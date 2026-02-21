Nhan sắc nữ chính trong phim Tết "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang

Đoàn Minh Anh, 18 tuổi, được Trường Giang chọn làm nữ chính trong phim Tết "Nhà ba tôi một phòng". Cô vào vai An, con gái ông Thạch (Trường Giang). Vợ mất sớm, ông Thạch một mình nuôi con khôn lớn bằng nghề làm mắm. Khi An thi trượt ngành học yêu thích, về thời trang, ông khuyên con về làm nghề gia truyền cùng ông. Hai cha con sống trong căn nhà chật hẹp giữa thành phố đông đúc, từ đó nảy sinh nhiều mâu thuẫn.