Bà Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trong phim 'Lằn ranh', ở tuổi ngoài 40 có đời thực ra sao?

Vai diễn Bùi Hằng Thu đòi hỏi ở Hồng Diễm sự nghiêm nghị và lời thoại chuyên môn cao. Đó cũng là sự đánh dấu bước lột xác lớn trong sự nghiệp của nữ diễn viên ở độ tuổi ngoài 40. Trong những tập đầu, có ý kiến cho rằng Hồng Diễm vẫn còn hơi "hiền" trong vai diễn này, nhưng sau đó, cô đã nỗ lực để khắc phục và đây được xem là một bước chuyển mình đáng ghi nhận.