Những đặc sản vùng miền nhất định phải thử tại Hội chợ mùa Thu 2025

Hội chợ Mùa thu 2025 không chỉ là nơi quy tụ những sản phẩm công nghệ, đồ gia dụng thịnh hành, đây còn là thiên đường ẩm thực với vô vàn đặc sản hấp dẫn đến từ mọi miền Tổ quốc.

Bánh cốm Hà Nội

Nhắc đến mùa thu là nhớ đến sắc xanh bắt mắt và hương thơm dịu thanh của cốm làng Vòng Hà Nội. Đến với lễ hội mùa thu, du khách sẽ có cơ hội tìm mua và thưởng thức món bánh cốm ngọt bùi và mềm dai vô cùng hấp dẫn.

Giá thành: 30.000 - 65.000vnđ tùy loại bánh.

Nem chua Thanh Hóa

Một đặc sản trứ danh không thể thiếu tại Hội chợ chính là món nem chua đến từ mảnh đất Thanh Hóa. Từng thanh nem chua lớn nhỏ được đóng gói chỉn chu, mang theo hương vị chua ngọt và tê cay hài hòa sẽ là món ăn vặt, món nhậu tuyệt vời của mọi nhà.

Giá thành: 40.000 - 150.000vnđ tùy vào trọng lượng sản phẩm.

Đặc sản đồ khô Tây Bắc

Gian hàng Điện Biên mang đến hội chợ những đặc sản thơm phức hương khói bếp ấm cúng của vùng núi Tây Bắc, đó chính là món thịt trâu và lạp xưởng gác bếp dai giòn đầy hấp dẫn. Bên cạnh đó còn có các món sợi khô như mì, miến dong được khéo léo sản xuất thủ công. Những món đặc sản này thật phù hợp cho một bữa ăn giữa tiết trời mùa thu se lạnh. Giá thành: 120.000 - 250.000vnđ tùy sản phẩm và trọng lượng. Bánh sữa Ba Vì

Bánh sữa và sữa chua Ba Vì - món tráng miệng khoái khẩu của các "tín đồ" hảo ngọt. Những chiếc bánh, hộp sữa thơm ngậy tan ngay trong miệng khi thưởng thức chắc chắn sẽ để lại cho thực khách dư vị khó quên. Giá thành: 35.000 - 100.000vnđ tùy sản phẩm.

Bánh da lợn, bánh bò tươi loại hảo hạng

Các loại bánh da lợn, bánh bò tươi được làm mới trong ngày với màu sắc bắt mắt và hương vị ngọt dịu đầy hấp dẫn. Từng miếng bánh dẻo dai để lại dư vị khó cưỡng trong lòng mỗi thực khách thưởng thức chúng. Giá thành: 10.000 - 75.000vnđ tùy loại bánh và trọng lượng.

Các loại bánh kẹo ngọt đặc sản vùng miền

Những bàn đầy ắp kẹo dồi, kẹo lạc, bánh củ sen - các món quà vặt gắn liền với tuổi thơ bao người là gian hàng vô cùng hấp dẫn đối với các du khách của hội chợ. Giá thành: 20.000 - 50.000vnđ tùy sản phẩm và trọng lượng.

Bánh phồng chay đặc sản Cái Bè

Đặc sản Cái Bè - bánh phồng chay là lựa chọn không thể bỏ qua với những ai muốn thưởng thức một món vặt lành mạnh nhưng vô cùng dễ ăn với hương vị ngọt bùi, giòn tan khó cưỡng.

Giá thành: 30.000 - 55.000vnđ tùy khối lượng.

Trà Atiso đặc sản Đà Lạt

Trà Atiso đặc sản Đà Lạt sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một thứ đồ uống lành mạnh, vừa ngon miệng lại vừa giúp thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể.

Giá thành: 20.000 - 100.000vnđ tùy sản phẩm.

Hội chợ mùa thu 2025 chính là cơ hội vàng để "du lịch" xuyên Việt qua ẩm thực. Chỉ với một chuyến dạo quanh các gian hàng, bạn có thể thưởng thức trọn vẹn những hương vị đặc sản rất riêng của các vùng miền từ Bắc vào Nam. Đừng quên lên lịch để cùng người thân, bạn bè đến khám phá nhé!



