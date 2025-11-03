Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đông

Thứ hai, 07:46 03/11/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên ăn gì để tăng cường sức đề kháng, giữ cơ thể luôn khỏe mạnh và tránh cảm lạnh trong mùa đông. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn những gợi ý hữu ích, khoa học và dễ áp dụng.

Khoai lang – thực phẩm giàu dinh dưỡng hỗ trợ hệ miễn dịch

Khoai lang được xem là "vị cứu tinh" đầu tiên cho câu hỏi ăn gì để giữ ấm trong mùa đông. Với hàm lượng vitamin C, canxi, kali, sắt cùng vitamin A dồi dào, khoai lang giúp tăng cường sức đề kháng và bảo vệ niêm mạc mũi, da cũng như đường tiêu hóa.

"Vitamin A trong khoai lang đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe bề mặt niêm mạc, giúp ngăn ngừa nhiễm khuẩn và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh mùa lạnh".

Thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đông - Ảnh 1.

Khoai lang được xem là "vị cứu tinh" đầu tiên cho câu hỏi ăn gì để giữ ấm trong mùa đông.

Không chỉ giúp giữ ấm, khoai lang còn hỗ trợ giảm cân và phòng chống ung thư – một lựa chọn hoàn hảo để bổ sung trong thực đơn mùa đông.

Tỏi đen

Tỏi đen được mệnh danh là thực phẩm, là kháng sinh hữu ích với con người. Những ngày lạnh giá, mỗi ngày bạn nên ăn từ 3-5 củ sẽ tăng sức đề kháng khiến cơ thể ấm dần lên, và phòng 1 số bệnh hay mắc phải trời rét như cảm lạnh, cảm cúm…

Thậm chí, tỏi đen còn rất hữu hiệu cho cơ thể trong việc phòng chống ung thư, tăng cường sinh lực, cơ thể dẻo dai.

Thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đông - Ảnh 2.

Tỏi đen được mệnh danh là thực phẩm, là kháng sinh hữu ích với con người.

Không chỉ những ngày giá rét bạn mới cần bổ sung tỏi đen, nếu mỗi ngày bạn ăn từ 3-5 củ tỏi trong vòng nhiều năm và đến suốt cuộc đời thì chắc chắn bạn sẽ có 1 cơ thể không bệnh tật, "trường sinh bất lão" cùng năm tháng.

Các loại thịt

Các loại thịt có hàm lượng các chất protein và carbon hydrat dồi dào khi đi vào cơ thể sẽ chuyển hoá thành nhiệt lượng, giúp bổ thận tráng dương, lưu thông khí huyết và tăng cường tuần hoàn máu, từ đó nâng cao sức đề kháng của cơ thể trong điều kiện thời tiết lạnh giá.

Hành tây – "kháng sinh" từ thiên nhiên giúp chống vi khuẩn

Đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ của phytoncide trong hành tây giúp tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn như E. coli, Salmonella. Hành tây còn kích thích cơ thể tiết mồ hôi – phản ứng sinh học giúp giữ ấm và đào thải độc tố.

Thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đông - Ảnh 3.

Đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ của phytoncide trong hành tây giúp tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn như E. coli, Salmonella.

Trong Đông y, hành tây được xem là thực phẩm có tính nóng, hỗ trợ điều trị ho, giảm cảm cúm và cải thiện tiêu hóa. Đây cũng là lựa chọn thông minh cho những người bị viêm phế quản hoặc viêm đường hô hấp.

Mật ong – nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất làm dịu cổ họng

Mật ong chứa hơn 60 loại dưỡng chất thiết yếu như canxi, kali, sắt, natri cùng các vitamin nhóm B, C, K và E. Với đặc tính kháng khuẩn và sát khuẩn mạnh, mật ong giúp tăng sức đề kháng, làm ấm cơ thể và phòng ngừa cảm cúm rất hiệu quả.

"Một tách trà mật ong ấm nóng vào buổi sáng không chỉ giúp làm dịu cổ họng mà còn kích thích hệ miễn dịch, giúp bạn chống chọi tốt hơn với thời tiết lạnh".

Thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đông - Ảnh 4.

"Một tách trà mật ong ấm nóng vào buổi sáng không chỉ giúp làm dịu cổ họng mà còn kích thích hệ miễn dịch, giúp bạn chống chọi tốt hơn với thời tiết lạnh".

Bạn có thể kết hợp mật ong với tỏi, gừng, chanh hoặc bột quế để tăng hiệu quả bảo vệ sức khỏe trong mùa đông.

Bí đỏ – thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất hỗ trợ miễn dịch

Bí đỏ chứa nhiều canxi, vitamin C và kali, là nguồn dinh dưỡng giúp tăng cường đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh mùa đông.

Trà xanh – chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào

Trà xanh được xem là một trong những thức uống lành mạnh nhất để giúp giữ ấm cơ thể và nâng cao sức đề kháng mùa đông. Thành phần catechin và polyphenol trong trà xanh có tác dụng chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do tác nhân bên ngoài gây nên.

Thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đông - Ảnh 5.

Một ly trà xanh ấm nóng vào buổi chiều không chỉ giúp tinh thần tỉnh táo mà còn tạo cảm giác ấm áp, dễ chịu khi thời tiết lạnh.

Trà xanh giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ cảm lạnh. Giúp tăng sự trao đổi chất, tạo nhiệt lượng cho cơ thể. Hỗ trợ thanh lọc cơ thể, giúp da khỏe mạnh hơn trong mùa hanh khô. Một ly trà xanh ấm nóng vào buổi chiều không chỉ giúp tinh thần tỉnh táo mà còn tạo cảm giác ấm áp, dễ chịu khi thời tiết lạnh.

Thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đông - Ảnh 6.Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán

GĐXH - Cá là thực phẩm bổ dưỡng. Ngày lạnh, bạn có thể chế biến theo cách đơn giản này để có món ăn đậm đà, ăn với cơm thì ngon không gì bằng, mà cũng có thể dùng như một món ăn vặt hấp dẫn.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Món ngon ngày lạnh: Cách làm món ngon với thịt bò ngon thơm ngon như nhà hàng vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng

Món ngon ngày lạnh: Cách làm món ngon với thịt bò ngon thơm ngon như nhà hàng vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng

Thử ngay cách làm món ngon dân dã thơm nức mũi, giòn sần sật từ một bộ phận của lợn giá siêu rẻ

Thử ngay cách làm món ngon dân dã thơm nức mũi, giòn sần sật từ một bộ phận của lợn giá siêu rẻ

Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ Việt

Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ Việt

Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán

Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Cùng chuyên mục

Mẹo bảo quản táo tươi suốt mùa đông của chuyên gia làm vườn

Mẹo bảo quản táo tươi suốt mùa đông của chuyên gia làm vườn

Ăn - 3 giờ trước

Chuyên gia làm vườn mách một mẹo bảo quản táo tươi ngon suốt mùa đông chỉ với một vật dụng đơn giản, không cần đến tủ lạnh hay công nghệ phức tạp.

Chị em béo bụng dưới, đừng bỏ qua 3 món ăn này: Loại trừ hàn ẩm, giảm mỡ cực tốt lại ngon miệng

Chị em béo bụng dưới, đừng bỏ qua 3 món ăn này: Loại trừ hàn ẩm, giảm mỡ cực tốt lại ngon miệng

Ăn - 20 giờ trước

Hãy kết hợp những nguyên liệu tốt cho chức năng tỳ vị, lợi tiêu hóa, có tính ấm và cân bằng yếu tố âm dương trong cơ thể để nấu những món ăn giúp loại bỏ hàn khí, trừ ẩm thấp. Từ đó giúp chị em có phần bụng dưới phẳng lì, không bị tích mỡ.

Gợi ý 16 món ngon từ đậu đũa, hỗ trợ bảo vệ tim mạch

Gợi ý 16 món ngon từ đậu đũa, hỗ trợ bảo vệ tim mạch

Ăn - 23 giờ trước

GĐXH - Đậu đũa còn được xem là 'kho dinh dưỡng tự nhiên' với hàm lượng cao protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Người Việt 'ngả mũ' khi thấy khách Tây tự tay làm món gỏi này dù chưa từng nếm thử

Người Việt 'ngả mũ' khi thấy khách Tây tự tay làm món gỏi này dù chưa từng nếm thử

Ăn - 1 ngày trước

Đây là một món gỏi thường xuất hiện trên bàn ăn người Việt Nam, nay đã có khách Tây tự tay làm được.

Những đặc sản vùng miền nhất định phải thử tại Hội chợ mùa Thu 2025

Những đặc sản vùng miền nhất định phải thử tại Hội chợ mùa Thu 2025

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Hội chợ Mùa Thu năm 2025 chính thức mở cửa đón du khách từ ngày 25/10 đến hết ngày 4/11 với nhiều gian hàng và hoạt động giải trí vô cùng hấp dẫn.

Món ngon ngày lạnh: Cách làm món ngon với thịt bò ngon thơm ngon như nhà hàng vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng

Món ngon ngày lạnh: Cách làm món ngon với thịt bò ngon thơm ngon như nhà hàng vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Thịt bò là thực phẩm quan thuộc, dễ chế biến và có giá trị cao. Dưới đây, mẹ đảm Hòa Hương đã chia sẻ một món ngon ngày lạnh vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng để đổi vị cho gia đình cuối tuần

Cách phân biệt gà non và gà già khi mua gà sống

Cách phân biệt gà non và gà già khi mua gà sống

Ăn - 1 ngày trước

Khi ra chợ mua gà sống, không ít người bối rối trước mấy chục con gà đang quác lên liên hồi; liệu con nào là gà non, con nào là gà già?

Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ Việt

Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ Việt

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - Được trồng từ hàng nghìn năm nay trên khắp thế giới, bắp cải không chỉ là nguyên liệu trong nhiều món ăn dân dã mà còn là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Trời lạnh, cho 4 thứ này vào nồi nấu chung với nhau: Cực ngon với vị chua ngọt thanh hòa quyện mềm mại, càng ăn càng mê

Trời lạnh, cho 4 thứ này vào nồi nấu chung với nhau: Cực ngon với vị chua ngọt thanh hòa quyện mềm mại, càng ăn càng mê

Ăn - 2 ngày trước

Húp một ngụm nước dùng và cắn vào miếng đậu phụ nhồi thịt, bạn sẽ cảm nhận được vị chua ngọt thanh, thơm phức của thịt và các nguyên liệu. Món ăn cực hợp vào tiết trời mưa lạnh và rất hao cơm.

Thử ngay cách làm món ngon dân dã thơm nức mũi, giòn sần sật từ một bộ phận của lợn giá siêu rẻ

Thử ngay cách làm món ngon dân dã thơm nức mũi, giòn sần sật từ một bộ phận của lợn giá siêu rẻ

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Bạn hãy thử ngay cách làm món ngon với bộ phận từ lợn vừa ngon vừa bổ dưỡng cho ngày lạnh dưới đây. Các món ngon này sẽ khiến ai thử một lần cũng khó quên vì hương vị hấp dẫn và giòn sần sật, “đưa cơm”.

Xem nhiều

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Ăn

GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.

Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Ăn
Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Ăn
Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán

Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán

Ăn
Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top