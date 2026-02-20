Văn Mai Hương 'Thỏ ơi' không xem hôn nhân là đích đến bắt buộc của hạnh phúc
GĐXH - Văn Mai Hương lần đâu chạm ngõ điện ảnh nhưng cô đã có thoại viral khắp mạng xã hội với phim "Thỏ ơi". Trong phim là người vợ với nhiều vết xước trong hôn nhân, ngoài đời, nữ ca sĩ lại có quan điểm rất khác.
Văn Mai Hương: "Chỉ khi thương nhân vật, tôi mới có thể sống được cùng cô ấy"
Lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh với vai Hải Lan trong bộ phim điện ảnh "Thỏ ơi" của Trấn Thành Văn Mai Hương khiến khán giả bất ngờ khi rũ bỏ hình ảnh nữ ca sĩ dịu dàng quen thuộc để hóa thân thành một người phụ nữ sắc sảo, gai góc và đầy tổn thương. Đằng sau sự lột xác ấy là hành trình khám phá nội tâm nhân vật, đối diện với chính những góc khuất của bản thân và học cách trưởng thành qua từng thước phim.
Trong cuộc trò chuyện với báo chí, Văn Mai Hương thừa nhận cô có nhìn thấy một vài nét tương đồng giữa mình và Hải Lan. Cả hai đều là những người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, hoạt ngôn. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định những gì Hải Lan đã trải qua, đặc biệt là những tổn thương trong quá khứ là điều cô chưa từng nếm trải trọn vẹn.
"Hải Lan có những góc khuất dẫn cô ấy đến cách hành xử gai góc như vậy. Còn ngoài đời, tôi không phải người chửi bới hay 'mày tao' với người yêu. Trong tình yêu, tôi luôn tôn trọng đối phương", Văn Mai Hương nói.
Văn Mai Hương vào vai "mỏ hôn" nhưng được khán giả nhận xét là có duyên.
Chính sự tương phản giữa hình ảnh Văn Mai Hương nhiều năm qua và một Hải Lan táo bạo, thậm chí có phần "đánh đá", đã tạo nên sự thú vị. Khán giả vốn quen với một nữ ca sĩ chỉn chu, văn minh, nay được chứng kiến một phiên bản hoàn toàn khác trên màn ảnh rộng.
Để có được sự thành công trong vai diễn, Văn Mai Hương thừa nhận chính Trấn Thành là người giúp cô dần bước vào thế giới điện ảnh một cách tự nhiên.
Theo nữ ca sĩ, kịch bản ban đầu chỉ là phần khung, chiếm khoảng 50% so với những gì được thể hiện khi quay. Phần còn lại được hoàn thiện qua các buổi workshop và trao đổi trực tiếp trên phim trường. "Anh Thành khai phá những điều bên trong tôi, giúp tôi hiểu nhân vật sâu hơn. Chỉ khi mình thực sự thương và thấu hiểu nhân vật thì mới có thể diễn được", Văn Mai Hương.
Cũng theo nữ ca sĩ gốc Hà thành chia sẻ không chỉ riêng vai của mình, đạo diễn phải làm điều đó với toàn bộ ê-kíp diễn viên. Từ việc phân tích tâm lý, nuôi dưỡng cảm xúc đến cách tiết chế biểu đạt, mọi thứ đều được xây dựng kỹ lưỡng.
Trong "Thỏ ơi", là một "tay ngang" với phim ảnh nên có những phân cảnh khiến cô khá bối rối. Nữ ca sĩ cho biết đó là cảnh cảnh hôn giữa nhân vật Hải Lan và Trần Ngọc Sơn (Quốc Anh thủ vai). Văn Mai Hương tiết lộ đây là nụ hôn đầu tiên của mình trên màn ảnh.
Nữ ca sĩ tâm sự: "Trước đây, kể cả đóng MV tôi cũng chưa từng hôn ai. Đến ngày quay cảnh đó, tôi chưa bao giờ thấy xung quanh đông 'quân địch' như vậy". Theo lời Văn Mai Hương, ê-kíp đứng kín phim trường, từ quay phim, trợ lý đến các nhân viên trang điểm, làm tóc đều tập trung vào cảnh quay. Cô thừa nhận mình đỏ mặt, ngại ngùng và phải thực hiện nhiều lần mới hoàn thành.
Văn Mai Hương tuổi ngoài 30 sống trưởng thành hơn
Văn Mai Hương vào làng giải trí từ khi mới 16 tuổi và khi trải qua 15 năm hoạt động showbiz cô đã trưởng thành hơn. Theo nữ ca sĩ tiết lộ cô rút ra được những bài học từ suốt hành trình nhiều năm theo đuổi nghề của mình. Cô nói: "Tôi không dám nói mình đã trưởng thành hẳn. Chỉ là bớt ngu hơn một chút vì đã bước sang tuổi 30".
Nữ ca sĩ tự nhận mình là "một linh hồn già", suy nghĩ có phần chín chắn hơn bạn bè đồng trang lứa. Theo Văn Mai Hương, sự già dặn ấy đôi khi là lớp áo giáp bảo vệ bản thân trước những tổn thương.
Ở tuổi mà trong mắt nhiều phụ huynh cho rằng đã đến tuổi kết hôn, Văn Mai Hương lại có suy nghĩ khác. Cô khẳng định không xem đó là đích đến bắt buộc của hạnh phúc. "Đúng người, đúng thời điểm thì sẽ có hôn nhân. Người phù hợp là người cho mình được là chính mình, khiến mình tự tin và hạnh phúc", nữ ca sĩ trải lòng.
Độc thân ngoài 30, ai cũng nghĩ Văn Mai Hương sẽ trở về Hà Nội ăn Tết cũng gia đình thì cô năm nay lại khác. Tết Bính Ngọ, thay vì quây quần trọn vẹn bên gia đình, Văn Mai Hương dành phần lớn thời gian Tết để đồng hành cùng ê-kíp phim trong các chuyến cine-tour. Đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác của một diễn viên quảng bá phim dịp đầu năm.
Năm 2026 với Văn Mai Hương, cô đang dần mở rộng biên độ nghệ thuật của mình với điện ảnh. Vai diễn Hải Lan không chỉ là một thử thách nghề nghiệp, mà còn là cơ hội để cô soi chiếu lại những cảm xúc, tổn thương và bài học trưởng thành của chính mình.
Một hoa hậu Việt tuổi Ngọ định cư ở trời Tây sống trọn vẹn mỗi ngàyGiải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Diễm Hương sinh năm 1990 cầm tinh tuổi Ngọ và sau những sóng gió ở giai đoạn đầu của cuộc đời, hiện tại, cô có cuộc sống bình yên, sống trọn vẹn mỗi ngày.
Nam diễn viên 'soái ca' có khả năng siêu nhiên trong 'Đồng hồ đếm ngược' là ai?Giải trí - 12 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Thanh Sơn đang gây chú ý trong bộ phim "Đồng hồ đếm ngược" khi có lần đầu tiên vào vai diễn có yếu tố siêu thực.
Quách Ngọc Ngoan quên Tết, Tuấn Trấn di chuyển bằng nạng đi quảng bá phimXem - nghe - đọc - 13 giờ trước
GĐXH - Quách Ngọc Ngoan, Tuấn Trần, Phương Anh Đào cùng dàn diễn viên "Báu vật trời cho" phải tích cực tuyên truyền phim Tết. Dù đang đây là dịp gia đình sum vầy nhưng cả ê-kíp phim vẫn cố gắng hết sức để quảng bá phim.
Em gái Cẩm Ly tiết lộ lý do 20 năm 'biến mất' khỏi showbiz ViệtGiải trí - 14 giờ trước
GĐXH - Hà Phương - em gái Cẩm Ly mới đây đã tiết lộ việc rời khỏi showbiz Việt. Điều này khiến khán giả khá bất ngờ.
Vợ Bình Minh mang giày 10 cm vẫn 'lép vế' chiều cao bên chồng conGiải trí - 15 giờ trước
GĐXH - CEO Anh Thơ, bà xã Bình Minh, mang giày cao 10 cm nhưng trông vẫn thấp nhất nhà khi chụp ảnh Tết cùng chồng con.
Khoe diện mạo con gái 7 tháng tuổi, Ngô Thanh Vân thừa nhận một điều khiến fan thích thúGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Ngô Thanh Vân - Huy Trần chính thức ra mắt con gái 7 tháng tuổi, tiết lộ nhiều điều thú vị khiến fan thích thú.
Hoa hậu Đặng Thu Thảo thả nhẹ vài tấm ảnh mùng 3 Tết mà ai cũng phải xuýt xoaGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Mùng 3 Tết, Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo chỉ đăng vài tấm ảnh áo dài nền nã bên chậu quất ngày xuân, nhưng đủ khiến dân tình xuýt xoa.
Tết Bính Ngọ 2026 của sao Việt có gì đặc biệt?Giải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Hà Kiều Anh ăn Tết sớm bên Mỹ, trong khi đó vợ chồng Huỳnh Đông - Ái Châu đưa con trai từ Canada về Việt Nam đón Tết Nguyên đán.
Khối tài sản của nữ diễn viên đa tài trong "Emily in Paris"Thế giới showbiz - 20 giờ trước
Sau nhiều năm hoạt động ở cả sân khấu Broadway, truyền hình lẫn điện ảnh, Ashley Park - diễn viên trong series "Emily in Paris" dần khẳng định hình ảnh một nữ diễn viên đa tài, qua đó tích lũy khối tài sản đáng kể.
Tết ấm áp trong vòng tay nội - ngoại của gia đình Mai Thu HuyềnGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Sau một thời gian sinh sống và làm việc ở TP.HCM, Mai Thu Huyền cách đây ít tháng đã quyết định trở về Hà Nội sinh sống. Năm nay, nữ diễn viên có một cái Tết ấm cúng bên gia đình 2 bên nội - ngoại.
Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnhThế giới showbiz
GĐXH - NSND Hồng Vân sinh năm 1966 tuổi Ngọ, chị được mệnh danh là bà trùm sân khấu ở phía Nam. Ngoài sự nghiệp thành công rực rỡ chị còn có hôn nhân viên mãn bên chồng tài tử Lê Tuấn Anh.