Bắc Kạn: Sau phản ánh, nhiều trường mầm non ở Ba Bể đã thực hiện theo kiến nghị

Liên quan đến sự việc nhiều bất cập tại một số trường mầm non trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn mà Gia đình và Xã hội đăng tải trong ngày 7/4/2025, mới đây, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND huyện Ba Bể cho biết, sau khi có nội dung phản ánh, huyện đã có chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra và chấn chỉnh theo quy định pháp luật.

Theo đó, ngày 8/4/2025, Đoàn kiểm tra của UBND huyện Ba Bể do ông Lương Văn Chiến làm trưởng đoàn, kiểm tra lại 4 trường mầm non Phúc Lộc, Hà Hiệu, Bành Trạch và mầm non thị trấn Chợ Rã.

Về cơ bản, thời điểm kiểm tra, cả 4 trường mầm non đã thực hiện theo quy định theo Điều lệ trường mầm non (Thông tư số 52/2020); Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Riêng trường mầm non Phúc Lộc, bà Nông Thị Dung - Hiệu trưởng và Đàm Thị Sinh - Phó Hiệu trưởng thời điểm kiểm tra, Ban Giám hiệu đã thực hiện xây dựng hoạt động giáo dục trên hệ thống Vnedu theo kiến nghị của đoàn kiểm tra ngày 19/2/2025.

Trước đó, tại một số trường mầm non trên địa bàn huyện Ba Bể, đoàn kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phát hiện một số cán bộ quản lý giáo dục chưa tuân thủ quy định về tham gia hoạt động giáo dục.

Trước đó, tại biên bản kiểm tra ngày 19/2/2025, đoàn kiểm tra đối với bà Nông Thị Dung - Hiệu trưởng trường mầm non Phúc Lộc (thuộc tổ chuyên môn tổ số 1) về tham gia thực hiện các hoạt động giáo dục theo phân công: không phân công cụ thể; thời khóa biểu lên lớp: có theo tuần; kế hoạch hoạt động: có kế hoạch hoạt động; thực hiện các hoạt động giáo dục theo định mức: chưa đầy đủ theo quy định.

Đối với bà Đàm Thị Sinh - Phó Hiệu trưởng (thuộc tổ chuyên môn tổ số 2 Trường MN Phúc Lộc) tham gia hoạt động giáo dục: không phân công cụ thể; thời khóa biểu lên lớp: có theo tuần; thực tế thực hiện các hoạt động giáo dục: thực hiện chưa đầy đủ theo định mức.

Về 3 trường Mầm non thị trấn Chợ Rã, Mầm non Hà Hiệu và Mầm non Bành Trạch..., các trường cũng đã thực hiện xây dựng hoạt động giáo dục trên hệ thống Vnedu theo kiến nghị của đoàn tại biên bản kiểm tra ngày 19/2/2025. Trước đó, ngày 17 và ngày 19/2, đoàn kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Bể đã kiểm tra và phát hiện một số vấn đề bất cập tại các trường nêu trên. Nội dung này đã được chúng tôi đăng tải trước đó.

Liên quan đến trường mầm non thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, ngày 28/5, trao đổi nhanh với PV, bà Đàm Thị Lê - Hiệu trưởng trường Mầm non thị trấn Chợ Rã cho biết, từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch giảng dạy đầy đủ. Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy, lãnh đạo trường thường xuyên họp, tập huấn... nên lịch lên lớp được điều chỉnh lại hoặc chuyển sang ngày khác.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Từng đội vòng nguyệt quế lên tivi, chàng trai quyết định về quê bán tạp hóa