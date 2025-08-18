5 loại quả ăn cả vỏ còn bổ hơn cả ruột

4 đặc điểm của đàn ông có lá gan khỏe mạnh: Nếu thiếu một trong số này, bạn nên cẩn thận! GĐXH - Các nghiên cứu cho thấy, đàn ông có lá gan khỏe mạnh thường có 4 đặc điểm chung. Những trạng thái sinh lý tưởng chừng bình thường này, trên thực tế, lại là những tín hiệu cho thấy gan đang khỏe.

Ăn nhiều trái cây có lợi cho sức khỏe vì chúng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ. Tuy nhiên, khi ăn trái cây, hầu hết mọi người thường có thói quen gọt vỏ vì vỏ thường cứng và không ngon. Nhưng làm như vậy có thể bạn đã vô tình vứt bỏ những chất dinh dưỡng quan trọng nhất của trái cây!

Chuyên gia dinh dưỡng Trương Tư Lan từ Bệnh viện Quốc Thái (TQ) cho biết, một số loại trái cây tốt nhất nên ăn cả vỏ. Vỏ trái cây là lớp ngoài cùng, tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, vì vậy màu sắc của vỏ thường đậm hơn ruột và giá trị dinh dưỡng cũng cao nhất. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng vỏ của nhiều loại trái cây chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn so với phần ruột.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý, trước khi dùng vỏ trái cây, bạn phải rửa thật sạch, đặc biệt là lo ngại về vấn đề thuốc trừ sâu tồn dư. Tốt nhất, bạn nên ngâm trái cây trong nước sạch 15 phút, sau đó đổ nước đi và lặp lại 3 lần. Lưu ý, mỗi lần ngâm không quá 15 phút để tránh việc thuốc trừ sâu ngấm ngược trở lại.

Vậy những loại vỏ trái cây nào có thể ăn được và chúng chứa những chất dinh dưỡng gì?

1. Vỏ chanh

Vỏ chanh chứa limonoid, cùng với các hợp chất flavonoid, polyphenol và phytochemicals. Chúng có thể tăng cường hoạt động của các enzym giải độc gan. Flavonoid và polyphenol là chất chống oxy hóa, có lợi cho quá trình trao đổi chất béo, giúp giảm chất béo trung tính. Những người bị béo phì có thể tận dụng các thành phần trong vỏ chanh để loại bỏ lượng chất béo dư thừa.

Bạn có thể thái nhỏ vỏ chanh và pha cùng trà để thưởng thức hương thơm. Ngoài ra, có thể dùng nước cốt từ vỏ chanh thay thế giấm để nêm nếm món ăn, giúp tăng thêm hương vị và kích thích vị giác. Tuy nhiên, vì chanh rất chua nên những người bị loét dạ dày, loét tá tràng hoặc dư axit dạ dày cần cẩn trọng khi ăn.

2. Vỏ nho

Vỏ nho chứa anthocyanin, có khả năng chống oxy hóa mạnh và loại bỏ các gốc tự do peroxide. Vỏ nho cũng chứa nhiều resveratrol hơn so với ruột và hạt nho, có tác dụng giảm lipid máu, chống huyết khối, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và tăng cường miễn dịch. Đặc biệt, flavonoid trong vỏ nho tím còn có tác dụng hạ huyết áp.

Bạn nên rửa sạch nho, sau đó xay cả vỏ, ruột và hạt để có được dinh dưỡng trọn vẹn. Tuy nhiên, cần lưu ý nho thường rất ngọt, vì vậy những người có chỉ số triglyceride cao nên hạn chế ăn.

3. Vỏ táo

Vỏ táo chứa quercetin và polyphenol, có tác dụng chống viêm, ngăn ngừa tổn thương tế bào và phòng ngừa dị ứng. Dùng lâu dài cũng có thể giúp phòng ngừa hen suyễn. Ngoài ra, vỏ táo còn chứa chất chống oxy hóa có khả năng phòng chống ung thư.

Táo nên ăn cả quả, bao gồm cả vỏ và ruột. Vỏ táo thường có một lớp sáp thực phẩm, ăn trực tiếp không gây hại cho cơ thể. Nếu bạn lo lắng, có thể dùng miếng rửa chén chà sạch, sau đó ngâm nước 15 phút và lặp lại 3 lần để loại bỏ lớp sáp.





4. Vỏ cam, quýt

Vỏ cam, quýt chứa flavonoid, có thể tăng cường chức năng mạch máu và chống viêm. Chúng cũng rất giàu pectin, giúp nhuận tràng, giảm huyết áp và cholesterol. Một số phytochemicals có trong vỏ cam, quýt cũng có thể tăng cường hoạt động của các enzym giải độc gan. Nếu ăn các loại trái cây họ cam quýt mỗi ngày, bạn có thể giảm nguy cơ đột quỵ. Đồng thời, các chất chống oxy hóa trong chúng cũng giúp ngăn ngừa ung thư.

Vỏ cam, quýt sau khi rửa sạch có thể thái sợi, hạt lựu hoặc miếng nhỏ rồi pha với nước sôi hoặc trà. Cách này không chỉ tạo ra hương vị thơm mát mà còn có tác dụng khai vị, giúp tinh thần tỉnh táo.

Vì vỏ cam, quýt chứa ion kali nên những người có chức năng thận kém không nên ăn quá nhiều. Bệnh nhân cao huyết áp muốn dùng vỏ cam, quýt để hạ huyết áp cần đảm bảo chức năng thận của mình bình thường.

5. Vỏ bưởi

Vỏ bưởi rất giàu vitamin P, giúp duy trì sức khỏe răng và nướu. Vỏ bưởi cũng thuộc họ cam quýt, chứa một số phytochemicals có thể tăng cường hoạt động của các enzym giải độc gan và chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa ung thư và hạ huyết áp.

Bạn có thể cho vỏ bưởi vào nước và đun sôi khoảng 20 phút, sau đó lọc bỏ bã và uống phần nước. Vỏ bưởi cũng chứa ion kali, vì vậy những người có chức năng thận kém nên hạn chế ăn. Nếu đang dùng thuốc hạ huyết áp, bệnh nhân cần lưu ý không nên uống cùng lúc, để tránh tình trạng huyết áp bị hạ quá thấp.

Những lưu ý về một số loại vỏ trái cây

Vỏ trái cây tuy giàu dinh dưỡng nhưng một số loại vỏ không thể ăn được. Chẳng hạn như vỏ kiwi, lớp lông bên ngoài có thể gây dị ứng ở một số người. Vỏ hồng xanh có hàm lượng tannin rất cao, dưới tác dụng của axit dạ dày, nó sẽ kết hợp với protein trong thức ăn tạo ra kết tủa, gây khó chịu vùng thượng vị và chán ăn. Cần đặc biệt lưu ý những trường hợp này.