Việt

Một món ngon mà bạn không thể bỏ lỡ chính là bắp cải xào tôm khô. Những con tôm khô màu đỏ đỏ kết hợp cùng với bắp cải tươi ngon. Vị ngọt của thịt tôm khô hòa quyện cùng với bắp cải và các gia vị nêm nếm vừa ăn. Với món xào này bạn có thể ăn kết hợp với bất kỳ món ngon nào khác, dùng kèm trong bữa cơm rất hợp.