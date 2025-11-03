Thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đông
GĐXH - Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên ăn gì để tăng cường sức đề kháng, giữ cơ thể luôn khỏe mạnh và tránh cảm lạnh trong mùa đông. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn những gợi ý hữu ích, khoa học và dễ áp dụng.
Khoai lang – thực phẩm giàu dinh dưỡng hỗ trợ hệ miễn dịch
Khoai lang được xem là "vị cứu tinh" đầu tiên cho câu hỏi ăn gì để giữ ấm trong mùa đông. Với hàm lượng vitamin C, canxi, kali, sắt cùng vitamin A dồi dào, khoai lang giúp tăng cường sức đề kháng và bảo vệ niêm mạc mũi, da cũng như đường tiêu hóa.
"Vitamin A trong khoai lang đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe bề mặt niêm mạc, giúp ngăn ngừa nhiễm khuẩn và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh mùa lạnh".
Không chỉ giúp giữ ấm, khoai lang còn hỗ trợ giảm cân và phòng chống ung thư – một lựa chọn hoàn hảo để bổ sung trong thực đơn mùa đông.
Tỏi đen
Tỏi đen được mệnh danh là thực phẩm, là kháng sinh hữu ích với con người. Những ngày lạnh giá, mỗi ngày bạn nên ăn từ 3-5 củ sẽ tăng sức đề kháng khiến cơ thể ấm dần lên, và phòng 1 số bệnh hay mắc phải trời rét như cảm lạnh, cảm cúm…
Thậm chí, tỏi đen còn rất hữu hiệu cho cơ thể trong việc phòng chống ung thư, tăng cường sinh lực, cơ thể dẻo dai.
Không chỉ những ngày giá rét bạn mới cần bổ sung tỏi đen, nếu mỗi ngày bạn ăn từ 3-5 củ tỏi trong vòng nhiều năm và đến suốt cuộc đời thì chắc chắn bạn sẽ có 1 cơ thể không bệnh tật, "trường sinh bất lão" cùng năm tháng.
Các loại thịt
Các loại thịt có hàm lượng các chất protein và carbon hydrat dồi dào khi đi vào cơ thể sẽ chuyển hoá thành nhiệt lượng, giúp bổ thận tráng dương, lưu thông khí huyết và tăng cường tuần hoàn máu, từ đó nâng cao sức đề kháng của cơ thể trong điều kiện thời tiết lạnh giá.
Hành tây – "kháng sinh" từ thiên nhiên giúp chống vi khuẩn
Đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ của phytoncide trong hành tây giúp tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn như E. coli, Salmonella. Hành tây còn kích thích cơ thể tiết mồ hôi – phản ứng sinh học giúp giữ ấm và đào thải độc tố.
Trong Đông y, hành tây được xem là thực phẩm có tính nóng, hỗ trợ điều trị ho, giảm cảm cúm và cải thiện tiêu hóa. Đây cũng là lựa chọn thông minh cho những người bị viêm phế quản hoặc viêm đường hô hấp.
Mật ong – nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất làm dịu cổ họng
Mật ong chứa hơn 60 loại dưỡng chất thiết yếu như canxi, kali, sắt, natri cùng các vitamin nhóm B, C, K và E. Với đặc tính kháng khuẩn và sát khuẩn mạnh, mật ong giúp tăng sức đề kháng, làm ấm cơ thể và phòng ngừa cảm cúm rất hiệu quả.
"Một tách trà mật ong ấm nóng vào buổi sáng không chỉ giúp làm dịu cổ họng mà còn kích thích hệ miễn dịch, giúp bạn chống chọi tốt hơn với thời tiết lạnh".
Bạn có thể kết hợp mật ong với tỏi, gừng, chanh hoặc bột quế để tăng hiệu quả bảo vệ sức khỏe trong mùa đông.
Bí đỏ – thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất hỗ trợ miễn dịch
Bí đỏ chứa nhiều canxi, vitamin C và kali, là nguồn dinh dưỡng giúp tăng cường đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh mùa đông.
Trà xanh – chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào
Trà xanh được xem là một trong những thức uống lành mạnh nhất để giúp giữ ấm cơ thể và nâng cao sức đề kháng mùa đông. Thành phần catechin và polyphenol trong trà xanh có tác dụng chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do tác nhân bên ngoài gây nên.
Trà xanh giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ cảm lạnh. Giúp tăng sự trao đổi chất, tạo nhiệt lượng cho cơ thể. Hỗ trợ thanh lọc cơ thể, giúp da khỏe mạnh hơn trong mùa hanh khô. Một ly trà xanh ấm nóng vào buổi chiều không chỉ giúp tinh thần tỉnh táo mà còn tạo cảm giác ấm áp, dễ chịu khi thời tiết lạnh.
