Bác sĩ tim mạch nói gì về chế độ ăn hạn chế tinh bột?

21 giờ trước

Vitamin C được biết đến là một dưỡng chất quan trọng với cơ thể, khi thiếu vitamin C, chúng ta có thể đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau. Vậy thiếu vitamin C sẽ gây bệnh gì, biểu hiện thiếu vitamin C là như thế nào?