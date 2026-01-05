Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Bà Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trong phim 'Lằn ranh', ở tuổi ngoài 40 có đời thực ra sao?

Thứ hai, 19:00 05/01/2026 | Giải trí

GĐXH - Hồng Diễm mới đây vào vai nhân vật Bùi Hằng Thu - bà Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trong phim 'Lằn ranh' đã thự sự gây chú ý với khán giả. Nếu trên phim, Hồng Diễm cứng cỏi, nghiêm nghị thì ở đời thực, dù đã bước sang tuổi trung niên cô vẫn giữ được sự trẻ trung, cuốn hút.

Ông Sách - Phó Bí thư thường trực tỉnh trong phim "Lằn ranh" đời thực viên mãn ở tuổi hưuÔng Sách - Phó Bí thư thường trực tỉnh trong phim 'Lằn ranh' đời thực viên mãn ở tuổi hưu

GĐXH - NSND Trung Anh mới đây đã vào vai ông Sách - Phó Bí thư thường trực tỉnh Việt Đông trong phim "Lằn ranh". Ở trong phim già vàng này, vai diễn của nam nghệ sĩ gạo cội có nhiều điểm khác biệt với đời thực.

Bà Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trong phim 'Lằn ranh' ở tuổi ngoài 40 có đời thực ra sao? - Ảnh 2.

Hồng Diễm mới đây có sự "lột xác" trong phim chính luận "Lằn ranh" với vai diễn Bùi Hằng Thu - bà Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Việt Đông. Đây là một vai diễn mạnh mẽ, quyết đoán và đầy thử thách, khác biệt với các vai hiền lành trước đây của Hồng Diễm.

Bà Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trong phim 'Lằn ranh' ở tuổi ngoài 40 có đời thực ra sao? - Ảnh 3.

Vai diễn Bùi Hằng Thu đòi hỏi ở Hồng Diễm sự nghiêm nghị và lời thoại chuyên môn cao. Đó cũng là sự đánh dấu bước lột xác lớn trong sự nghiệp của nữ diễn viên ở độ tuổi ngoài 40. Trong những tập đầu, có ý kiến cho rằng Hồng Diễm vẫn còn hơi "hiền" trong vai diễn này, nhưng sau đó, cô đã nỗ lực để khắc phục và đây được xem là một bước chuyển mình đáng ghi nhận.

Hình ảnh Hồng Diễm với vai diễn Bùi Hằng Thu - bà Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trong phim 'Lằn ranh'.

Bà Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trong phim 'Lằn ranh' ở tuổi ngoài 40 có đời thực ra sao? - Ảnh 4.

Có nhiều người còn thông cảm với Hồng Diễm khi vào một vai khó bởi xuất phát điểm của cô là một diễn viên "tay ngang". Được biết, Hồng Diễm xuất thân làm người mẫu rồi mới rẽ sang phim ảnh với vai nữ tính trong phim 'Cầu vồng tình yêu'. Vài năm sau bộ phim này, Hồng Diễm mới chính thức trở lại: Cả một đời ân oán, Hoa hồng trên ngực trái, Hành trình công lý..

Bà Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trong phim 'Lằn ranh' ở tuổi ngoài 40 có đời thực ra sao? - Ảnh 5.

Sau những cố gắng miệt mài cho nghề, Hồng Diễm đã giành được nhiều giải thưởng danh giá như Cánh diều vàng và VTV Awards. Đây cũng là những ghi nhận của khán giả dành cho những nỗ lực của Hồng Diễm.

Bà Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trong phim 'Lằn ranh' ở tuổi ngoài 40 có đời thực ra sao? - Ảnh 6.

Ngoài các hoạt động phim ảnh, Hồng Diễm còn tham gia nhiều hoạt động xã hội lẫn thiện nguyện. Cô ghi được dấu ấn đẹp với khán giả bằng hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp và tận tâm với từng hoạt động.

Bà Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trong phim 'Lằn ranh' ở tuổi ngoài 40 có đời thực ra sao? - Ảnh 7.

Khép lại công việc, cô lại quay về với cuộc sống bình thường khá....hướng nội. Trên trang cá nhân, Hồng Diễm trải lòng rằng sau ánh hào quang phim ảnh, cô chủ yếu dành thời gian ở nhà với các con, hoặc đi tập luyện nâng cao sức khoẻ. Người đẹp khi ở nhà hạn chế trang điểm, thích chơi thể thao và đi du lịch tận hưởng cuộc sống.

Bà Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trong phim 'Lằn ranh' ở tuổi ngoài 40 có đời thực ra sao? - Ảnh 8.

Trên trang cá nhân, Hồng Diễm còn khoe bé Bông - con gái út có chiều cao vượt trội so với tuổi. Theo nữ diễn viên tiết lộ bé Bông đã cao hơn mẹ. Hồng Diễm còn cho biết con gái hiện tại đã "lớn bổng" và có nhiều sở thích như mẹ.

Bà Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trong phim 'Lằn ranh' ở tuổi ngoài 40 có đời thực ra sao? - Ảnh 9.

Ngoài công việc và con cái, Hồng Diễm cũng tận hưởng những "khoảng lặng" của riêng mình. Cô chăm sóc bản thân, chơi thể thao và vui vẻ với những gì đang có trong hiện tại.

Ở tuổi trung niên, nhan sắc của Hồng Diễm vẫn rạng rỡ xinh đẹp và tươi trẻ. Mới đây, khi khoe ảnh chào đón năm mới 2026, nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Ảnh, clip: FBNV

Viên (Doãn Quốc Đam) thương lượng với Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) để tìm cách thoát thânViên (Doãn Quốc Đam) thương lượng với Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) để tìm cách thoát thân

GĐXH - Trong tập 19 phim “Lằn ranh”, Viên (Doãn Quốc Đam) trong quá trình lẩn trốn đã bất ngờ liên hệ Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) để thương lượng tìm đường thoát thân.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Nữ BTV quê Bắc Ninh - ứng viên sáng giá tại Miss World Vietnam 2025

Nữ BTV quê Bắc Ninh - ứng viên sáng giá tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Vũ Thủy Tiên - nữ BTV quê Bắc Ninh - gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 không chỉ bởi nhan sắc mà còn với thành tích "khủng".

Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?

Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ phim Việt "Thiên đường máu" bất ngờ vượt "Avatar 3" về doanh thu trong ngày và cuối tuần qua.

Vợ Phó bí thư tỉnh Sách bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tình

Vợ Phó bí thư tỉnh Sách bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tình

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Khi Phó bí thư tỉnh Sách đang ở bên cạnh nữ doanh nhân Mỹ Trinh thì vợ ông gọi điện tới hỏi chồng ở đâu và trách chồng sống xa cách.

Con trai 4 tuổi đáng yêu của Chi Bảo - Lý Thùy Chang

Con trai 4 tuổi đáng yêu của Chi Bảo - Lý Thùy Chang

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Bé Gia Khang - con trai Chi Bảo và Lý Thùy Chang đã tròn 4 tuổi, cậu bé có vẻ ngoài đáng yêu như thiên thần khiến khán giả rất yêu thích.

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Dương lịch, du lịch Quảng Ninh tổng thu hơn 1.600 tỷ đồng

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Dương lịch, du lịch Quảng Ninh tổng thu hơn 1.600 tỷ đồng

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Theo thông tin từ Sở VH, TT và DL Quảng Ninh, trong 5 ngày (từ 31/12/2025 đến 4/1/2026), tổng khách du lịch đến địa phương ước đạt 657.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 70.500 lượt và tổng thu du lịch ước đạt 1.620 tỷ đồng.

Không nghe cảnh báo từ Tuấn, Dương bị Khải đánh thuốc mê

Không nghe cảnh báo từ Tuấn, Dương bị Khải đánh thuốc mê

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Đi đến nơi nghỉ dưỡng để nói về dự án âm nhạc, Dương mất cảnh giác nên bị Khải cho uống thuốc mê.

Đỗ Hải Yến khoe nhan sắc quý phái ở di tích cố đô Hoa Lư – Ninh Bình

Đỗ Hải Yến khoe nhan sắc quý phái ở di tích cố đô Hoa Lư – Ninh Bình

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Đảm nhận vai Hoàng hậu Dương Vân Nga, diễn viên Đỗ Hải Yến đã về Ninh Bình thăm di tích cố đô Hoa Lư, tìm hiểu và cảm nhận những giá trị lịch sử để có thêm chất liệu cho vai diễn.

MC Đan Lê ở tuổi ngoài 40 vẫn đăng ký đi học diễn xuất

MC Đan Lê ở tuổi ngoài 40 vẫn đăng ký đi học diễn xuất

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - MC Đan Lê mới đây đã chia sẻ việc học về diễn xuất lẫn công nghệ làm phim ở học viện do ông xã - đạo diễn Khải Anh sáng lập. Khán giả bất ngờ vì ở độ tuổi trung niên nhưng cô vẫn giữ được tinh thần ham học hỏi.

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Bộ phim “Cách em 1 milimet” đang dần đi đến chặng cuối, khán giả cũng rất háo hức chờ đợi phim nối sóng có gì hấp dẫn.

Khán giả hả hê với cảnh phim hai nhân vật tự vạch trần nhau

Khán giả hả hê với cảnh phim hai nhân vật tự vạch trần nhau

Giải trí - 12 giờ trước

Phân đoạn Bách chứng kiến sự trơ trẽn của Duyên và quyết định chấm dứt mối quan hệ trong tập 36 phim “Cách em 1 milimet” tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Thậm chí, nhiều khán giả cho rằng tập phim này là khoảnh khắc “đáng xem nhất từ đầu đến giờ” của khung giờ vàng.

Xem nhiều

Con gái H'Hen Niê lại tiếp tục gây chú ý

Con gái H'Hen Niê lại tiếp tục gây chú ý

Giải trí

GĐXH - Con gái H'Hen Niê - bé Harley - gây chú ý với nụ cười và nét "biết diễn". H'Hen Niê chia sẻ niềm tự hào về con gái trong những khoảnh khắc đáng yêu.

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc
MC Đan Lê ở tuổi ngoài 40 vẫn đăng ký đi học diễn xuất

MC Đan Lê ở tuổi ngoài 40 vẫn đăng ký đi học diễn xuất

Giải trí
Hà Việt Dũng bật mí về cảnh quay với Huyền Lizzie 'đốn tim' khán giả trong phim 'Cách em 1 milimet'

Hà Việt Dũng bật mí về cảnh quay với Huyền Lizzie 'đốn tim' khán giả trong phim 'Cách em 1 milimet'

Xem - nghe - đọc
'Nữ tổng tài' đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV tận hưởng cuộc sống độc thân ở tuổi 35

'Nữ tổng tài' đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV tận hưởng cuộc sống độc thân ở tuổi 35

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top