Ông Sách - Phó Bí thư thường trực tỉnh trong phim 'Lằn ranh' đời thực viên mãn ở tuổi hưu

NSND Trung Anh gây sốc với vai ông Sách - Phó Bí thư thường trực tỉnh trong "Lằn ranh"

NSND Trung Anh vốn quen mặt với hình tượng ông bố quốc dân trong các phim giờ vàng của VTV trước đây, tuy nhiên ở "Lằn ranh", ông lại có vai diễn rất khác. Được biết, "Lằn ranh" là bộ phim chính luận do VFC sản xuất, phối hợp với Viện KSND tối cao, đặt bối cảnh ở tỉnh Việt Đông trong giai đoạn sáp nhập, tinh gọn bộ máy; phát sóng 21 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên VTV1, với độ dài dự kiến 50 tập.

NSND Trung Anh gây sốc với khán giả khi vào vai ông Sách Phó Bí thư thường trực tỉnh Việt Đông trong "Lằn ranh".

Ngay từ đầu phim, NSND Trung Anh với vai diễn ông Sách, Phó Bí thư thường trực tỉnh Việt Đông đã xuất hiện như một chính khách điềm tĩnh, liêm chính, giàu kinh nghiệm, được xem là "cầu nối" giữa Bí thư Trần Sơn (NSND Trọng Trinh) và Chủ tịch tỉnh Thủy (NSƯT Phạm Cường). NSND Trung Anh từng chia sẻ đây là vai lãnh đạo tỉnh ủy đầu tiên ông đảm nhận, với lượng thoại chính luận dày và tâm lý đa tầng. Ở những tập đầu, khán giả nhìn thấy một Phó Bí thư Sách sắc sảo, luôn nói lời chuẩn mực, nhấn mạnh "đặt lợi ích người dân lên trên hết".

Những phần tiếp theo của phim, NSND Trung Anh lại khiến khán giả "quay xe" khi liên tục có những hành động gây nghi ngờ. Ví dụ ấn tượng nhất là việc một Phó Bí thư từng nói toàn những lời liêm chính, đạo đức giờ lại để lộ mối quan hệ riêng tư với nữ doanh nhân đang dính đại án bất động sản. Mạng xã hội lập tức đặt nghi vấn: liệu ông Sách có thực sự trong sạch?

Hình ảnh NSND Trung Anh diễn cùng Huyền Trang - diễn viên kém ông 30 tuổi.

Đây là một vai diễn rất khó với NSND Trung Anh, theo người trong cuộc chia sẻ mỗi khi có phân đoạn tình cảm với đồng nghiệp nữ kém 30 tuổi, ông lại đỏ mặt vì ngại. Trước vai diễn nặng ký này, NSND Trung Anh là diễn viên quen mặt với khán giả phim giờ vàng trong nhiều năm qua. Ông đã có những vai diễn bùng nổ với khán giả như Lương Bổng trong "Người phán xử" hay bố Sơn trong "Về nhà đi con". Mỗi vai diễn, NSND Trung Anh đều đầu tư công sức và tình cảm giúp phim luôn gây được ấn tượng tốt đẹp với công chúng.

NSND Trung Anh có cuộc hôn nhân cực kỳ viên mãn

Với những fan của NSND Trung Anh, ai cũng biết ông có một sự nghiệp tốt đẹp và trọn vẹn là nhờ đằng sau có vợ đảm đang. Họ gắn bó với nhau đã gần 30 năm. Cơ duyên NSND Trung Anh đến với vợ đơn giản nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa như chính con người ông. Họ sống cùng nhau trong một khu phố, nhờ vậy nên vợ ông có sự đồng cảm. Được biết, trước đó, vợ lại là fan của ông nên khi về chung một nhà, vợ nam nghệ sĩ càng dễ dàng hiểu và thông cảm cho công việc của chồng.

NSND Trung Anh và vợ ở đời thực.

Vợ nghệ sĩ nói hai người "tận dụng triệt để quy luật bù trừ để hòa hợp với đối phương". "Chồng cao, tôi thấp, chồng gầy, tôi béo, chồng nói ít, tôi nói nhiều. Tôi làm trong lĩnh vực tài chính, còn công việc của chồng thuần túy là nghệ thuật. Khi ở bên nhau, chúng tôi cảm thấy dễ chịu vì không ai can thiệp quá sâu vào lĩnh vực của người kia", vợ NSND Trung Anh nhận xét về bạn đời trong một lần trả lời báo chí cách đây đã lâu.

Những năm đầu cưới nhau, cuộc sống vợ chồng gặp khó khăn vì đồng lương ở Nhà hát Kịch Việt Nam của nghệ sĩ ít ỏi, dự án phim ảnh bên ngoài lại không nhiều. Vài năm sau, khi công việc ổn định, kinh tế khá hơn, ông lại đi biền biệt, có khi đến vài tháng, một tay người vợ quán xuyến gia đình. Và vì thương chồng đam mê nghệ thuật nên tài chính trong nhà vợ ông trở thành trụ cột.

Nam nghệ sĩ gạo cội đất Bắc có cuộc sống đời thực viên mãn.

Khi chia sẻ về người vợ tào khang, NSND Trung Anh đã kể với Gia đình & Xã hội: "Vợ tôi là người sát sao và chủ yếu nuôi dạy các con. Tôi thì đi làm phim quanh năm ngày tháng nên đâu có nhiều thời gian bên con. Khi còn ở Nhà hát Kịch Việt Nam diễn sân khấu nên tôi đi tỉnh nhiều. Một năm phải 4-5 tháng xa nhà nên mọi việc đều do vợ tôi quán xuyến, chăm sóc, lo cho các con. Vợ tôi học cũng giỏi nên kèm được các con trong việc học".

Không chỉ là hậu phương vững chắc, vợ NSND Trung Anh cũng rất tâm lý và hiểu chồng. Dù làm công việc liên quan đến tiền tệ nhưng vợ nghệ sĩ Trung Anh rất am hiểu về phim ảnh, kịch nói nên nam nghệ sĩ gạo cội gọi vợ là bạn tâm giao, cùng ông chia sẻ nhiều khó khăn, vướng mắc trong gia đình.

Ngoài sự trân trọng dành cho vợ, NSND Trung Anh còn hạnh phúc vì có 2 con học giỏi xuất sắc. Nam nghệ sĩ gạo cội cho rằng thành công lớn nhất của vợ chồng là hai con (Tiến Việt, Thục Anh) đều ngoan ngoãn, chăm chỉ. Hồi nhỏ, nhiều đạo diễn mời Tiến Việt, Thục Anh (tên con NSND Trung Anh) đóng phim cùng bố. Tuy nhiên, các con anh đều từ chối bởi không thích diễn xuất. Sau này, Tiến Việt học chuyên hóa, thi đỗ Đại học Bách khoa rồi sang Phần Lan du học, đã tốt nghiệp và hiện tại đã về nước làm việc. Còn con gái NSND Trung Anh, cũng như anh trai, cô hiện tại du học ở Mỹ ngành Hóa Sinh.

NSND Trung Anh thừa nhận bản thân nóng tính không giống bố Sơn trong "Về nhà đi con". Clip: Đỗ Quyên

Nói về 2 con, NSND Trung Anh trải lòng: "Con trai tôi học ở nước ngoài và hiện tại đã về nước làm việc. Còn con gái thì mới tốt nghiệp đại học ở Mỹ thì lại giành được học bổng chương trình Tiến sĩ và học thêm 5 năm. Trong thời gian học thì bạn ấy đi làm trợ giảng cũng có lương. Vậy nên vợ chồng tôi không phải lo lắng quá nhiều về tài chính cho con. Nói thì nói vậy chứ, khi con gái ở xa nhà phải tự lập mọi thứ, bố mẹ nào cũng thương và lo lắng cả. Lúc con ốm đau ở bên đấy thì bên này chúng tôi cũng cuống cuồng không yên tâm".

Hiện tại, khi ở tuổi hưu, NSND Trung Anh vẫn tích cực với công việc giảng dạy và diễn xuất. Tuy nhiên, ông vẫn điều chỉnh thời gian dành cho sức khỏe và gia đình.