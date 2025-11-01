Những đặc sản vùng miền nhất định phải thử tại Hội chợ mùa Thu 2025
GĐXH - Tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Hội chợ Mùa Thu năm 2025 chính thức mở cửa đón du khách từ ngày 25/10 đến hết ngày 4/11 với nhiều gian hàng và hoạt động giải trí vô cùng hấp dẫn.
Hội chợ Mùa thu 2025 không chỉ là nơi quy tụ những sản phẩm công nghệ, đồ gia dụng thịnh hành, đây còn là thiên đường ẩm thực với vô vàn đặc sản hấp dẫn đến từ mọi miền Tổ quốc.
Bánh cốm Hà Nội
Nhắc đến mùa thu là nhớ đến sắc xanh bắt mắt và hương thơm dịu thanh của cốm làng Vòng Hà Nội. Đến với lễ hội mùa thu, du khách sẽ có cơ hội tìm mua và thưởng thức món bánh cốm ngọt bùi và mềm dai vô cùng hấp dẫn.
Giá thành: 30.000 - 65.000vnđ tùy loại bánh.
Nem chua Thanh Hóa
Một đặc sản trứ danh không thể thiếu tại Hội chợ chính là món nem chua đến từ mảnh đất Thanh Hóa. Từng thanh nem chua lớn nhỏ được đóng gói chỉn chu, mang theo hương vị chua ngọt và tê cay hài hòa sẽ là món ăn vặt, món nhậu tuyệt vời của mọi nhà.
Giá thành: 40.000 - 150.000vnđ tùy vào trọng lượng sản phẩm.
Đặc sản đồ khô Tây Bắc
Gian hàng Điện Biên mang đến hội chợ những đặc sản thơm phức hương khói bếp ấm cúng của vùng núi Tây Bắc, đó chính là món thịt trâu và lạp xưởng gác bếp dai giòn đầy hấp dẫn. Bên cạnh đó còn có các món sợi khô như mì, miến dong được khéo léo sản xuất thủ công. Những món đặc sản này thật phù hợp cho một bữa ăn giữa tiết trời mùa thu se lạnh.
Giá thành: 120.000 - 250.000vnđ tùy sản phẩm và trọng lượng.
Bánh sữa Ba Vì
Bánh sữa và sữa chua Ba Vì - món tráng miệng khoái khẩu của các "tín đồ" hảo ngọt. Những chiếc bánh, hộp sữa thơm ngậy tan ngay trong miệng khi thưởng thức chắc chắn sẽ để lại cho thực khách dư vị khó quên.
Giá thành: 35.000 - 100.000vnđ tùy sản phẩm.
Bánh da lợn, bánh bò tươi loại hảo hạng
Các loại bánh da lợn, bánh bò tươi được làm mới trong ngày với màu sắc bắt mắt và hương vị ngọt dịu đầy hấp dẫn. Từng miếng bánh dẻo dai để lại dư vị khó cưỡng trong lòng mỗi thực khách thưởng thức chúng.
Giá thành: 10.000 - 75.000vnđ tùy loại bánh và trọng lượng.
Các loại bánh kẹo ngọt đặc sản vùng miền
Những bàn đầy ắp kẹo dồi, kẹo lạc, bánh củ sen - các món quà vặt gắn liền với tuổi thơ bao người là gian hàng vô cùng hấp dẫn đối với các du khách của hội chợ.
Giá thành: 20.000 - 50.000vnđ tùy sản phẩm và trọng lượng.
Bánh phồng chay đặc sản Cái Bè
Đặc sản Cái Bè - bánh phồng chay là lựa chọn không thể bỏ qua với những ai muốn thưởng thức một món vặt lành mạnh nhưng vô cùng dễ ăn với hương vị ngọt bùi, giòn tan khó cưỡng.
Giá thành: 30.000 - 55.000vnđ tùy khối lượng.
Trà Atiso đặc sản Đà Lạt
Trà Atiso đặc sản Đà Lạt sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một thứ đồ uống lành mạnh, vừa ngon miệng lại vừa giúp thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể.
Giá thành: 20.000 - 100.000vnđ tùy sản phẩm.
Hội chợ mùa thu 2025 chính là cơ hội vàng để "du lịch" xuyên Việt qua ẩm thực. Chỉ với một chuyến dạo quanh các gian hàng, bạn có thể thưởng thức trọn vẹn những hương vị đặc sản rất riêng của các vùng miền từ Bắc vào Nam. Đừng quên lên lịch để cùng người thân, bạn bè đến khám phá nhé!
Món ngon ngày lạnh: Cách làm món ngon với thịt bò ngon thơm ngon như nhà hàng vừa ấm bụng vừa bổ dưỡngĂn - 4 giờ trước
GĐXH – Thịt bò là thực phẩm quan thuộc, dễ chế biến và có giá trị cao. Dưới đây, mẹ đảm Hòa Hương đã chia sẻ một món ngon ngày lạnh vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng để đổi vị cho gia đình cuối tuần
Cách phân biệt gà non và gà già khi mua gà sốngĂn - 6 giờ trước
Khi ra chợ mua gà sống, không ít người bối rối trước mấy chục con gà đang quác lên liên hồi; liệu con nào là gà non, con nào là gà già?
Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ ViệtẨm thực 360 - 8 giờ trước
GĐXH - Được trồng từ hàng nghìn năm nay trên khắp thế giới, bắp cải không chỉ là nguyên liệu trong nhiều món ăn dân dã mà còn là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.
Trời lạnh, cho 4 thứ này vào nồi nấu chung với nhau: Cực ngon với vị chua ngọt thanh hòa quyện mềm mại, càng ăn càng mêĂn - 12 giờ trước
Húp một ngụm nước dùng và cắn vào miếng đậu phụ nhồi thịt, bạn sẽ cảm nhận được vị chua ngọt thanh, thơm phức của thịt và các nguyên liệu. Món ăn cực hợp vào tiết trời mưa lạnh và rất hao cơm.
Thử ngay cách làm món ngon dân dã thơm nức mũi, giòn sần sật từ một bộ phận của lợn giá siêu rẻĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Bạn hãy thử ngay cách làm món ngon với bộ phận từ lợn vừa ngon vừa bổ dưỡng cho ngày lạnh dưới đây. Các món ngon này sẽ khiến ai thử một lần cũng khó quên vì hương vị hấp dẫn và giòn sần sật, “đưa cơm”.
Bảo quản cơm nguội trong tủ lạnh được bao lâu?Ăn - 1 ngày trước
Tủ lạnh giúp kéo dài thời gian bảo quản cơm nguội, nhưng không thể “bất tử hóa” thực phẩm, bạn có thể bảo quản cơm nguội trong tủ lạnh được bao lâu?
Loại rau thơm phức là dược liệu quý bán đầy chợ lại ít người biết, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mỡ máuĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Đây là loại rau gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn Việt. Không chỉ nổi tiếng với hương vị the nồng, ấm áp đặc trưng, rau thì là còn được ví như một "viên thuốc" tự nhiên, mang lại vô số lợi ích sức khỏe đã được khoa học hiện đại và y học cổ truyền công nhận.
Loại rau giá rẻ bèo, được coi là 'vua canxi', bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Thay vì chỉ nghĩ đến sữa, hãy nhớ đến loại rau lá xanh rẻ tiền nhưng giàu canxi: cải chíp. Đây là nguồn bổ sung canxi tự nhiên hiệu quả và phù hợp cho mọi lứa tuổi.
Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chánĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Cá là thực phẩm bổ dưỡng. Ngày lạnh, bạn có thể chế biến theo cách đơn giản này để có món ăn đậm đà, ăn với cơm thì ngon không gì bằng, mà cũng có thể dùng như một món ăn vặt hấp dẫn.
Nhiều người sai lầm khi bảo quản rau mùi trong tủ lạnh: Đầu bếp nhà hàng hướng dẫn 1 mẹo giữ rau mùi tươi lâuĂn - 2 ngày trước
Chúng tôi sẽ chia sẻ một vài phương pháp đơn giản và thiết thực để giữ cho rau mùi luôn tươi ngon và bảo toàn được hương vị của nó bất kể bạn bảo quản bao lâu.
Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm nàyĂn
GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.