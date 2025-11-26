Viên (Doãn Quốc Đam) thương lượng với Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) để tìm cách thoát thân
GĐXH - Trong tập 19 phim “Lằn ranh”, Viên (Doãn Quốc Đam) trong quá trình lẩn trốn đã bất ngờ liên hệ Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) để thương lượng tìm đường thoát thân.
Trong trích đoạn tập 19 phim "Lằn ranh", Viên - kẻ từng nắm giữ nhiều bí mật của đường dây tài chính ngầm bắt đầu cảm thấy tính mạng của mình bị đe dọa. Sau nhiều lần trốn chạy, hắn quyết định liên lạc với Phó viện trưởng Viện Kiểm sát Bùi Hằng Thu để tìm đường sống. Viên cho rằng nếu chủ động hợp tác, hắn có thể đạt được thỏa thuận có lợi cho đôi bên.
“Tôi là Nguyễn Viên, chắc chị đoán được lý do tôi gọi” - Viên mở đầu cuộc gọi. Sau đó Viên nói thẳng về chuyện "hợp tác" để cả hai đều có lợi. Tuy nhiên, Hằng Thu bình tĩnh đáp: “Tôi không phán đoán khi thiếu căn cứ. Nhưng với người đã vi phạm pháp luật, tự thú và hợp tác là cách duy nhất để được khoan hồng”.
Viên cố thương lượng thêm: “Tôi cần được đáp ứng vài điều kiện”. Nhưng câu trả lời của Thu vẫn kiên quyết: “Anh không có quyền yêu cầu. Tuy nhiên, tôi hứa sẽ áp dụng mọi điều thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật cho phép”.
Khi cuộc gọi còn chưa kết thúc, Viên bất chợt nhận ra có người theo dõi bên ngoài. Viên hoảng loạn bởi đang ở bước đường cùng, có thể bị truy sát bất cứ lúc nào.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Phó bí thư tỉnh ủy Sách (NSND Trung Anh) liên tục nhận báo cáo về cuộc đua cho chiếc ghế Giám đốc Sở Tài chính đang đến hồi quyết định. Ông chỉ đạo cấp dưới tìm hiểu kỹ lưỡng tình hình các ứng viên, đặc biệt là Lê Chỉnh (NSƯT Hồ Uy Linh).
Cũng theo báo cáo, Lê Chỉnh là người có năng lực nhưng lại thẳng thắn, ít giao tiếp, ít tranh thủ quan hệ, khiến tỷ lệ ủng hộ không cao, thậm chí là rất thấp... Tuy vậy, điểm khiến ông Sách chú ý là Chỉnh có được sự hậu thuẫn từ Bí thư Trần Sơn (NSND Trọng Trinh).
Ông Sách trầm ngâm: “Anh ta không có dấu hiệu tiêu cực hay tham nhũng, nhưng nếu được Bí thư chống lưng, kết quả sẽ không thể đoán trước”.
Trong khi đó, Vinh vẫn ngoan cố vì tin rằng chỉ cần nghe lời Đình là có thể thoát tội. Dù biết rõ con đường này đầy rủi ro, Vinh vẫn mù quáng lao theo, khiến mọi việc dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Việc này không chỉ Vinh mà có thể kéo theo Đình phải chịu liên lụy.
Tập 19 phim "Lằn ranh" được phát sóng lúc 21h tối 26/11 trên kênh VTV1.
