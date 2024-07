Ba tỉnh đầu tiên sáp nhập đơn vị hành chính để giảm 1 huyện, 53 xã

20 giờ trước

GĐXH - Tình trạng các bãi trông giữ xe không phép trên địa bàn TP Hà Nội ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, tự ý thu tiền cao gấp nhiều lần so với quy định dù đã nhiều lần được phản ánh, thế nhưng vẫn đang diễn ra một cách công khai. Điều này không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông mà còn còn khiến dư luận vô cùng bức xúc.