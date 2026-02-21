Mới nhất
Nhan sắc nữ chính trong phim Tết "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang

Thứ bảy, 06:47 21/02/2026 | Giải trí

Đoàn Minh Anh đảm nhận vai nữ chính An trong phim Tết "Nhà ba tôi một phòng" của đạo diễn Trường Giang.

Nhan sắc nữ chính trong phim Tết &quot;Nhà ba tôi một phòng&quot; của Trường Giang - Ảnh 1.

Đoàn Minh Anh, 18 tuổi, được Trường Giang chọn làm nữ chính trong phim Tết "Nhà ba tôi một phòng". Cô vào vai An, con gái ông Thạch (Trường Giang). Vợ mất sớm, ông Thạch một mình nuôi con khôn lớn bằng nghề làm mắm. Khi An thi trượt ngành học yêu thích, về thời trang, ông khuyên con về làm nghề gia truyền cùng ông. Hai cha con sống trong căn nhà chật hẹp giữa thành phố đông đúc, từ đó nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Nhan sắc nữ chính trong phim Tết &quot;Nhà ba tôi một phòng&quot; của Trường Giang - Ảnh 2.

"Nhà ba tôi một phòng" đánh dấu sự kết hợp lần đầu giữa Anh Tú Atus (vai Phát) và Đoàn Minh Anh trên màn ảnh rộng. Trong trailer bộ phim, những khoảnh khắc tương tác tự nhiên của cả hai đã gợi lên “phản ứng hóa học” nhẹ nhàng, trong trẻo. Cặp đôi đại diện cho màu sắc gen Z, hồn nhiên, vụng về nhưng chân thành, được kỳ vọng sẽ mang đến câu chuyện tình “gà bông” thú vị.

Nhan sắc nữ chính trong phim Tết &quot;Nhà ba tôi một phòng&quot; của Trường Giang - Ảnh 3.

Trước “Nhà ba tôi một phòng”, Minh Anh từng ghi dấu ấn khi tham gia dự án điện ảnh “Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu” của đạo diễn Victor Vũ. Cô vào vai Nga – cháu gái của mợ Hai Mẫn (Đinh Ngọc Diệp). Nga mất tích bí ẩn, kéo thám tử Kiên (Quốc Huy) vào hành trình điều tra những vụ án ly kỳ. Lần đầu đảm nhận vai dài hơi trên màn ảnh rộng, Minh Anh từng chia sẻ cô chịu áp lực lớn, bật khóc trên phim trường vì chưa hoàn thành tốt cảnh quay.

Nhan sắc nữ chính trong phim Tết &quot;Nhà ba tôi một phòng&quot; của Trường Giang - Ảnh 4.

Đoàn Minh Anh sinh năm 2008, bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Năm 7 tuổi, cô đóng quảng cáo cho nhiều thương hiệu. Năm 2017, Minh Anh đạt danh hiệu Quán quân Diễn viên, một cột mốc quan trọng để cô bắt đầu theo đuổi diễn xuất. Từ đó, Minh Anh bắt đầu góp mặt trong nhiều dự án phim. Cô từng tham gia một số phim như "Chạy đi rồi tính" (đạo diễn Nam Cito - Bảo Nhân), "Siêu trộm" (đạo diễn Hàm Trần).

Nhan sắc nữ chính trong phim Tết &quot;Nhà ba tôi một phòng&quot; của Trường Giang - Ảnh 5.

Theo Trường Giang, ban đầu, đến sát ngày bấm máy phim "Nhà ba tôi một phòng", anh vẫn chưa lựa chọn được nữ chính. Qua lời giới thiệu, nam đạo diễn mời Minh Anh đến thử vai, sau đó quyết định chọn vì đánh giá cô cùng độ tuổi với nhân vật, nhập vai tự nhiên.

Nhan sắc nữ chính trong phim Tết &quot;Nhà ba tôi một phòng&quot; của Trường Giang - Ảnh 6.

Bên cạnh diễn xuất, Minh Anh thường được mời đóng quảng cáo, làm mẫu ảnh. Hiện cô theo học Phân hiệu Văn hóa, Nhạc viện TP.HCM. Nữ diễn viên cho biết thời gian tới sẽ tham gia các khóa diễn xuất, học hỏi thêm kỹ năng để phát triển lâu dài trong nghề. Người truyền cảm hứng lớn với Minh Anh trong nghề là diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc.

Nhan sắc nữ chính trong phim Tết &quot;Nhà ba tôi một phòng&quot; của Trường Giang - Ảnh 7.

Minh Anh sở hữu nhan sắc trong trẻo, nhẹ nhàng, toát lên nét cuốn hút riêng. Cô ghi điểm nhờ gương mặt sáng, nụ cười tự nhiên và thần thái đúng chuẩn “nàng thơ”. Trong ảnh: Minh Anh dự lễ trao giải Ngôi sao xanh vào tháng 1/2026 tại TP.HCM, với đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc (vai Nga trong phim “Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu”)

Nhan sắc nữ chính trong phim Tết &quot;Nhà ba tôi một phòng&quot; của Trường Giang - Ảnh 8.

Sau 2 dự án phim "Thám tử Kiên" và "Nhà ba tôi một phòng", Minh Anh được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt trẻ triển vọng của màn ảnh Việt.

Xúc động hình ảnh Tuấn Trần chống nạng tới buổi ra mắt phim TếtXúc động hình ảnh Tuấn Trần chống nạng tới buổi ra mắt phim Tết

GĐXH - Diễn viên Tuấn Trần được đồng nghiệp, ekip phim hỗ trợ đi lại trong buổi ra mắt “Báu vật trời cho”.

Mai Trang/VOV.VN
Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnh

Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnh

Thế giới showbiz

GĐXH - NSND Hồng Vân sinh năm 1966 tuổi Ngọ, chị được mệnh danh là bà trùm sân khấu ở phía Nam. Ngoài sự nghiệp thành công rực rỡ chị còn có hôn nhân viên mãn bên chồng tài tử Lê Tuấn Anh.

Phim Việt nào đang có doanh thu cao nhất đường đua phim Tết 2026?

Phim Việt nào đang có doanh thu cao nhất đường đua phim Tết 2026?

Xem - nghe - đọc
Hoa hậu Đặng Thu Thảo thả nhẹ vài tấm ảnh mùng 3 Tết mà ai cũng phải xuýt xoa

Hoa hậu Đặng Thu Thảo thả nhẹ vài tấm ảnh mùng 3 Tết mà ai cũng phải xuýt xoa

Giải trí
Một hoa hậu Việt tuổi Ngọ định cư ở trời Tây sống trọn vẹn mỗi ngày

Một hoa hậu Việt tuổi Ngọ định cư ở trời Tây sống trọn vẹn mỗi ngày

Giải trí
Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTV

Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTV

Thế giới showbiz

