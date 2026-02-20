Văn Mai Hương 'Thỏ ơi' không xem hôn nhân là đích đến bắt buộc của hạnh phúc

NSND Thanh Lam 'giận' Trấn Thành vì được lên hình quá ít GĐXH - Trong phim "Thỏ Ơi!!" có sự xuất hiện của NSND Thanh Lam, tuy nhiên, chị chỉ lướt qua màn hình ít phút.

Văn Mai Hương: "Chỉ khi thương nhân vật, tôi mới có thể sống được cùng cô ấy"

Lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh với vai Hải Lan trong bộ phim điện ảnh "Thỏ ơi" của Trấn Thành Văn Mai Hương khiến khán giả bất ngờ khi rũ bỏ hình ảnh nữ ca sĩ dịu dàng quen thuộc để hóa thân thành một người phụ nữ sắc sảo, gai góc và đầy tổn thương. Đằng sau sự lột xác ấy là hành trình khám phá nội tâm nhân vật, đối diện với chính những góc khuất của bản thân và học cách trưởng thành qua từng thước phim.

Văn Mai Hương với cảnh viral trên MXH.

Trong cuộc trò chuyện với báo chí, Văn Mai Hương thừa nhận cô có nhìn thấy một vài nét tương đồng giữa mình và Hải Lan. Cả hai đều là những người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, hoạt ngôn. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định những gì Hải Lan đã trải qua, đặc biệt là những tổn thương trong quá khứ là điều cô chưa từng nếm trải trọn vẹn.

"Hải Lan có những góc khuất dẫn cô ấy đến cách hành xử gai góc như vậy. Còn ngoài đời, tôi không phải người chửi bới hay 'mày tao' với người yêu. Trong tình yêu, tôi luôn tôn trọng đối phương", Văn Mai Hương nói.

Văn Mai Hương vào vai "mỏ hôn" nhưng được khán giả nhận xét là có duyên.

Chính sự tương phản giữa hình ảnh Văn Mai Hương nhiều năm qua và một Hải Lan táo bạo, thậm chí có phần "đánh đá", đã tạo nên sự thú vị. Khán giả vốn quen với một nữ ca sĩ chỉn chu, văn minh, nay được chứng kiến một phiên bản hoàn toàn khác trên màn ảnh rộng.

Để có được sự thành công trong vai diễn, Văn Mai Hương thừa nhận chính Trấn Thành là người giúp cô dần bước vào thế giới điện ảnh một cách tự nhiên.

Theo nữ ca sĩ, kịch bản ban đầu chỉ là phần khung, chiếm khoảng 50% so với những gì được thể hiện khi quay. Phần còn lại được hoàn thiện qua các buổi workshop và trao đổi trực tiếp trên phim trường. "Anh Thành khai phá những điều bên trong tôi, giúp tôi hiểu nhân vật sâu hơn. Chỉ khi mình thực sự thương và thấu hiểu nhân vật thì mới có thể diễn được", Văn Mai Hương.

Cũng theo nữ ca sĩ gốc Hà thành chia sẻ không chỉ riêng vai của mình, đạo diễn phải làm điều đó với toàn bộ ê-kíp diễn viên. Từ việc phân tích tâm lý, nuôi dưỡng cảm xúc đến cách tiết chế biểu đạt, mọi thứ đều được xây dựng kỹ lưỡng.

Văn Mai Hương và diễn viên Quốc Anh đóng cặp vợ chồng với nhau.

Trong "Thỏ ơi", là một "tay ngang" với phim ảnh nên có những phân cảnh khiến cô khá bối rối. Nữ ca sĩ cho biết đó là cảnh cảnh hôn giữa nhân vật Hải Lan và Trần Ngọc Sơn (Quốc Anh thủ vai). Văn Mai Hương tiết lộ đây là nụ hôn đầu tiên của mình trên màn ảnh.

Nữ ca sĩ tâm sự: "Trước đây, kể cả đóng MV tôi cũng chưa từng hôn ai. Đến ngày quay cảnh đó, tôi chưa bao giờ thấy xung quanh đông 'quân địch' như vậy". Theo lời Văn Mai Hương, ê-kíp đứng kín phim trường, từ quay phim, trợ lý đến các nhân viên trang điểm, làm tóc đều tập trung vào cảnh quay. Cô thừa nhận mình đỏ mặt, ngại ngùng và phải thực hiện nhiều lần mới hoàn thành.

Văn Mai Hương tuổi ngoài 30 sống trưởng thành hơn

Văn Mai Hương vào làng giải trí từ khi mới 16 tuổi và khi trải qua 15 năm hoạt động showbiz cô đã trưởng thành hơn. Theo nữ ca sĩ tiết lộ cô rút ra được những bài học từ suốt hành trình nhiều năm theo đuổi nghề của mình. Cô nói: "Tôi không dám nói mình đã trưởng thành hẳn. Chỉ là bớt ngu hơn một chút vì đã bước sang tuổi 30".

Văn Mai Hương thừa nhận bớt ngu hơn sau khi bước qua tuổi 30.

Nữ ca sĩ tự nhận mình là "một linh hồn già", suy nghĩ có phần chín chắn hơn bạn bè đồng trang lứa. Theo Văn Mai Hương, sự già dặn ấy đôi khi là lớp áo giáp bảo vệ bản thân trước những tổn thương.

Ở tuổi mà trong mắt nhiều phụ huynh cho rằng đã đến tuổi kết hôn, Văn Mai Hương lại có suy nghĩ khác. Cô khẳng định không xem đó là đích đến bắt buộc của hạnh phúc. "Đúng người, đúng thời điểm thì sẽ có hôn nhân. Người phù hợp là người cho mình được là chính mình, khiến mình tự tin và hạnh phúc", nữ ca sĩ trải lòng.

Độc thân ngoài 30, ai cũng nghĩ Văn Mai Hương sẽ trở về Hà Nội ăn Tết cũng gia đình thì cô năm nay lại khác. Tết Bính Ngọ, thay vì quây quần trọn vẹn bên gia đình, Văn Mai Hương dành phần lớn thời gian Tết để đồng hành cùng ê-kíp phim trong các chuyến cine-tour. Đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác của một diễn viên quảng bá phim dịp đầu năm.

Nữ ca sĩ được khán giả ủng hộ khi lần đầu "chạm ngõ" điện ảnh.

Năm 2026 với Văn Mai Hương, cô đang dần mở rộng biên độ nghệ thuật của mình với điện ảnh. Vai diễn Hải Lan không chỉ là một thử thách nghề nghiệp, mà còn là cơ hội để cô soi chiếu lại những cảm xúc, tổn thương và bài học trưởng thành của chính mình.