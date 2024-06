Bắc Giang: Phát hiện đôi nam nữ thương vong trong phòng trọ

Đắk Lắk: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở sắp nhận được GĐXH - Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk, HĐND tỉnh này đã thông qua Nghị quyết quy định về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và các chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.

Ngày 25/6, Công an huyện Việt Yên đang phối hợp cùng các phòng ban nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang điều tra vụ phát hiện đôi nam nữ thương vong trong phòng trọ tại địa bàn My Điền 3, thị trấn Nếnh.

Trước đó, khoảng 21h ngày 24/6, cơ quan công an tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một đôi nam nữ trên người có nhiều thương tích trong một phòng trọ của gia đình anh T.H.P (trú tại Mỹ Điền 3, thị trấn Nếnh).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: FB

Danh tính đôi nam nữ được xác định là anh H.H.Th (SN 1993, trú tại Chi Lăng, Lạng Sơn) và chị V.T.A.Th (SN 2004, trú tại huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn).

Do vết thương quá nặng, chị Th. đã tử vong. Về phía anh H.Th. đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, nguyên nhân bước đầu của vụ việc nghi do 2 bên mâu thuẫn tình ái.